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Американский хоккеист сменил НХЛ на Уфу
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Уфимский «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с американским нападающим Александром Хмелевски.
Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне нападающий провел 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и отдал восемь результативных передач. Также он выступал в Американской хоккейной лиге за «Сан-Хосе Барракуду» и в 47 встречах отметился 37 набранными баллами: забросил 12 шайб и отдал 15 передач, передает «Чемпионат».
Эксперт: На санкции Израиля у России есть готовый ответ
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«Израиль до последнего отказывался присоединяться к санкциям США и ЕС, но теперь это, вероятно, неизбежно. России же есть чем ему ответить», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее появились сообщения о том, что премьер-министр еврейского государства Яир Лапид поручил подготовить серию «политических мер» в ответ на ликвидацию в России филиала агентства «Сохнут».
«Хотя до сих пор Тель-Авив не участвовал в этой кампании, несмотря на постоянное давление Вашингтона, теперь, судя по всему, мы увидим, как Израиль введет те же самые санкции, которые уже ввели США и ЕС», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов.
«Тель-Авив не просто так старался избегать официального присоединения к рестрикациям. Тут речь идет об активности движения «Хезболла» на территории Сирии. Если Израиль предпринимает недружественные действия, то и Россия соответствующим образом ведет себя в зоне конфликта. То есть мы можем игнорировать какие-то действия «Хезболы», а можем препятствовать им», – замечает эксперт.
Собеседник уверен, что в Москве уже подготовлены механизмы ответных мер. «Очевидно, Израиль включат в категорию недружественных стран. А это подразумевает под собой не только дипломатические ограничения, но и некоторые финансовые аспекты», – пояснил он.
При этом, уверен эксперт, у двусторонних отношений есть потенциал снова стать дружественными – например, после парламентских выборов, назначенных в еврейском государстве на ноябрь. «Если к власти вернется Нетаньяху, ситуация может улучшиться. Это обусловлено его взаимоотношениями с Владимиром Путиным. Но проблема в том, что гарантий возвращения бывшего премьера пока нет. Да и предсказать это сложно в силу переменчивости израильской политики», – рассуждает политолог.
«Если сейчас конфликт не решить за счет договоренностей, то к ноябрю отношения могут испортиться настолько, что даже при большом желании Нетаньяху не сможет их восстановить», – заключил Лукьянов.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию «политических мер» в отношении России в случае ликвидации представительства в России еврейского агентства «Сохнут», сообщила в понедельник газета Israel Hayom. Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген предположил, что власти могут присоединиться к западным санкциям. Лапид намерен принять решение в ближайшие дни, передает «Интерфакс» содержание публикации.
Накануне Лапид заявил, что закрытие офисов «Сохнута» будет серьезным событием и скажется на взаимодействии двух стран. Он собирается направить в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы «Сохнут».
Ранее Минюст потребовал ликвидировать отделение «Сохнута» в России. Беседа по иску в Басманном суде Москвы назначена на 28 июля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что процедура вызвана нарушением российских законов.
После заявления Газпрома о сокращении поставок в Европе началась паника
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В Европе началась паника после новости о сокращении транзита по газопроводу «Северный поток» до 33 млн кубометров в сутки, пишет обозреватель британской Express Джейкоб Пол.
Как отметил журналист, министры энергетики ЕС сразу же отреагировали на это событие. Они соберутся завтра в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана Евросоюза по экономии газа. «Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Ранее в понедельник Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
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Газпром заявил об остановке еще одной турбины для «Северного потока»
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Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку», об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
Газпром останавливает турбину Siemens на станции «Портовая» «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта», передает РИА «Новости».
Поставки в связи с этим по «Северному потоку» будут не более 33 млн кубов в сутки, сейчас же максимальная мощность составляет 67 млн кубов.
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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Зеленский снял с должности командующего силами спецопераций
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Украинский президент Владимир Зеленский своим указом отправил в отставку командующего силами специальных операций ВС страны Григория Галагана.
«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», – цитирует указ Зеленского ТАСС.
Другим указом Зеленский назначил на эту должность – Виктора Хоренко.
Галан был назначен командующим сил спецопераций ВСУ 25 августа 2020 года. До этого он был первым заместителем начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ.
Участвовал в силовой операции в Донбассе, создавал и руководил Центром специальных операций СБУ «А».
Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что могло стать причиной отстранения чиновников.
