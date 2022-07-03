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Лукашенко предсказал схватку за передел мира в Центральной Азии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики заявил, что следующая схватка в борьбе за передел мира будет в Центральной Азии, симптомы этого уже появились.
«Американцы хотят доминировать... хотят однополярного мира, и того, кто поднимает голову, начинают бомбить... Причина – в зарождении новых отношений в мире, многополярности. Сегодня идет борьба не только за наше постсоветское пространство, его европейскую часть, сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши (бывшие советские) республики», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».
Он подчеркнул, что после массовых протестов в Казахстане в начале этого года предупреждал об опасности дестабилизации ситуации в Узбекистане. «Посмотрите – Каракалпакстанская (автономная) республика... якобы в конституции что-то не так отразили, и вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация», – заявил Лукашенко.
По его словам, «Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной – европейцы и американцы, с другой – Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этому уже появились», – констатировал белорусский президент. Он подчеркнул, что «мир будут делить».
В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где днем ранее прошли беспорядки, и предложил сохранить в Каракалпакии автономию. Он также объявил в Каракалпакии до 2 августа режим чрезвычайного положения и ввел комендантский час.
В пятницу в автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой.
Автономная республика Каракалпакия (Каракалпакстан) с населением около 2 млн человек расположена на северо-западе Узбекистана и считается крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками – каракалпакским и узбекским.
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Киссинджер назвал три варианта завершения спецоперации на Украине
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Россия одержит победу на Украине, если удержит занятые территории, на которых находятся ключевые районы промышленности и сельского хозяйства, что, в свою очередь, ослабит НАТО, предположил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Российская спецоперация на Украине может разрешиться тремя способами, в зависимости от того, какой будет реализован, НАТО ослабнет или окрепнет, выразил мнение Киссинджер в интервью The Spectator.
По словам Киссинджера, первый сценарий предусматривает, что российские войска останутся на занятых к этому дню позициях, таким образом, они «получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». Причем такой вариант стал бы победой России, тогда как значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде, передает РБК.
Второй вариант предполагает, что Россию «попытаются вытеснить» из Крыма – территории, которую она взяла под контроль до начала спецоперации, то есть в этом случае «встанет вопрос о войне с самой Россией», отметил бывший госсекретарь США.
При этом Киссинджер обрисовал и третий вариант развития событий – если Киев окажется способен «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации, это будет означать проигрыш официальной Москвы. По его мнению, в таком случае Украина окажется перевооружена, между ней и НАТО будут налажены тесные связи либо страна сама станет частью альянса.
Как подчеркнул Киссинджер, президент Украины Владимир Зеленский решил реализовать третий вариант. Бывший госсекретарь США отметил, что этот сценарий станет «существенным достижением» для западных стран, НАТО окажется еще более усиленным благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Украина будет располагать «крупнейшими сухопутными войсками в Европе».
«Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как единым целым, а не с Америкой как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами», – подвел он итог.
Ранее Киссинджер заявил, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он.
До этого стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Напомним, согласно информации телеканала CNN, сотрудники Белого дома понемногу теряют уверенность в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации.
США впервые обошли Россию в поставках газа в Европу
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По итогам июня объем экспорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Евросоюз незначительно превысил поставки Газпрома, сообщил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.
«Недавние шаги России по сокращению поставок газа в ЕС значат, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем через газопроводы из России. Сокращение поставок из России требует усилий ЕС по сокращению спроса, чтобы подготовиться к суровой зиме», – передает «Коммерсант» его слова.
Бироль добавил, что страны ЕС должны работать над сокращением спроса на газ на фоне снижения поставок российского газа.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Матвиенко: Надеюсь, что продукты не придется заворачивать в газету «Правда»
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Минсельхоз и другие структуры, включая АПК, найдут выход из ситуации, когда нужна «долгоиграющая» упаковка для продуктов питания, чтобы не пришлось все заворачивать в «газету «Правда», выразила мнение спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.
«Все молодцы, АПК и России, и Белоруссии. Вместе с тем есть слабое звено – это упаковка. Не во что упаковывать готовую сельхозпродукцию. Надеюсь, в газету «Правда» не будем заворачивать, вы найдете вместе выход с упаковкой», – передает РИА «Новости» ее слова.
Также она отметила слабое звено, в частности, семена. «Говорили об этом многократно, пока гром не грянул, не шевелились. Сейчас зашевелились, шевелитесь дальше побыстрее», – призвала она.
Ранее на форуме президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит ряд белорусских инвестпроектов по созданию и модернизации производств в республике и в РФ.
До этого российский лидер заявил, что беспрецедентное политическое давление и санкционное давление «коллективного Запада» подталкивают Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов.
В России оценили три варианта Киссинджера завершения спецоперации на Украине
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«Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации – диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Барабанов. Ранее экс-глава Госдепа Киссинджер назвал три варианта завершения спецоперации на Украине.
«Учитывая настроения нынешних украинских властей, они будут воевать до последнего – до победного конца или просто до конца. Даже если допустить, что боевые действия остановятся на границах ДНР и ЛНР, а все остальные регионы снова вернутся под украинское администрирование, то Киев не устроит и это. Он не будет заключать мирный договор», – считает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине.
Первый сценарий – Вооруженные силы России остаются на занятых на данный момент позициях. Таким образом, Россия получает «20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». По оценке Киссинджера, такой вариант стал бы победой России, значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде.
Второй вариант предполагает: Россию «попытаются вытеснить» из Крыма – территории, которую она взяла под контроль до начала спецоперации, то есть в этом случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».
Третий вариант – Киев окажется способен «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации. Это будет означать проигрыш России, полагает Киссинджер. В таком случае Украина окажется перевооружена, между ней и НАТО будут налажены тесные связи либо Украина сама войдет в альянс. Сам Киссинджер полагает, что Владимир Зеленский избрал для себя третий вариант. На деле Киев ставит перед собой задачу, близкую ко второму варианту – с «отвоеванием» Крыма, полагают эксперты.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Впрочем, отмечает Барабанов, реальные планы украинского режима не укладываются ни в один из сценариев Киссинджера, так как в Киеве не предполагают заключения мирных соглашений с Россией.
Эксперт прогнозирует затяжной конфликт с линией фронта примерно в нынешнем виде – «плюс-минус несколько городов». «Для Вооруженных сил РФ территории не являются принципиальным вопросом, поэтому они осуществляют операцию поступательно, не форсируя события. Но там, где ВС РФ не хотят, там ВСУ не могут. К примеру, мы видим, что обещанное Киевом контрнаступление, о котором говорят с апреля, не происходит», – заметил он.
Аналитик уверен, что весь дискурс по поводу окончания спецоперации будет строиться не вокруг принадлежности тех или иных территорий, а вокруг статуса Украины и гарантий безопасности для России со стороны Киева и западных кураторов украинских властей.
«Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации – диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России. Все другие вопросы: сохранит ли Украина по итогам спецоперации опцию возможного членства в НАТО, уйдут ли российские военные с занятых территорий – второстепенны», – соглашается гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Таким образом, по его словам, главный вопрос заключается в том, будет ли нынешнее противостояние на Украине иметь политическое решение или оно перерастет в замороженный конфликт, когда стороны заключат перемирие, чтобы копить силы для попытки изменить статус-кво.
Ранее Киссинджер заявил о том, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он. В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
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Байден озвучил объемы новой военной помощи Киеву от стран Запада
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Киев получит от 50 стран 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тыс. снарядов и противотанковые системы, заявил президент США Джо Байден.
«Наши союзники по всему миру делают существенный вклад (в помощь Украине). По инициативе министра (обороны США Ллойда) Остина более 50 стран сделали новые обещания, и это глобальные усилия по поддержке Украины», – заявил Байден по итогам саммита НАТО в Мадриде, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что Киеву планируется поставить порядка 140 тыс. противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тыс. снарядов, а также «продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО».
Ранее сообщалось, что в течение недели США объявят о закупке системы ПВО средней и большой дальности для Украины.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж готов продолжать поставки вооружений Украине с условием, что они никогда не будут использоваться для ударов по территории России.
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Президент Бразилии припугнул США международной изоляцией
Если в Бразилии победят левые силы, Латинская Америка «станет красной», а США окажутся в международной изоляции, заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.
Болсонару уверен, что в случае победы левых на выборах, «они никогда больше не отдадут» власть, страна «пойдет по пути Венесуэлы, Аргентины, Чили и Колумбии», «вся Латинская Америка станет красной», а «США окажутся практически в изоляции от всего мира». По его словам, в итоге «проиграют все, в том числе их собственные избиратели», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, выборы в Бразилии, на которых предстоит избрать президента, депутатов и треть сенаторов парламента, а также губернаторов штатов состоятся в октябре. Сейчас в опросах лидирует экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, он может одержать победу уже в первом туре, шансы Болсонару на переизбрание минимальны.
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Посольство США в Москве вывесило радужный флаг
У американского посольства в Москве вывешен радужный флаг в честь «месяца гордости», сообщили представители дипмиссии США в России.
В соцсетях представители посольства опубликовали фотографии с радужным флагом, передает ФАН.
«Месяц гордости» считается важным праздником для людей нетрадиционной ориентации и рассказывает о том, как ЛГБТ-сообщество было признано в мире.
Напомним, радужный флаг у посольства США вывешивают не в первый раз – об этом сообщалось и в 2020 году. Тогда он тоже вывешивался в связи с «месяцем гордости».
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Лукашенко заявил о попытке Украины ударить по военным объектам Белоруссии
Несколько дней назад украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественном собрании в преддверии Дня независимости Белоруссии.
«Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», – приводит РИА «Новости» слова Лукашенко.
«Еще раз повторяю, мы не стремимся воевать на Украине. Нам эта война абсолютно не нужна», – заявил белорусский лидер, подчеркнув, что «ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет – я всегда был в этом честен».
«Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну на Украине. Цель одна – одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да они были бы рады, если бы мы туда вошли. Им это надо, потому что приказано «оттуда», и плевать им на гибель мирных жителей. У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше они будут кричать на весь мир о зверствах «фашистов» из России и Беларуси»,– подчеркнул Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск не имеет желания воевать на территории Украины, но готов ответить на возможные удары со стороны Киева по белорусским объектам со своей территории.
Лавров объявил о планах открыть генконсульство России в Гродно
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности, взаимное расширение консульского присутствия.
«Говорили мы о дальнейших планах в контексте развития наших двусторонних контактов на уровне правительств, по парламентской линии», – передает РИА «Новости» его слова.
Лавров добавил, что Москва намерена расширять консульское присутствие в республике. «Мы будем расширять наше консульское присутствие в Республике Беларусь, генеральное консульство мы откроем в Гродно, наши белорусские друзья также будут преобразовывать отделения своих посольств в некоторых городах России в генеральные консульства», – сказал он.
По словам министра, на встрече стороны также подчеркнули приверженность «скоординированной линии на международной арене».
До этого Лавров на встрече с президентом Белоруссии заявил, что некоторые страны Запада начинают осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии и задумываться о будущем после кризиса.
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Стало известно о неудачном испытании американской гиперзвуковой ракеты
Новое полетное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, которую США намерены установить на подлодках и на новейших эсминцах, завершилось неудачей из-за проблемы, возникшей при попытке пуска, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Минобороны США.
«Сбой произошел после включения двигателя на прототипе», – цитирует ТАСС представителя американских военно-морских сил Тима Гормана.
По его словам, испытания проходили в среду на Гавайях, дополнительных подробностей он не сообщил. Между тем Горман подчеркнул, что Пентагон по-прежнему способен «развернуть наступательные и оборонительные гиперзвуковые средства» в намеченные сроки. В ВМС заверили, что специалисты проведут проверку и установят, что именно привело к неудаче.
Как пишет Bloomberg, речь идет об испытании неядерных средств нанесения внезапного удара CPS (conventional prompt strike). Эту ракету США планируют установить на новейших малозаметных эсминцах типа Zumwalt DDG-1000, а также на подлодках типа Virginia. По данным агентства, 29 июня произошло второе неудачное испытание ракеты – первое состоялось в октябре 2021 года, в ходе первых полетных испытаний. Тогда ракета не смогла взлететь из-за неисправности ракеты-носителя.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США создают гиперзвуковое оружие против России.
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Польша построила 186-километровую стену на границе с Белоруссией
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Польша завершила строительство стены протяженностью 186 километров на границе с соседней Белоруссией, сообщил министр внутренних дел Мариуш Каминьский.
«Возведенный нами барьер отделяет нас от зловещей диктатуры Лукашенко», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) его слова.
Отмечается, что высота заградительного сооружения составляет 5,5 метра. На его возведение израсходовано около 350 млн евро. Длина 186 километров – чуть меньше половины от протяженности польско-белорусской границы.
По словам главы МВД Польши, приток мигрантов с территории Белоруссии являлся «частью более масштабного сценария, сценария дестабилизации всего региона, всей Центральной и Восточной Европы». «Это была подготовка к войне с Украиной», – сказал министр.
Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко не знал, что добрососедские отношения с Польшей закончены и ввел безвизовый режим для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря.
По информации погранкомитета, с начала действия «безвиза» для жителей Литвы и Латвии такой возможностью воспользовались 88 649 иностранцев: 58 697 граждан Литвы, 7593 негражданина и 22 359 граждан Латвии.
Ранее безвизовый порядок въезда в Белоруссию был разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая, а затем продлен до конца этого года.
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Американские финансисты предупредили об угрозе рецессии в США
Финансисты одного из крупнейших банков Соединенных Штатов JP Morgan Chase ухудшили свой прогноз по динамике американской экономики и предупредили об опасной близости США к рецессии, сообщило Bloomberg.
«Наш прогноз [по экономике США] находится в опасной близости к рецессии», – приводит ТАСС слова Майкла Фероли, ведущего экономиста банка.
Несмотря на это, эксперты JP Morgan Chase надеются на рост американской экономики. По мнению банка, он может произойти в том числе из-за того, что «работодатели будут стремиться не сокращать персонал даже в периоды слабого спроса».
Напомним, в начале июня глава одного из крупнейших банков мира JP Morgan Джейми Даймон предсказал США экономический «ураган». Между тем президент США Джо Байден усомнился в неизбежности рецессии в Соединенных Штатах из-за рекордной инфляции. Вопреки этому 15 июня Федеральная резервная система (ФРС) США решила поднять базовую процентную ставку на 0,75% – самое высокое повышение с 1994 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии антироссийских санкций на экономику США.
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Специалист по России возглавил силы НАТО в Европе
Американский генерал Кристофер Каволи принял командование европейским командованием США, также став главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
Церемония вступления в должность прошла в Штутгарте (Германия). Каволи, который ранее командовал американскими сухопутными силами в Европе и Африке, сменил на посту отслужившего три года Тода Уолтерса, передает РИА «Новости».
Каволи является специалистом по России и знает русский язык в числе прочих.
Напомним, в начале мая президент США Джо Байден с санкции НАТО назначил генерала Кристофера Каволи на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе.
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В США допустили потери Киевом новых территорий
Продолжение боевых действий может означать для Украины потерю новых территорий, спрогнозировал профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан в статье для журнала Foreign Affairs.
По его мнению, даже с дополнительными поставками западного вооружения Киеву едва ли хватит боевой мощи для занятия территорий, взятых под контроль Россией. «Продолжение боевых действий вполне может означать еще больше человеческих жертв и потерь территорий, а не приобретения на поле боя для Киева», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, профессор предположил, что затягивание конфликта приведет к ухудшению ситуации в мире. «Чем дольше продлятся боевые действия, тем выше риск эскалации, преднамеренной или случайной, и тем более продолжительными и серьезными будут сбои в мировой экономике и снабжении продовольствием», – отметил он.
Накануне директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что сейчас США не видят возможности мирных договоренностей между Россией и Украиной, это «очевидно для всех».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Президент России Владимир Путин подтвердил, что цели специальной военной операции на Украине не изменились.
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Лавров: Запад начал понимать, что нельзя создать безопасность в Европе без России и Белоруссии
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Некоторые страны Запада начинают осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии и задумываться о будущем после кризиса, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Они [на Западе] это понимают. Там все больше и больше появляется здравомыслящих людей, которые уже начинают думать: «А что дальше, когда закончится эта ситуация?» Надо думать об общеевропейском сотрудничестве. Я не знаю, о каком сотрудничестве идет речь, в нынешних условиях трудно себе вообразить, но то, что безопасность выстраивать без нас с вами невозможно – это факт. И вот это начинают многие понимать», – передает ТАСС его слова.
Как при этом отметил Лукашенко, Минск и Москва еще не отвечали зеркально на военную активность НАТО у границ Союзного государства и на белорусской территории нет складов ядерных боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Мы еще полшага сделали. Они же (самолеты НАТО) летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы завтра ядерную бомбу в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных – в России. У нас их нет», – подчеркнул он.
По словам белорусского лидера, на недавней встрече с президентом России очень серьезно обсуждал ситуацию с безопасностью и действия западных стран в отношении Минска и Москвы. Лукашенко подчеркнул, что «никакой инсценировки там не было – про ядерное оружие и прочее».
В МИД России предупредили о компенсирующих мерах в ответ на усиление НАТО в Восточной Европе.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, какую угрозу решение НАТО увеличить свое военное присутствие на территории сразу нескольких государств Европы несет России, и что Москва могла бы этому противопоставить.