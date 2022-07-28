Путин назначил руководителя ГУК Минобороны заместителем министра

Тренер киевского «Динамо» обиделся на скандирование фанатами «Фенербахче» имени Путина

Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу выразил сожаление в связи со скандированием болельщиками турецкого «Фенербахче» имени президента России Владимира Путина по ходу ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча киевское «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать «Владимир Путин». По данным СМИ, из-за этого Луческу не явился на послематчевую пресс-конференцию.

«Все было в рамках нашего плана, все сработало, и мы выиграли. Но мы не приняли во внимание болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Жаль», – передает РИА «Новости» слова Луческу.

В 2016–2017 годах Луческу был главным тренером питерского «Зенита», где получал 4 млн евро в год и откуда ушел со скандалом, а с 2017 по 2019 годы тренировал сборную Турции.

Напомним, Луческу назвал свой приход в футбольный клуб из Санкт-Петербурга большой ошибкой. Луческу стал тренером «Зенита» летом 2016 года, сменив на этом посту португальца Андре Виллаш-Боаша.

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