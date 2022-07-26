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26 июля, вторник | Последнее обновление — 17:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС
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В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС
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Углегорская тепловая электростанция (ТЭС) в Светлодарске взята под контроль союзных сил, заявили в министерстве внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР).
Об этом сообщает телеканал «Звезда». Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску.
До этого сообщалось, что силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Власти ДНР: Контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску
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«Со стороны ВСУ было немало тех, кто предпочел сдаться в плен. Некоторые еще прячутся, ряд убиты, а некоторым удалось бежать на подконтрольные ВСУ территории», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель НМ ДНР Эдуард Басурин. Ранее силы республик Донбасса при поддержке ВС России начали зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций.
«Союзные войска уже контролируют Углегорскую ТЭС. Сейчас мы зашли на ее территорию, начался процесс зачистки. Боевики ВСУ, которые там находились, частично смогли уйти, некоторые пока еще прячутся на территории объекта, ряд убиты», – рассказал официальный представитель народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
Собеседник также отметил, что говорить о численности потерь с украинской стороны пока рано. «Немало было и тех, кто предпочел сдаться в плен союзным войскам. Но дело в том, что противник не был взят в окружение. Соответственно некоторым удалось бежать на подконтрольные ВСУ территории», – отметил он.
«Наш ближайший план – Артемовск. Необходимо дойти до этого города и взять его в окружение, а затем и под контроль, поскольку там находится крупная группировка ВСУ», – рассказал полковник.
«При этом сложно говорить о значимости конкретного населенного пункта, поскольку именно на востоке Украины наблюдается самая высокая концентрация сил противника. Это большие территории, начиная от Запорожья и заканчивая Славянском. Так что нам еще придется серьезно побороться», – заключил Басурин.
Ранее стало известно, что силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Сообщается также, что Вооруженные силы Украины обстреляли 14 населенных пунктов на территории ДНР. При обстрелах применялись РСЗО «Град», артиллерийские орудия калибром 122, 152, 155 и 203 миллиметра, а также 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты.
Ранее в понедельник стало известно, что Углегорская ТЭС находится под контролем союзных сил России и республик Донбасса. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что станция «блокирована», но «не зачищена».
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Появились сообщения об освобождении Углегорской ТЭС в ДНР
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Углегорская ТЭС находится под контролем союзных сил России и республик Донбасса, сообщают СМИ. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что станция «блокирована», но «не зачищена».
Военный корреспондент RT Мурад Газдиев со ссылкой на «ребят с места» сообщил, что ТЭС «освобождена», ее «штурмовали «Оркестр» и НМ ДНР при поддержке артиллерии».
При этом Приходько заявил в Telegram, что «территория станции полностью блокирована», но «пока не зачищена». Также Приходько рассказал, что «Новолуганское на 50% находится под контролем НМ ДНР».
Кроме того, он сообщил, что «по неподтвержденной пока информации, ВСУ отходит от Семигорья». «Если до утра этого не будет сделано в Новолуганском, то ВСУ рискуют попасть в очередное окружение», – говорится в сообщении.
Напомним, в июле Минобороны сообщало о контрбатарейной борьбе и подавлении украинских батарей РСЗО и артиллерийских батарей в районах населенных пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема ДНР.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В июле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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Союзные силы начали зачистку Углегорской ТЭС
Силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС», – говорится в сообщении в Telegram-канале Штаба.
Сообщается также, что Вооруженные силы Украины обстреляли 14 населенных пунктов на территории ДНР. При обстрелах применялись РСЗО «Град», артиллерийские орудия калибром 122, 152, 155 и 203 миллиметра, а также 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты.
Ранее в понедельник стало известно, что Углегорская ТЭС находится под контролем союзных сил России и республик Донбасса. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что станция «блокирована», но «не зачищена».
ВСУ нанесли удар из HIMARS по Алчевску
Украинские военные использовали РСЗО HIMARS для обстрела Алчевска, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Также обстрелу подвергся Красный Луч.
По Алчевску выпустили пять ракет, передает ТАСС.
До этого шесть ракет из HIMARS выпустили по центру города Красный Луч. В администрации города сообщили, что пострадали трое мирных жителей, один из них находится в реанимации. ударами ВСУ были разрушена гостиница, повреждены семь жилых домов, аптека и городской рынок.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что цели спецоперации по защите граждан Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины будут достигнуты.
В ДНР заявили о двойном назначении аэропорта Мариуполя после восстановления
Аэропорт Мариуполя планируется восстановить в ближайшие три года, он станет военно-гражданским, заявил зампред правительства Донецкой народной республики (ДНР) Евгений Солнцев.
«Аэропорт Мариуполя будем восстанавливать в ближайшие три года. Мы определили, что он будет военно-гражданским, то есть двойного назначения», – сказал Солнцев ТАСС.
Во время боевых действий в аэропорту Мариуполя располагались командные пункты украинских силовиков, действовавших в секторе «М» – в Мариуполе и его окрестностях.
В ВС ДНР поступило дело против командира «Медведей SS»
Верховный суд ДНР получил уголовное дело в отношении командира украинской группировки «Медведи SS» Александра Кравцова, сообщили в пресс-службе ВС республики.
«В производство Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении командира диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS», – цитирует сообщение суда ТАСС.
Ранее адвокат Кравцова Павел Косован сообщал, что командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» предъявлено обвинение.
Напомним, Кравцову и другим участникам группировки грозит смертный приговор. Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
Кравцов заявлял, что Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада. Он также рассказывал, что практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации.
Глава Минюста ДНР Юрий Сироватко заявлял, что слушания по боевикам нацбата «Азов» могут пройти в открытом режиме.
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В ЛНР заявили о переходе на российский телефонный код
Луганская народная республика переходит на код российской системы нумерации 857, сообщило республиканское правительство.
«С 25 июля 2022 года фиксированная связь Луганской народной республики переходит на номер в коде российской системы нумерации «857». Таким образом, для звонков из Российской Федерации на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате «857 – код города – номер абонента», – сообщило правительство ЛНР в своем Telegram-канале.
Министерство связи и коммуникации республики предупредило абонентов, что на данный момент звонки в населенные пункты Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная недоступны в связи с проведением работ по восстановлению коммуникаций связи.
Для звонков из ЛНР в Российскую Федерацию необходимо набирать номер в прежнем формате «0–0–7 – код города – номер абонента».
Глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале напомнил, что в День радио ЛНР перевела мобильную связь на российскую нумерацию.
«Это был первый шаг. Теперь мы переводим нашу фиксированную связь на российскую нумерацию +7. Это логическое завершение нужной работы, которая показывает наше единение с Россией», – подчеркнул он.
Мужчина погиб в результате украинского обстрела Донецка
Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Донецку, погиб мужчина, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Удар был нанесен по Кировскому району, передает РИА «Новости».
Кроме того, «ВФУ обстреляли Киевский район Донецка, ранена женщина», а «во Владимировке получил ранения подросток 2005 года рождения», передает ТАСС.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска менее чем за два часа трижды обстреляли разные районы Донецка: Кировский, Петровский и Киевский. Использовались в том числе снаряды «натовского» калибра 155 миллиметров.
Утром в субботу представительство ДНР сообщало, что украинские военные за сутки обстреляли республику 41 раз, выпустив 301 боеприпас, в результате семь мирных жителей получили ранения.
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Жертвами украинского обстрела стали мирные жители ЛНР
В результате украинского обстрела погибли четыре мирных жителя ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Артиллерийский обстрел населенного пункта Рубежное с применением орудия калибра 155 мм произошел в 17.00 мск, по Рубежному было выпущено девять снарядов, передает ТАСС.
Напомним, Россия эвакуировала 2,8 млн человек, включая 444 тыс. детей, из опасных районов спецоперации. В России работают более 9,5 тыс.пунктов временного размещения для беженцев.
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ВСУ обстреляли снарядами натовского калибра Горловку
Украинские войска выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР, сообщили в представительстве республики совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:00 – н.п. Дылеевка – н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 км севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».
Ранее в ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе.
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Града»
Ясиноватая подверглась украинскому обстрелу из БМ-21 «Град», выпущено 10 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрел произошел в 21.40 мск со стороны Авдеевки. До этого, в 21.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 мм. Ясиноватая находится примерно в 25 км от Донецка, здесь расположена крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. В направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с позициями украинских войск, передает РИА «Новости».
Утром в субботу представительство ДНР сообщило, что украинские военные за сутки обстреляли республику 41 раз, выпустив 301 боеприпас, в результате семь мирных жителей получили ранения.
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Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»
ВС Украины выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 12 снарядов калибром 152 мм и 15 ракет из БМ-21 «Град», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК сообщили, что в 04.00 Вооруженные формирования Украины выпустили 12 снарядов калибром 152мм с территории н.п. Невельское по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кроме того, в 03.46 Вооруженные формирования Украины выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град» с территории н.п. Невельское по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК. Там также информировали, что 02.20 из н.п. Красногоровка по Буденовскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 мм.
Напомним, в минувшее воскресенье в результате украинского обстрела Донецка погиб мужчина.
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Нефтебаза загорелась в Донецке после обстрела ВСУ
В результате обстрела со стороны украинских военных на нефтебазе в Буденновском районе Донецка начался пожар.
В настоящее время на территории нефтебазы в Буденновском район горят цистерны с топливом. На месте работают расчеты МЧС, передает корреспондент РИА «Новости».
До этого ВС Украины выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 12 снарядов калибром 152 мм и 15 ракет из БМ-21 «Град».
В минувшее воскресенье в результате украинского обстрела Донецка погиб мужчина.
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ВСУ обстреляли нефтебазы в Донецке из систем HIMARS
Вооруженные силы Украины ночью обстреляли нефтебазы в Буденновском районе Донецка из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, рассказал военный эксперт Сергей Переверзев.
«Военными экспертами СЦКК подтвержден факт обстрела Буденновского района со стороны вооруженных формирований Украины. Так, противник применил реактивные системы залпового огня американского производства HIMARS», – передает ТАСС его слова.
Напомним, во вторник в результате обстрела со стороны украинских военных на нефтебазе в Буденновском районе Донецка начался пожар. Загорелись цистерны с топливом, на месте работают расчеты МЧС.
Ранее мэр Донецка рассказал, что украинские военные обстреляли Республиканскую клиническую психиатрическую больницу Минздрава Донецкой народной республики, есть разрушения и пострадавшие.
В ДНР сообщили о переходе на российский телефонный код
В правительстве Донецкой народной республики (ДНР) объявили о переходе на российский телефонный код +7(856), об этом сообщило республиканское министерство связи.
«С 1 августа 2022 года сеть фиксированной телефонной связи Донецкой народной республики переходит на российский код +7(856). При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений. Например, если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что детальную информацию о предстоящем изменении кода клиенты смогут получить у оператора фиксированной связи.
Ранее в ЛНР объявили о переходе на код российской системы нумерации 857.
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