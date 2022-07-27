Захарова едко прокомментировала жалобы Борреля на непопулярность у западных СМИ

Эксперт назвал ответ Москвы на обсуждаемый в ЕС отказ выдавать россиянам шенгенские визы

«В случае отказа россиянам в шенгенских визах Москва ответит зеркально, чтобы вразумить наших западных партнеров», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Идею приостановки выдачи туристических виз россиянам поддержали парламентские партии Финляндии.

«Когда нам говорят, что лишат нас шенгенских виз, то мы-то перетерпим. Но вот как финны будут обходиться без закупок спиртного в Петербурге или как итальянцы будут завозить сюда сыворотки для производства в России итальянских аналогов сыра – это будет головной болью Евросоюза», – заметил политолог Марат Баширов.

Россия, добавил эксперт, в случае отказа россиянам в шенгенских визах ответит зеркально, как она делает это почти всегда. «Не зеркальный ответ – это большое исключение в действиях России и только для того, чтобы вразумить наших западных партнеров. Терпение России безгранично, потому что мы защищены. То, чего нас лишают, не слишком увлекает нас в общем-то», – полагает собеседник.

Баширов напомнил, что Евросоюз уже давно не руководствуется критериями защиты прав человека. «Когда нам отказали в обслуживании авиационного парка, большинство из которого составляют «Боинги» и «Эйрбасы», это поставило под угрозу жизнь и безопасность перелетов наших граждан. Это было людоедское решение», – считает политолог.

Эксперт добавил, что запрет финнам на въезд в Петербург, где они любят закупать и употреблять недорогое по меркам Финляндии спиртное, «будет хорошим вариантом» ответа со стороны России. «В Финляндии очень жесткие ограничения по продаже алкоголя, поэтому многие финны очень любят ездить в Санкт-Петербург – быстро, элегантно, на поезде или на автомобиле. Вот сейчас все это исчезнет, им придется варить брагу», – добавил собеседник.

О том, что в случае отказа россиянам в шенгенских визах Москва отреагирует крайне негативно, заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо», – заявил представитель кремлевской администрации.

Ранее крупнейшие парламентские партии Финляндии поддержали идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления финляндского МИДа о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.

В Шенгенскую зону входит 26 европейских стран, которые официально отменили на своих взаимных границах паспортный и все другие виды контроля. Эта зона функционирует как единая юрисдикция для целей международных поездок с общей визовой политикой.

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