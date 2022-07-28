В Кремле сочли оправданной жалобу Борреля на популярность Лаврова

Жалобы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на то, что глава МИД России Сергей Лавров более популярен в западной прессе, чем он, оправданы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Он справедливо жаловался, он действительно менее популярен, чем Лавров. Тут у него шансов нет», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее Боррель заявил, что в западной прессе появилась тенденция «слушать врага». В интервью радиостанции Cadena SER он посетовал, что «Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции, ...и вся западная пресса это повторяет». Боррель отметил, что едет в Африку, «чтобы сказать обратное, что санкции ни при чем, и никто это не подхватывает». Он также призвал удвоить усилия, чтобы противостоять распространению российской информации, которую он считает «ложью».

Официальный представитель МИД Мария Захарова едко прокомментировала жалобы Борреля на непопулярность у западных СМИ.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия побеждает Запад в борьбе за Африку.