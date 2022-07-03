|
|
Автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье в Дагестане
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В результате падения автомобиля с туристами в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана пострадали шесть человек. Один из них получил серьезные травмы, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
«В Докузпаринском районе вблизи села Куруш автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье. В машине находились шесть человек, пять из них смогли выбраться самостоятельно, одному потребовалась помощь спасателей. Зажатый в машине мужчина получил серьезные травмы, в том числе накопление крови и воздуха в плевральной полости (гемопневмоторакс), значительную кровопотерю», – приводит сообщение РИА «Новости».
По информации ведомства, медики Докузпаринской ЦРБ сработали оперативно, сейчас жизни его ничто не угрожает, пациент получает терапию в реанимационном отделении Ахтынской ЦРБ.
Остальные пять туристов получили ушибы и переломы, им оказана помощь в Докузпаринской ЦРБ. Трое из них были транспортированы в Дербентскую ЦГБ для дальнейшего лечения. Двое с более легкими травмами наблюдаются в Докузпаринской ЦРБ.
При необходимости пострадавшие туристы будут переведены из Дербентской ЦГБ в стационары Махачкалы.
Ранее в Магаданской области на трассе «Колыма» с перевала Дедушкина Лысина слетел автобус с пассажирами, среди которых находились дети.
Захарова едко ответила главе МИД Латвии на слова о «красавице»
Официальный представитель МИД едко ответила министру иностранных дел Латвии, который адресовал ей фразу про «красавицу».
Министр ответил Захаровой на критику о внесении украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО ответил фразой, которую ранее использовал президент России Владимир Путин в адрес украинского руководства.
«Нравится – не нравится, терпи, моя красавица», – написал Ринкевичс по-русски, передает РБК.
«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» – ответила Захарова главе латвийского ведомства в Telegram.
Напомним, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич несколько лет назад публично сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шольц признал неиссякаемость ресурсов Путина
Президент России Владимир Путин обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего ведения спецоперации на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц телеканалу CBS News.
«Он [Путин] – лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами. И поэтому он сможет продолжать [спецоперацию] очень долго», – цитирует Шольца Ura.ru.
На вопрос о том, когда у Путина иссякнет ресурс на продолжение военных действий на Украине, Шольц в интервью CBS ответил, что «на самом деле никто не знает».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине.
До этого Шольц заявлял, что сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Солист Little Big Илья Прусикин назвал причину переезда группы в США
|
|
Фронтмен панк-поп-рейв-группы Little Big Илья Прусикин назвал США единственным местом, где можно стать большой популярной группой в мировом масштабе.
Группа Little Big обосновалась в Лос-Анджелес. По словам Прусикина, этот город является центром мирового шоу-бизнеса.
«Мы всегда хотели хоть как-то укрепиться на мировой арене, нам никогда не была интересна только Европа, США или Россия. Мы всегда хотели стать большой, популярной группой. Америка – единственное место, где это возможно», – приводит слова фронтмена «Газета.Ru».
По словам Прусикина, в США уехали он, солистка Софья Таюрская, саунд-продюсер коллектива, а также сорежиссер клипов Little Big Алина Пязок. Участники группы снимают клип и пишут новую музыку, о возвращении в Россию не думают.
Ранее участники петербургской панк-рейв-группы Little Big уехали из России в США. Информация об отъезде появилась после выхода клипа Generation Cancellation, опубликованного на YouTube. В нем музыканты призывают остановить спецоперацию на Украине.
В Германии предрекли Евросоюзу крах из-за Берлина
Евросоюз стоит перед лицом множества опасностей, но сильнейшая угроза для союза исходит от Германии, в будущем он окажется раздавлен США, Россией и Китаем, заявил обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Мориц Эндерс.
Эндерс призвал внимательнее относиться к геополитическим планам покинувшей союз Великобритании. Однако наибольшая опасность для сообщества исходит не от внешних факторов, а от него самого – точнее, «от его провальной политики в области безопасности и энергетики», говорится в статье, передает РИА «Новости».
В материале объясняется, что проекты ЕС в этой сфере ничем не обеспечены, так как крупнейшему донору организации, Германии, грозит массовая деиндустриализация.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему железный занавес ударит по Европе больше, чем по России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Грачи» уничтожили «Тулумбасами» позиции армии Украины
|
|
Министерство обороны показало видео удара парой российских штурмовиков Су-25 «Грач» авиационными ракетами С-13 «Тулумбас» по позициям украинских войск.
В ролике ведомства демонстрируется, как самолеты готовятся к боевому вылету, и как заряжаются подвесные блоки неуправляемыми авиационными ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122-мм.
Затем пара Су-25 выполняет полет к цели на предельно малой высоте, наносит удар «Тулумбасами» по украинским позициям с кабрирования и с резким креном снова уходят на предельно малую высоту, передает РИА «Новости».
