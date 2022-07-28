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Адвокат Бута прокомментировал информацию о его возможном обмене
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Защита отбывающего в США заключение российского бизнесмена Виктора Бута с осторожным оптимизмом оценивает шансы на его обмен, заявил адвокат россиянина Стив Зиссу.
«Очевидно, я не могу говорить за российское правительство. Но они последовательно изъявляли желание вернуть Виктора Бута домой. Поэтому я бы сказал, что мы испытываем осторожный оптимизм [относительно его возможного обмена]», – передает ТАСС со ссылкой на его слова.
Состояние здоровья Бута в последнее время улучшилось добавил Зиссу.
«[Симптомы] некоторых имеющихся у него инфекций отступают. Мы удовлетворены улучшением [его здоровья]», – подчеркнул Зиссу.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Блинкен сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
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Президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС.
В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьеве у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.
Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
А бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США в декабре 2018 года, когда приехал в Москву на свадьбу к другу.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме.
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ВСУ пришлось бросить американские гаубицы М777 при отступлении
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Вооруженные силы Украины не могут ремонтировать на месте поврежденные американские гаубицы М777, поэтому бросают их при отступлении, сообщил командир украинской роты 10-й горно-штурмовой бригады Андрей Савчук, который сдался в плен силам ЛНР.
Как заявил Савчук, «если в заграничных армиях орудие ломается – его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами». В результате ВСУ бросают неисправные М777, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что «есть украинские военнослужащие, которые прошли подготовку на них», есть «отдельно ремонтники, которые занимаются ремонтом этих пушек и обслуживанием, а есть расчеты, которые стреляют». «Я общался с теми, кто быстрые курсы проходил. Они даже толком не знали, как и что делается», – сказал Савчук.
Он заявил, что украинские силовики были очень хорошо обеспечены вооружением в начале спецоперации, но по состоянию на середину июля его подразделение осталось практически без боеприпасов и оружия. Савчук уточнил, что значительная часть иностранного вооружения была брошена бойцами при отступлениях с позиций.
В июле Минобороны России сообщило, что российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, обстреливавших Донецк. Военный корреспондент Александр Коц описал охоту на американскую гаубицу М777.
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В Госдуме оценили перспективы обмена Виктора Бута на двух американцев
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«Россия должна добиваться возвращения на родину каждого своего гражданина. Шпион и наркоманка – небольшая плата за достойного россиянина», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя предложение США обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
«В таких случаях не следует руководствоваться принципом равности обмена. Задача нашей страны – помогать гражданам, оказавшимся в трагических ситуациях. Мы исходим из того, что Бут был задержан и арестован незаконно, а его вина до сих пор не доказана», – сказал член комитета по конституционному строительству и законодательству Госдумы Олег Морозов.
Собеседник также отметил, что Виктор Бут «никогда не отказывался от своей Родины». «Если возникает вариант обмена, я горячо его поддерживаю. В конечном счете, шпион и наркоманка – небольшая цена за достойного россиянина», – отметил парламентарий.
Морозов добавил, что сейчас к процессу могут приступить специалисты, которые подробно разберутся во всех правовых и технических аспектах. И «несмотря на сложность таких обменов, их стоит осуществлять», настаивает депутат. «В США есть еще наши граждане. Не берусь судить об их численности, но Россия должна добиваться их возвращения на родину», – рассуждает собеседник.
«Я уверен, что США не станут умышленно гоняться за россиянами, чтобы потом использовать их в качестве обменного фонда. Это была бы абсурдная логика, которая не привела бы к желаемому результату. В каждом конкретном случае принимается специальное решение, это не автоматический процесс. Так что подобные действия были бы контрпродуктивны», – заключил Морозов.
Ранее президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС. Блинкен также сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду не стал комментировать сообщения СМИ о том, что США предложили обменять россиянина Бута двух американцев. В свою очередь российский МИД завил, что «кроме сообщений СМИ никаких обращений не было». Ведомство подчеркнуло, что «ориентируется на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную».
Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Грайнер в России обвиняется в контрабанде наркотиков. В 2020 году Уилана в России признали виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Блинкен собрался провести переговоры с Лавровым
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Глава Госдепа подтвердил, что собирается обсудить с Лавровым проблему заключенных. Однако, как подчеркнул Блинкен, он «не может и не будет вдаваться ни в какие детали того», что США «предложили русским», передает РИА «Новости».
По словам Блинкена, США «несколько недель назад представили субстантивное предложение относительно их освобождения». Он сказал, что «правительства неоднократно связывались напрямую относительно данного предложения», передает ТАСС.
Блинкен указал, что собирается провести переговоры с Лавровым впервые с начала специальной военной операции России на Украине. Как сообщил Блинкен, предстоящие телефонные переговоры «не будут переговорами по Украине». Он заявил, что «любые переговоры по Украине должны вестись ее правительством и народом». «Как мы заявляли с самого начала, ничего об Украине без Украины», – сказал Блинкен.
Однако глава Госдепа намерен «затронуть вопрос о предварительной сделке по экспорту зерна, которую Украина, Россия, Турция и ООН заключили на прошлой неделе». По его словам, «эта договоренность является позитивным шагом вперед», но «есть разница между сделкой на бумаге и ее практическим осуществлением».
Блинкена спросили, не лучше ли вести переговоры о возможности освобождения американцев «скрыто, а не публично». Он ответил, что «иногда» США «решают, что не будут привлекать внимание к идущим разговорам». Однако «в этом случае» Блинкен «счел важным <...>, чтобы по таким темам, как задержание американских граждан, продовольственный кризис <...>, а также планы, которые теперь имеются у России относительно присоединения украинских территорий, российские коллеги говорили напрямую» с ним.
Напомним, Блинкен собирался встретиться с Лавровым 24 февраля, но после начала российской специальной военной операции на Украине глава Госдепа не только отказывался от переговоров, но и решил избегать групповых фото с российским коллегой.
Американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на российского предпринимателя Виктора Бута.
Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Грайнер в России обвиняется в контрабанде наркотиков. В 2020 году Уилана в России признали виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Госдеп не увидел практической пользы от объявления России «спонсором терроризма»
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Практический эффект от возможного включения России в американский список стран – спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, «издержки, которые навязали России, совершенно соответствуют последствиям, наблюдавшимся бы в случае включения» России в указанный список. Он сообщил, что Госдеп «обязан следовать закону», поэтому власти США изучают, «соответствуют» ли критерии для объявления России «спонсором терроризма» тем критериям, что «закреплены в законе», передает ТАСС.
Как заявил Блинкен, на освобожденных от украинских сил территориях «Россия поставила руководителей, которые проведут подставные референдумы, чтобы создать миф о том, что люди на этих территориях хотят присоединиться к России». По его словам, Москва «использует эти фальшивые голосования для того, чтобы утверждать, что присоединение этих регионов является легитимным».
«Мы должны и будем действовать быстро, чтобы дать России понять, что подобная тактика не сработает», – сказал он, добавив, что «присоединение силой территории суверенного и независимого государства является серьезным нарушением Устава ООН».
По мнению Блинкена, решение о проведении Россией специальной военной операции на Украине объясняется «убеждением президента Путина о том, что Украина не является независимым государством и принадлежит России». Как утверждает Блинкен, Путин «открыто сказал об этом президенту Бушу в 2008 году». «Я процитирую: «Украина не является настоящей страной», – заявил глава Госдепа.
При этом Блинкен утверждает, что Вашингтон готов поддержать «любые жизнеспособные дипломатические усилия» по Украине, но винит в их отсутствии Москву, которая, по мнению США, «не подавала никаких признаков того, что она готова к содержательному и конструктивному взаимодействию». «Когда и если придет время, мы задействуем всю силу американской дипломатии. Но пока что мы продолжим делать все возможное для того, чтобы упрочить позиции Украины на поле боя с тем, чтобы у нее была наиболее сильная из возможных позиция за столом переговоров», – сказал он.
Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп.
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США отметили «накал ядерной риторики» России
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В связи с событиями на Украине США и их союзники считают, что необходимо пересмотреть подходы к сдерживанию различных угроз, заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард, отметив накал «ядерной» риторики России.
Ричард заявил, что конфликт на Украине спровоцировал якобы накал «исходящей от России риторики». В частности, по его словам, наблюдается «неприкрытое бряцание ядерным оружием, ненужное и нецелесообразное». Он считает, что даже во времена холодной войны связанная с ядерным оружием риторика не достигала такого накала.
По мнению Ричарда, «динамика говорит о реальности угрозы и диктует необходимость не только принять конкретные меры по поводу сил сдерживания, но и продумать методы, с помощью которых планируется это осуществить», передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием. Глава государства подчеркнул, что такое оружие у нашей страны есть и оно будет применено, если нужно будет защитить суверенитет. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
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Американцы обнаружили аномалию во взгляде Байдена
Американцы в соцсетях обратили внимание на то, что президент США Джо Байден во время выступления очень редко моргал.
Как подсчитали в Сети, Байден моргнул лишь дважды на видео, которое длилось 94 секунды. Также пользователи отметили, что у него изменился цвет глаз с голубого на карий. «Что происходит с его глазами?» – спросили в комментариях в соцсетях. Один из пользователей в шутку заметил, что «роботы не моргают». Другой предположил, что виновата «слишком большая доза» лекрств, передает RT.
«Я смотрел это без звука, и это одна из самых жутких вещей, которые я когда-либо видел. Его глаза…» – приводит РЕН ТВ мнение одного из зрителей.
Президент заявлял о невозможности быть одновременно сторонником беспорядков в Капитолии в январе 2021 года и ценить правопорядок.
Байден – самый пожилой американский лидер в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке. С ним регулярно происходят странности, которые заставляют усомниться в том числе в его ментальном здоровье. Так, после выступления в штаб-квартире Центрального разведуправления президент США потерялся в пространстве и не сразу смог найти выход с трибуны. За день до этого, выступая по телевидению, Байден повторил подсказку «конец цитаты», выданную ему телесуфлером.
В одном из выступлений он также не смог выговорить название своей страны. В мае Байден, закончив выступление в штате Северная Каролина, пожал руку пустоте: он повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Позднее это произошло повторно. Из-за всех этих инцидентов Байдена даже стали подозревать в наркомании.
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Песков назвал фейком американскую публикацию о «потерях российской армии на Украине»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию неких «американских данных» о якобы «потерях российской армии на Украине».
«Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как нужно относиться к американской публикации о «потерях российской армии на Украине».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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США выразили готовность к экстраординарным шагам по возвращению Грайнер и Уилана
Для освобождения американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана США готовы пойти на экстраординарные шаги, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что в Белом доме «готовы пойти на экстраординарные шаги, чтобы вернуть» американских граждан «домой». По его словам, это было «продемонстрировано в случае с Тревором Ридом». «Именно это мы делаем и здесь. События активно развиваются прямо сейчас», – сказал Кирби, добавив, что президент США Джо Байден «регулярно получает информацию о ходе переговоров относительно освобождения Бриттни и Пола».
При этом, отвечая на вопрос о том, нужно ли Байдену непосредственно включиться в данные консультации, Кирби сказал, что ему «нечего сказать о каких-либо контактах, касающихся президента». «Мы считаем, что это серьезное предложение. Мы хотим, чтобы и россияне отнеслись к нему серьезно», – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден «не только напрямую участвует, он утверждает любые предложения», которые делает Вашингтон, «в особенности, когда это касается американцев, неправомерно задержанных за границей, включая данный конкретный случай». Блинкен сказал: «На примере Тревора Рида <...> мы продемонстрировали, что президент готов идти на трудные решения, если это означает безопасное возвращение американцев».
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Блинкен сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев. 27 апреля состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.
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Танкер с российским экипажем застрял у берегов Индии без воды и медикаментов
Российский нефтеналивной танкер «Инда» с российским экипажем встал у берегов Индии на две недели, на судне заканчиваются продукты, кончилась пресная вода и нет лекарств, сообщила супруга одного из моряков Юлия Хайрулаева.
Компания-судовладелец никакой помощи экипажу не оказывает. Танкер встал на якорную стоянку в водах индийского штата Гуджарат, рассказала Хайрулаева РИА «Новости».
Танкер в начале июля двигался в индийский порт Аланг, у него больше месяца были проблемы с двигателем, его пытались чинить своими силами, поскольку астраханский владелец судна «ТрансМорФлот» не помог в починке.
«Уже последние недели три, даже больше, муж писал, что они на судне плохо едят, что слезли ногти, проблема со спиной, лекарства закончились... То есть до этого он как-то держался, старался меня не расстраивать, но в последний месяц он уже начал писать – и не только мой, все начали писать, особенно в последние недели – «Девочки, начните действовать», «Помогите нам чем-нибудь», – добавила она.
Экипаж сообщал по судовой системе спутниковой связи, что припасы подходят к концу, мобильной связи уже нет, поскольку закончились лимиты интернет-трафика на сим-картах компании.
«В сообщениях по спутниковой связи говорится уже, что они там доедают последние остатки, а из остатков – рис с букашками, воды пресной нет, они уже как-то там придумали, как обрабатывать воду. В общем, ситуация ужасная», – пояснила собеседница.
Ее муж Артем Хайрулаев прибыл на танкер 7 декабря 2021 года, он подписал контракт на пять месяцев с расчетом, что вернется домой в Ростов-на-Дону в мае 2022 года.
«Артем прибыл на судно 7 декабря 2021 года. 6 декабря он вылетел из Ростова, на следующий день в Дубае сел на судно. Мы пытались подгадать так, чтобы Артем вернулся к маю, в том числе чтобы примерно успеть к родам, я тогда ждала ребенка. В результате сейчас уже конец июля, наша дочка родилась 4 мая, и до сих пор своего папу даже и не видела», – сказала супруга.
У остальных же членов экипажа также просрочены контракты, у некоторых из них более чем на пять-шесть месяцев. Весь экипаж обещали заменить и вернуть домой по приходу в Аланг.
«Сейчас уже, разговаривая с компанией, я понимаю, что там никто даже и не планировал менять экипаж на тех условиях, которые прописаны в контракте. Даже если взять вопрос с поставкой еды на борт. Никто этим не интересовался, только мы, близкие членов экипажа, постоянно толкали, толкали компанию-владельца, спрашивали – когда, когда, там ребята голодают... Нам пообещали наконец, что еду поставят, но, видимо, это обещание не выполнили», – сказала собеседница.
Между тем генконсульство России в индийском Мумбаи, в консульский округ которого входит запад Индии, где застрял танкер, сообщили, что письмо от жен членов экипажа получено.
«Генеральное консульство России в Мумбаи в курсе ситуации с судном «Инда». Информацию получили от жен членов экипажа. Обратились к ООО «ТрансМорФлот» с просьбой связать нас с капитаном судна и дать сведения об индийской компании-контрагенте. По получении этих данных сможем работать уже более предметно», – указали в консульстве.
Новостной портал «Морской Бюллетень» отметил, что по данным, которые передает судовой транспондер, судно находилось у индийских берегов с 4 июля. Только к 14 июля оно прибыло к берегам штата Гуджарат, где остается до сих пор.
В феврале-марте танкеру, прибывшему в Малайзию, отказали в заходе в малазийские порты, поскольку, по данным местных властей, нефть была иранского происхождения, и подпадала под санкции против Ирана.
Судовладелец «ТрансМорФлот» из Астрахани также владеет сухогрузом «МВ Майя – 1». Это судно прибыло 19 июля в индийский порт Кочин с грузом для военно-морских сил Индии. Оно было арестовано по судебному ордеру по иску от эстонской бункерной компании о неуплате за заправку горючим. Судно освободили из-под ареста 20 июля в связи с достижением внесудебного соглашения между компанией-судовладельцем и эстонской компанией-истцом.
В апреле нефтяной танкер Pegas, шедший под российским флагом и задержанный в районе греческого острова Эвбея, решили освободить в соответствии с новым распоряжением греческих властей.
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НАСА заявило о намерении России остаться на МКС до создания новой станции
По утверждению главы космического командования НАСА Кэти Людерс, Россия сообщила о намерении сохранить присутствие на МКС, пока не создаст собственную орбитальную станцию, заявляют информационные агентства.
Reuters утверждает, что об этом «российские чиновники, отвечающие за космическую отрасль, сообщили своим американским коллегам» во вторник. В сообщении Reuters говорится, что Москва «рассчитывает остаться» на МКС как минимум «до тех пор, пока в 2028 году не будет построен собственный форпост страны на орбите», передает РИА «Новости».
Напомним, глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с лидером российского государства Владимиром Путиным заявил об уходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года.
МИД не получил от Госдепа запроса на переговоры Блинкена с Лавровым
Комментируя информацию о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен позвонить главе МИД России Сергею Лаврову, российское ведомство сообщило, что обращений со стороны Вашингтона не поступало.
В МИДе заявили, что «кроме сообщений СМИ никаких обращений не было». Ведомство подчеркнуло, что «ориентируется на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о предложении США обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Жена Виктора Бута Алла заявила, что они с мужем ничего не знают о переговорах России и США об обмене: «Мы вчера разговаривали по телефону. Виктор ничего не знает о переговорах России и США о его обмене. Мы, конечно, предполагаем, что такие переговоры могут идти, но об этом не говорим, потому что никакой информации ни у него, ни у меня нет». Она сообщила, что говорила с супругом «только о его здоровье и о здоровье матерей». «Мама Виктора болеет, моя мама сейчас находится в критическом состоянии, и говорили мы только об этом, это сейчас для нас главная тема», – сказала Алла Бут.
Адвокат Бута Стив Зиссу заявил, что «настал чувствительный момент в переговорах, поэтому из уважения к процессу и вовлеченным в него семьям» юрист «воздержится от дальнейших комментариев», передает ТАСС.
Защита американской баскетболистки Грайнер считает, что ее обмен на Бута возможен только после приговора суда. Адвокат Мария Благоволина заявила: «Мы узнали из новостей о предложении США. В переговорах адвокаты не принимают участия. С правовой точки зрения, обмен возможен только после приговора суда. В любом случае, мы будем рады, если Бриттни скоро окажется дома и надеемся, что так и произойдет».
Напомним, американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на Бута. Блинкен сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России предложение, которое может привести к освобождению американцев.
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США захотели усилить модерацию RT и Sputnik
Американские сенаторы призывают усилить модерацию испаноязычных RT и Sputnik, поскольку недовольны интересом латиноамериканцев к объективному освещению событий, заявили в российском посольстве в США.
Председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес, сенаторы Билл Кэсседи и Тим Кэйн призвали гендиректоров Meta* (признана в РФ экстремистской) , Twitter (запрещен в РФ) и Telegram «усилить модерацию» контента, распространяемого испаноязычными версиями RT и Sputnik, выразив глубокую озабоченность «сообщениями о том, что деятельность и охват таких СМИ только возросли» на фоне ситуации на Украине, передает РИА «Новости».
Российские дипломаты, в свою очередь, заявили, что «парламентарии в свойственной им манере в очередной раз ставят все с ног на голову.
«...Усматривая в работе отечественных информагентств попытки «распространить дезинформацию», «подорвать демократию» и «посеять хаос» в Западном полушарии. Причина подобных обвинений – недовольство интересом латиноамериканской публики к объективному освещению событий в России и мире», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также дипломаты отметили раздраженность политиков в Вашингтоне тем, что «благодаря качественному и оперативному новостному контенту граждане стран региона делают выбор в пользу Russia Today и Sputnik, а не подконтрольных США изданий».
Кроме того, в посольстве выразили надежду, что подписчики российских СМИ сами в состоянии определить ценность получаемой информации без чужих подсказок. «Лишение их доступа к альтернативной точке зрения противоречит самым базовым установкам о свободе СМИ и неприемлемости цензуры, так рьяно отстаиваемым на Капитолии», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2022 года чистая прибыль компании Meta снизилась на 29% в годовом выражении.
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В Кремле отреагировали на сообщения об обмене заключенными между Россией и США
Кремль в курсе появившихся сообщений и заявлений по обмену заключенными между Россией и США, но обычно такие информационные вбросы по подобным темам не делаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Первое, что нам известно, – это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Второе – нам также известно, что при обсуждении подобных тем такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях», – передает ТАСС его слова.
Песков уточнил, что «пока договоренностей в этой области нет».
Ранее в МИД сообщили, что конкретный результат на переговорах по взаимному обмену российских и американских граждан пока не достигнут, так как должны быть учтены интересы обеих сторон.
До этого резидент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС. Блинкен также сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду не стал комментировать сообщения СМИ о том, что США предложили обменять россиянина Бута двух американцев. В свою очередь российский МИД завил, что «кроме сообщений СМИ никаких обращений не было». Ведомство подчеркнуло, что «ориентируется на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную».
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Россия призвала США обеспечить исключение поставок продовольствия из-под санкций
Российское посольство в Соединенных Штатах призвало Вашингтон принять меры для исключения поставок российского продовольствия из-под санкций.
«Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений», – опубликовано в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что Россия обеспокоена сложившейся на международных рынках агропродукции ситуацией и намерена «добросовестно исполнять все свои обязательства» по экспортным контрактам, связанным с поставками сельскохозяйственных товаров. По оценке дипломатического представительства, продовольственный кризис связан с «системными ошибками» в политике государств Запада.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.