Глава Чувашии обсудил с Пушилиным восстановление Донбасса

Во время поездки в Донбасс глава Чувашской Республики Олег Николаев обсудил вопросы расширения сотрудничества и восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры ДНР с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Николаев подтвердил готовность делиться наработанными компетенциями и добавил, что ранее состоявшиеся контакты – подписание коммюнике между профильными министерствами, визит делегации ДНР в Чувашскую Республику – заложили хорошую основу для скорейшего начала совместной работы.

По его словам, часть чувашских предприятий электротехнического кластера имеют донецкие корни.

«Все готово, чтобы в кратчайшие сроки запустить два завода – это Донецкий электротехнический завод и Торезский электротехнический завод, где можно будет создать более ста новых рабочих мест. А самое главное, республика получит нужную продукцию – это, прежде всего, подстанции, причем основанные на современных технологиях модульного решения, и, естественно, производства, полностью локализованные на территории Донецкой народной республики», – приводятся слова Николаева на сайте правительства Чувашии.

Николаев также сообщил, что помимо локализации электротехнического производства, имеются вполне конкретные планы организации производства дверей, окон, необходимых для восстановления жилого фонда, промышленных предприятий и инфраструктуры ДНР. Также он добавил, что изучается возможность поставок тракторной техники.

В ДНР прибыла расширенная делегация Чувашии, в которую вошли представители кластера комплексного оснащения помещений («дверного» кластера) дверями и окнами, которые производят 33% всех дверей в России.

Николаев отметил, что прибытие такой большой делегации из Чувашии связано с желанием активно участвовать в восстановлении ДНР, а самое главное – чтобы это сделать быстро и качественно.

По словам главы Чувашии, взаимодействие с районами Донбасса началось задолго до текущих событий: «Еще с 2014 года более 40 детей-инвалидов и детей с ОВЗ из Горловки и других районов ДНР приезжали в Чувашию проходить комплексную реабилитацию, отдыхать, учиться».

Глава ДНР рассказал, что противник, стараясь нанести серьезный ущерб, обстреливал объекты критической инфраструктуры, в результате чего предстоит большая работа по восстановлению энергетической обеспеченности ДНР.

Он заявил, что жители Донбасса нацелены трудиться, а не жить за счет гуманитарной помощи, поэтому установление экономических связей, локализация производства позволят восстановить страну намного быстрее.

«Мы с вами думаем и руководствуемся в принятии тех или иных решений интересами наших жителей. Будем работать, будем развиваться, и будем строить дальше нашу большую Россию», — подытожил Пушилин.

В эти дни, как рассказал Николаев, семь артистов чувашской эстрады дают несколько концертов жителям ДНР и бойцам – участникам специальной военной операции.

Также состоится посещение Донецкого и Торезского электротехнических заводов, и подписание соглашений об установлении побратимских отношений между городами Чебоксары и Торез, о взаимодействии между Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова и Донецким национальным техническим университетом.

В завершение программы пребывания делегация Чувашии возложит цветы к монументу освободителям Донбасса.