«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», – заявили в Минобороны.
После посадки на аэродроме базирования техники сразу подготовили штурмовики к повторному боевому вылету.
Ранее Минобороны России показало работу экипажей танков Т-80БВ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Финдиректор Siemens Healthineers резко ответил на вопрос об уходе из России
|
|
Финансовый директор немецкой компании Siemens Healthineers Йохен Шмитц напомнил о нуждающихся в лечении онкобольных детях в ответ на вопрос об уходе из России.
Корреспондент издания Welt спросил, почему Siemens Healthineers продолжает работу в России, несмотря на то, что материнский концерн Siemens прекратил деятельность в стране. Он уточнил, что работа компании не нарушает санкции Евросоюза, передает РИА «Новости».
«Мы предлагаем продукты и услуги, связанные с медицинским обслуживанием гражданского населения. Это в принципе не подпадает под санкции», – заявил он.
По словам Шмитц, сейчас компания продолжает выполнять обязательства по договору и не ищет новых клиентов. Журналист потребовал ответа на вопрос, почему компания полностью не ушла из России. Тогда финдиректор ответил, что нет правовой базы, позволяющей предприятию не выполнять обязательства по договорам.
«И с этической точки зрения я бы посчитал такой шаг сомнительным. Разве мы можем отказать российским детям, больным раком, в лечении?» – добавил Шмитц.
Ранее сообщалось, что сокращение поставок Россией газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Европа начала готовиться к самой суровой зиме.
Пушков: Страны Запада покупают российскую нефть у Индии
Некоторые страны Запада покупают российскую нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ – либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ. Либо, как в энергетическом плутовском водевиле, ряд стран Запада закупает нашу нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, затем, чтобы обойти тем самым собственные санкции. Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это – секрет Полишинеля», –написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. спрогнозировали рост цен на нефть до 380 долларов за баррель из-за санкций против России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.
Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ
|
|
Франция стала крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа, сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные финского аналитического центра CREA.
Это связано с тем, что страна испытывает проблемы в сфере энергетики. В частности, по техническим причинам пришлось приостановить функционирование многих АЭС, в результате чего снизилось производство электричества. Как напоминает издание, Франция с середины июня больше не получает российский газ по трубам. При этом, в отличие от Германии, Франция располагает сразу четырьмя терминалами для приема СПГ, передает РИА «Новости».
В пятницу стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В Кремле также сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В прошлое воскресенье ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обратились через СМИ к населению и бизнесу с призывом «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов в связи со стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России. Ранее в Кремле заявили, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немцы призвали Литву извиниться перед Россией
|
|
Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились действиями Литвы, запретившей транзит части товаров через Калининградскую область.
Ранее издание Der Spiegel сообщало, что правительство Германии выражало недовольство поведением Вильнюса и настаивало на снятие ограничений. В Литве возмутились этой точкой зрения и сочли позицию ЕС «поражением», передает РИА «Новости».
Позже глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к разрешению спора и сочла Еврокомиссию ответственной за это.
Читатели немецкого издания раскритиковали действия Литвы, обвинив ее в намеренной эскалации напряженности, призвав извиниться перед Россией.
«До чего мы дошли: то, что на самом деле соответствует здравому смыслу, а также заключенным договоренностям (свободное передвижение между двумя частями России), теперь преподносится как «уступка Путину». С таким иррациональным отношением к делу невозможно проводить разумную политику», – посетовал Thomas G.
Читатель под ником Weltumseglerin назвал блокаду Калининграда незаконной, глупой и опасной.
«Это нужно немедленно прекратить. Желательно принеся четкие извинения. Что они вообще задумали?! Решили выяснить, сможет ли конфликт распространиться на территорию стран НАТО? Или из Вашингтона пришел приказ устроить провокацию?», – выразил возмущение он.
«Как насчет того, чтобы министр иностранных дел перестала читать мораль и начала искать пути мирного решения?» – задался вопросом Rheinländer.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров раскрыл детали освобождения Лисичанска
|
|
Подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Другие подразделения союзных войск так же успешно вошли в город с флангов, освободили квартал за кварталом, координируя между собой действия и уничтожая бандеровских оккупантов. В городе оставались мирные жители, украинские оккупанты не дали им возможности покинуть город», – написал он в своем Telegram.
Кадыров отметил, что для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения.
«Излюбленная тактика нациков – расставлять мины-ловушки, на которых могут подорваться гражданские. Поэтому сейчас зачистка города является приоритетной задачей», – заявил Кадыров.
Ранее глава Чечни сообщил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Отказ от российского газа в Германии оценили в 1 трлн евро
|
|
Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро, заявил эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт в интервью Handelsblatt.
Эксперт заявил, что Германия переживает трудные времена на фоне последствий антироссийских санкций и риска сокращения поставок газа, передает РИА «Новости».
«Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии», – сказал Эрхардт. Он подчеркнул, что Германия и Европа в целом наносят себе колоссальный вред рестрикциями против России.
«Мы не сможем заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года. По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в 1 трлн евро», – предупредил он. Экономист пояснил, что промышленность станет менее конкурентоспособной, а также заявил о недостаточной инновационности немецкой экономики.
Напомним, В Германии начали готовиться к жизни без российского газа: в Гамбурге задумались об отключении горячей воды для частных домохозяйств и снижении максимальной температуры в сети централизованного теплоснабжения. Немцев также призвали готовиться к существенному повышению тарифов.
Накануне стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совфеде потребовали сокрушительного военного ответа Украине на удар по Белгороду
|
|
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа.
«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа», – написал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что удары по территории России и гибель граждан продолжатся, «если не будет сокрушительного военного ответа».
Клишас подчеркнул, что Россию провоцируют, и при любом возможном поводе будут говорить о жесткости и даже жестокости нашей страны. «Вот только намного опаснее, если Запад начнет трактовать отсутствие жесткости при защите нашей территории и наших граждан как свидетельство слабости со стороны России. Поверьте, это намного хуже», – добавил он.
Сенатор Константин Долгов в свою очередь заявил, что Киев обязательно понесет ответственность за гибель мирных россиян. «За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит. И за это тоже», – написал он в Telegram-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.
По данным Telegram-канала Baza, число жертв удара ВСУ по Белгороду возросло до пяти человек.
В воскресенье утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что средства ПВО России сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника «Стриж», пострадавших нет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт назвал главную угрозу Крымскому мосту
|
|
Необходимо усилить противовоздушную оборону в Керченском проливе для защиты Крымского моста, поскольку главная угроза исходит от оружия дальнего поражения, поставленного США Украине, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.
«В том, что подобного рода планы (атака на Крымский мост – прим. ВЗГЛЯД) в Киеве существуют, сомневаться не приходится. Полагаю, что Россия адекватно оценивает степень угрозы по всем линиям возможных диверсий либо атак. Предпринимаются необходимые меры, в том числе по усилению обороны. Думаю, что главная угроза, это не диверсионно-террористические акты, поскольку органы ФСБ, Росгвардии, МВД обеспечивают необходимый комплекс противодиверсионных мероприятий, а все-таки дальние ракетные удары», – цитирует Ura.ru Коротченко.
По его словам, способ предотвратить самый негативный сценарий, это комплексная система противовоздушной обороны.
«Крымский мост прикрывают как дальнобойные зенитные системы С-400, так и зенитно-ракетные комплексы ближнего рубежа обороны «Тор-М2» со 100% вероятностью поражения целей в зоне своей ответственности. Очевидно, что в свете возможного поступления дальнобойных систем американского производства в ВСУ есть необходимость усилить противовоздушное прикрытие», – добавил он.
Военный эксперт отметил, что сегодня США поставили Украине РСЗО M142 HIMARS с ограниченной дальностью поражения, но нельзя исключать, что Украине могут быть поставлены боекомплекты с максимальной дальностью поражения до 300 километров. Коротченко считает, что нужно наращивание многослойной системы ПВО на южных рубежах России и особенно для прикрытия Крымского моста, как важнейшее инфраструктурное сооружение.
«Есть необходимость еще раз проанализировать, продумать и предпринять дополнительные меры безопасности», – заключил эксперт.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько реальна угроза Крымскому мосту и почему Украина хочет его разрушить.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Западе оценили последствия указа Путина о «Сахалине – 2»
Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождения «Сахалин – 2» развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы, отмечает Bloomberg.
«Если проект «Сахалин – 2», поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику», – заявил Bloomberg аналитик Хироши Хашимото.
Специалисты сообщают, что это приведет к тому, что Токио придется покупать газ на других рынках, которые уже и так загружены, передает РИА «Новости».
По словам опрошенных агентством экспертов, все это уменьшит мировые топливные рынки для Запада и спровоцирует конкуренцию между Европой и Японией.
Ранее в статье британской Financial Times также дали оценку указу Путина по «Сахалину – 2».
Президент России подписал указ, согласно которому оператор проекта – Sakhalin Energy – заменят на новое российское юрлицо, а имущество станет собственностью России.
После серии хлопков в Белгороде погибли три человека
После серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По пострадавшим: на данный момент четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок десяти лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова частично разрушены 11 многоквартирных домов. Кроме того, по улицам Маяковского, Попова, Павлова пострадали 39 частных домов, пять из них полностью разрушены.
Глава региона пообещал оказать всю необходимую помощь жителям Белгорода, подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы.
Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что после «серии громких звуков» в областном центре пострадали три человека, также загорелся частный жилой дом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД