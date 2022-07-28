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Путин назначил руководителя ГУК Минобороны заместителем министра
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Президент Владимир Путин назначил начальника Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны – начальником Главного военно-политического управления ВС России.
«Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны России – начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, освободив его от занимаемой должности», – передает ТАСС текст указа.
В июне президент Владимир Путин присвоил официальному представителю Минобороны России Игорю Конашенкову очередное воинское звание генерал-лейтенанта.
С ноября 2021 года должность замглавы Минобороны, начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил занимал генерал-полковник Геннадий Жидко.
Виктор Горемыкин родился 4 февраля 1959 года. Он окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Академию Федеральной службы контрразведки России, Российскую академию государственной службы при президенте.
Проходил службу в ГУК МО РФ с 2000 года. В 2009 году занял должность начальника этого управления. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».
Тренер киевского «Динамо» обиделся на скандирование фанатами «Фенербахче» имени Путина
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Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу выразил сожаление в связи со скандированием болельщиками турецкого «Фенербахче» имени президента России Владимира Путина по ходу ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча киевское «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать «Владимир Путин». По данным СМИ, из-за этого Луческу не явился на послематчевую пресс-конференцию.
«Все было в рамках нашего плана, все сработало, и мы выиграли. Но мы не приняли во внимание болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Жаль», – передает РИА «Новости» слова Луческу.
В 2016–2017 годах Луческу был главным тренером питерского «Зенита», где получал 4 млн евро в год и откуда ушел со скандалом, а с 2017 по 2019 годы тренировал сборную Турции.
Напомним, Луческу назвал свой приход в футбольный клуб из Санкт-Петербурга большой ошибкой. Луческу стал тренером «Зенита» летом 2016 года, сменив на этом посту португальца Андре Виллаш-Боаша.
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Турки стали скандировать имя Путина на матче «Фенербахче» – «Динамо»
Болельщики турецкого «Фенербахче» во время футбольного матча их клуба против киевского «Динамо» принялись скандировать: «Владимир Путин».
Так они отреагировали на гол, который украинский клуб забил в ворота «Фенербахче». Матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоялся в Стамбуле.
Игра завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1, пишет «Чемпионат».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар». Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна продолжит свою принципиальную внешнюю политику, поддерживает исключительно позитивные отношения и с Украиной, и с Россией.
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Названы сроки начала обучения украинских пилотов на американских истребителях
Пилотов ВВС Украины планируется подготовить для полетов на истребителях F-15 и F-16 США, заявил представитель украинских воздушных сил Юрий Игнат.
«У нас нет информации, что пилоты проходят подготовку (за границей сейчас). Есть решение американского правительства о предоставлении 100 млн долларов США на подготовку военных пилотов у 2023 году. Возможно, это произойдет раньше», – заявил Игнат, передает РИА «Новости».
Выделение средств США на подготовку украинских летчиков говорит о серьезных намерениях Вашингтона, подчеркнул представитель ведомства. Это также подтверждает возможную передачу Украине истребителей «F-15, F-16 и, возможно, других».
Он сказал, что подробности о типе и количестве самолетов не подлежат разглашению, переговоры о поставках самолетов ведутся на самом высшем уровне военного руководства.
В понедельник глава украинского минобороны Алексей Резников заявлял, что украинские аэродромы смогут принять американские F-16 после модернизации.
Напомним, палата представителей США одобрила инициативу по выделению 100 млн долларов на обучение украинских военных летчиков на самолетах американского производства.
При этом Пентагон заявил, что не передавал Украине американские истребители, а сосредоточился на беспилотных летательных аппаратах.
До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению возможности поставок Украине истребителей.
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Эрдоган заявил о желании Москвы сотрудничать с производителем Bayraktar
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Россия и ОАЭ выразили желание наладить сотрудничество с Анкарой по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает телеканал CNN Turk.
По словам турецкого лидера, Путин озвучил предложение начать производить беспилотники в России в ходе встречи в Тегеране.
«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar», – приводит телеканал слова Эрдогана, передает РИА «Новости».
Также турецкий президент заявил, что ОАЭ заявили о «желании построить завод по производству турецких дронов на своей территории».
Напомним, Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 5 августа, сообщило турецкое гостелевидение TRT Haber. В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана в Сочи.
Ранее в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике.
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Пресс-конференции Лаврова в Конго пытался помешать павлин
Главу МИД России Сергея Лаврова на пресс-конференции в Конго снова пытался перебить павлин.
На пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова вновь пришел павлин. На этот раз в Республике Конго. Как и в прошлый раз, павлин пытался перебивать выступавших министров, передает РИА «Новости».
Ранее крик павлина прервал речь главы МИД Сергея Лаврова по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, состоявшегося в Душанбе.
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В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана в Сочи
Кремль подтвердил предстоящие 5 августа в Сочи переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Да», – ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, состоится ли такая встреча.
Напомним, Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 5 августа, сообщило турецкое гостелевидение TRT Haber.
Ранее в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.
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Кремль спросили об обсуждении вопроса закупки беспилотников Bayraktar
Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Турции постоянно на повестке дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли президент страны Владимир Путин с главой Турции Тайипом Эрдоганом сотрудничество с производителем беспилотников Bayraktar.
«Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня. И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Он подтвердил, что в ходе недавних контактов двух президентов тема ВТС в различных измерениях затрагивалась, и, как правило, почти на каждой встрече обсуждаются различные аспекты.
«Поэтому, да, тема ВТС будет наверняка обсуждаться и в Сочи», – добавил Песков.
Говоря о реализации зерновой сделки, Песков отметил, что уже должно начаться ее выполнение.
«Пойдет процесс, и это станет хорошей возможностью для того, чтобы в Сочи, конечно, обменяться мнениями о том, насколько это соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты», – добавил Песков.
Накануне телеканал CNN Turk сообщил, что Эрдоган заявил, что Путин изъявил желание наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.
Путин заявил об уникальных возможностях для развития российской авиаотрасли
Россия получила уникальную возможность выйти на принципиально новый уровень развития в сфере авиации, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по теме развития авиатранспорта.
«Сложившаяся ситуация (в которой оказалась российская авиаотрасль на фоне санкций – прим. ВЗГЛЯД) при всех ее очевидных сложностях дает нам уникальную возможность для выхода на принципиально новый уровень развития, чтобы в полной мере реализовать собственный научный, технологический, промышленный потенциал – а он у нас есть, у нас хорошие заделы, достались нам еще с советских времен», – приводит его слова ТАСС.
Глава государства призвал обеспечить устойчивую траекторию экономического роста на годы вперед в этой отрасли. «Знаю, что правительством уже утверждена программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Просил бы сегодня остановиться подробнее на ее параметрах», – сказал он.
По словам Путина, «авиационная отрасль должна быть готова к быстрому восстановлению объема услуг». «Внутренний потребительский спрос сейчас активно оживает. И это будет сопровождаться опережающим ростом спроса на авиаперелеты со стороны наших граждан», – добавил глава государства.
Ранее глава государства заявил, что необходимо сделать авиаперевозки доступными для россиян и не перекладывать на плечи пассажиров высокую стоимость новых российских самолетов.
Lockheed Martin и Raytheon столкнулись с нехваткой комплектующих и рабочей силы
Американские производители вооружений Lockheed и Raytheon Technologies столкнулись с нехваткой комплектующих и рабочей силы, сообщили СМИ.
«Мы совершенно не удовлетворены показателями нашего оборонного бизнеса в этом квартале, нам есть над чем работать. Заказы были уникальными, а их исполнение – не очень», – приводит издание Financial Times слова исполнительного директора Raytheon Technologies Грегори Хэйза. По его утверждению, во втором квартале 2022 года из-за проблем с поставками заводы компании были обеспечены необходимыми комплектующими только в 50% случаев, тогда как в нормальных условиях этот показатель составляет от 90 до 95%, передает ТАСС.
Кроме того, Lockheed Martin и Raytheon испытывают нехватку персонала, к которой в начале года привело распространение штамма коронавируса «омикрон». Издание отмечает, что проблемы, связанные с нарушением цепочек поставок и дефицитом рабочей силы, вряд ли удастся решить в текущем году.
В условиях, когда на мировом рынке вооружений растет спрос на продукцию Lockheed Martin и Raytheon, компании наблюдают снижение продаж. Так, Raytheon сообщила, что во втором квартале прибыль ее подразделения, отвечающего за производство ракетных систем, сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 3,6 млрд долларов. Raytheon также ожидает, что в течение 2022 года объем доходов компании продолжит снижаться. В свою очередь Lockheed Martin недополучила 945 млн долларов из-за падения продаж истребителей F-35, отмечает издание.
Между тем компании прогнозируют рост продаж в долгосрочной перспективе, поскольку правительства западных стран размещают все больше заказов на вооружения. Как заявил Хейз, Соединенные Штаты продолжат закупать противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и крылатые ракеты Tomahawk. По данным издания, власти Польши обратились к Raytheon с просьбой в ускоренном порядке поставить стране ракетные комплексы Patriot.
Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Lockheed Martin, Boeing, SpaceX и другие частные компании занимаются сбором информации для вооруженных сил Украины, позволяя ВСУ «пользоваться облаком данных для целеуказаний, для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня».
«Калашников» усовершенствовал автомат АК-12 после полученного в СВО опыта
Концерн «Калашников» усовершенствовал автомат АК-12 на основе полученного в ходе специальной военной операции (СВО) опыта, сообщил гендиректор концерна Владимир Лепин.
«Опыт эксплуатации АК-12 в условиях реальных боевых действий – это отдельный вопрос. В марте 2022 г. ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ) провело ряд совещаний по эксплуатации АК-12 в ходе специальной военной операции. Уже есть предложения по дальнейшему совершенствованию этого изделия, <...> прозвучали предложения исключить режим отсечки по два выстрела, а также предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня, регулируемой щеки приклада», – цитирует ТАСС Лапина.
По его словам, опытный образец с изменениями уже продемонстрировали представителям Минобороны.
Кроме того, корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь» после модификации концерном «Калашников» получит увеличенную дальность стрельбы и боевую часть увеличенного могущества.
«Сегодня на стадии завершения находится опытно-конструкторская работа по современной модификации корректируемого снаряда «Краснополь», в рамках которой группа компаний «Калашников» делает для боеприпаса основные узлы и блоки. Новый комплекс получит увеличенную дальность стрельбы, существенно повысится вероятность поражения одним выстрелом малогабаритной цели, увеличится могущество боевой части, будет повышена эффективность стрельбы при облачности и сильном ветре», – сказал Лапин, отвечая на вопрос о перспективах совершенствования комплекса, в который также входит беспилотный летательный аппарат (БЛА).
Лепин отметил, что комплекс из управляемого снаряда и выполняющего функции целеуказания беспилотника успешно опробован в Сирии.
Ранее в Ростехе сообщили, что российский управляемый артиллерийский снаряд 152 мм «Краснополь» подтвердил высокую точность в ходе спецоперации на Украине, он может применяться в том числе по движущимся целям.
Минобороны назвало сроки проведения учений «Восток-2022»
Восточный военный округ проведет стратегические командно-штабные учения «Восток-2022», сообщило Министерство обороны России.
«В период с 30 августа по 5 сентября 2022 года с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации проводится стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В ходе учений планируется отработать применение группировок войск при обеспечении военной безопасности в восточном регионе. В них задействуют часть сил ВДВ, дальней авиации, военно-транспортной авиации и воинские контингенты других стран.
«Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Восточного военного округа Биджанский, Бурдуны, Бухта Анна, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Литовко, Лагунное, Мухор-Кондуй, Новосельский, Сергеевский, Телемба, Успеновский и Цугол», – отметили в министерстве.
В феврале министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что военнослужащие России и Белоруссии проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, среди которых будут учения «Восток-2022».
Путин призвал не перекладывать затраты авиаотрасли «на плечи пассажиров»
Необходимо сделать авиаперевозки доступными для россиян и не перекладывать на плечи пассажиров высокую стоимость новых российских самолетов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по теме развития авиатранспорта.
«Мы понимаем стоимость отечественных авиационных судов, понимаем, что и по каким ценам компании и перевозчики будут покупать. И нужно сделать все для того, чтобы эта стоимость – а она на первых этапах, конечно, будет существенной – чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров», – приводит его слова ТАСС.
По словам Путина, «необходимо уже сейчас определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновления авиапарка будут учтены интересы» российских граждан «в части доступности и удобства перелетов, доступности в том числе и по цене, естественно».
Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов, никаких ограничений со стороны Пекина в этом вопросе нет.
В мае в пресс-службе Минтранса Белоруссии сообщили, что прорабатывается возможность использования белорусскими авиакомпаниями российских самолетов, а также освоения импортозамещающего выпуска в стране комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21.
Напомним, что ЕС запретил лизинг и поставки самолетов и двигателей в Россию и потребовал вернуть даже те самолеты, которые сейчас эксплуатируют российские авиакомпании и платят лизинговые платежи. Владельцами таких машин являются иностранные лизингодатели. ЕС также запретил страхование российских самолетов. Boeing и Airbus прекратили обслуживание самолетов российских авиакомпаний и запретили поставки запчастей им.
Путин заявил о положительных результатах в борьбе с онкозаболеваниями
Цели по борьбе с онкологическими заболеваниями в России реализуются, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Один из основных [национальных проектов] – это помощь онкологическим больным, у нас достаточно серьезные ресурсы выделены на эти цели, все эти цели реализуются, мы идем по этому пути», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, зарезервированные средства используются. «Всего их 960 млрд рублей на 2019–2024 годы», – сказал президент.
Он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко представить доклад о том, как идет эта работа.
К обсуждению темы оказания помощи онкологическим больным глава государства обратился после выступления вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который, сообщая о новых проектах, напомнил, как в начале пандемии промышленность выпускала установки для производства кислорода.
«Денис Валентинович упомянул сейчас о борьбе с пандемией, не к ночи будь помянута эта пандемия», – заметил Путин.
Напомним, в декабре в Магадане после реконструкции открылся областной онкодиспансер с радиологическим корпусом на 20 коек.
Дипломат назвал темы встречи Путина и Эрдогана в Сочи
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа могут обсудить широкий круг тем, в том числе ситуацию на Украине, в Черноморском регионе и в Сирии, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.
«Темы для своей беседы определят сами президенты. ...Как правило, в беседах на высшем уровне между российским и турецким руководителями обсуждается довольно широкий круг тем, которые интересуют наши страны. Это и международные вопросы, и региональная проблематика. Как правило, и Украина, и ситуация в Черноморском регионе, и Сирия, и другие интересные для обеих сторон темы», – передает РИА «Новости» ответ Ерхова на вопрос о том, что станет темой для обсуждения двух президентов на предстоящем саммите в Сочи.
Ранее Кремль подтвердил предстоящие 5 августа в Сочи переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Командующий ЧФ заявил об установлении контроля над северо-западом Черного моря
Боевая деятельность Черноморского флота (ЧФ) в ходе специальной военной операции РФ на Украине позволила завоевать господство над противником в Азовском море, а также установить контроль над северо-западной частью Черного моря, говорится в поздравлении с Днем Военно-морского флота командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова, которое распространила пресс-служба флота.
«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря. Корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск», – передает ТАСС поздравление адмирала.
Осипов подчеркнул, что «уже ни у кого не вызывает сомнения, насколько важно России иметь современный, мощный и боеготовый Военно-морской флот».
Также командующий отметил, что за героизм в годы Великой Отечественной войны более 54 тыс. военнослужащих Черноморского флота были награждены орденами и медалями, десять надводных кораблей и подводных лодок удостоены гвардейского звания, государственными наградами отмечены многие соединения и корабли. «В послевоенный период краснознаменный Черноморский флот успешно противостоял агрессивной политике Североатлантического альянса в Средиземноморском регионе, являлся надежным форпостом страны в холодной войне», – подчеркнул Осипов.
День ВМФ первоначально был утвержден постановлением Совета народных комиссаров (СНК) СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июня 1939 года как день Военно-морского флота СССР и праздновался ежегодно 24 июля. С 1980 года празднования проходили в последнее воскресенье июля.
В современной России праздник отмечается в последнее воскресенье июля согласно указу президента России Владимира Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных cилах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что группа из 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок примет участие в главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 31 июля.