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Кремль ответил на жалобы Шольца на «ненадежность» российских поставок газа
Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о «ненадежности» России как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Эти заявления – они абсолютно контрастируют с реальностью, с реальностью и с историей, с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства, то, что сейчас произошло снижение объемов поставки – это, опять же, связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности, Федеративная Республика Германия», – приводит его слова РИА «Новости».
На прошлой неделе Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. Заявление канцлера Германии прозвучало уже после того, как российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку». Напомним, что остановка поставок была связана с проведением технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа, закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин в Тегеране говорил, что Газпром выполнял, выполняет и будет надежно выполнять свои обязательства.
Говоря о ситуации с поставками газа по «Северному потоку», Песков заявил, что в ней нет никакой политики. «(...) Здесь есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений», – сказал Песков.
Он подчеркнул, что Российская Федерация не заинтересована в полном прекращении поставок газа в страны Европы. «Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто ее гарантирует», – добавил Песков.
Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
В Siemens заявили о препятствии для ввоза турбины для «Северного потока»
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Германия предоставила компании все необходимые документы для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели, однако для ввоза агрегата не хватает таможенных документов, сообщили в Siemens Energy.
«Транспортировка турбины может начаться немедленно. Власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели», – сообщили в пресс-службе германской компании в ответ на соответствующий запрос, передает ТАСС.
При этом там уточнили, что Газпром знает об этом. «Однако не хватает таможенных документов для ввоза [турбины] в Россию», – подчеркнули в Siemens Energy, добавив, что Газпром как заказчик обязан их предоставить.
«Техническое обслуживание наших турбин было и остается обычным делом. Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в ФРГ», – отметили в компании.
Таким образом, в Siemens добавили, что не видят связи между турбиной, необходимой для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», и сокращением поставок газа, которое было осуществлено или объявлено.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
Ведущие партии Финляндии выступили за прекращение выдачи виз россиянам
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Крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления финляндского МИДа о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется, сообщает агентство STT.
За запрет выдачи туристических виз россиянам выступают представители Коалиционной партии, Социал-демократов, «Истинных финнов» и «Центристов».
«Сложившаяся ситуация дает возможность обойти санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию. Это ослабляет эффект санкций и размывает их цель», – говорится в сообщении заместителя председателя парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра, передает РИА «Новости».
Как отмечает агентство STT, Финляндия продолжает оформлять и выдавать туристические визы россиянам, несмотря на то, что многие другие приграничные соседи России ограничили оформление туристических виз, например, Эстония, Латвия и Литва.
Некоторые политики считают ситуацию особенной, поскольку россияне также могут путешествовать в другие страны ЕС через Финляндию по шенгенской визе транзитом.
Ранее в понедельник в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщали, что никаких изменений в визовой политике не планируется. По словам заместителя главы департамента МИД Микко Кивикоски, хорошо, что контакты между финнами и русскими поддерживаются, и россияне видят жизнь в условиях свободной демократии.
По мнению финского МИД, изменения в визовой политике должны вноситься совместно на уровне ЕС.
До этого власти Финляндии усилили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков под предлогом обеспечения национальной безопасности.
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Израиль задумался о присоединении к западным санкциям против России
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Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию «политических мер» в отношении России в случае ликвидации представительства в России еврейского агентства «Сохнут», пишет Israel Hayom.
Лапид, который является также главой внешнеполитического ведомства, намерен принять решение по возможным мерам в ближайшие дни, передает «Интерфакс» содержание публикации.
Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген заявил Israel Hayom, что израильские власти располагают рядом опций по оказанию давления на российскую сторону, включая присоединение к западным санкциям.
Накануне Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства «Сохнут» будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.
Израиль собирается направить в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы «Сохнут».
Напомним, в Басманном суде Москвы сообщили, что Минюст России просит ликвидировать «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что судебная процедура вызвана нарушением российских законов.
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Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути для зарубежных военных судов
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Иностранные военные и государственные суда смогут заходить в акваторию Северного морского пути только по разрешению, запрошенному не позднее чем за 90 дней.
Министерство обороны России предложило внести изменения в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», который был одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности, пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника.
Документ предложено дополнить пунктом, в соответствии с которым иностранным военным и государственным судам будет позволено заходить в акваторию Севморпути (без захода в порты или военно-морские базы) лишь по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемого захода.
На территории СМП не сможет находиться более одного такого судна, если нет специального решения российского правительства. Подлодкам можно будет идти только на поверхности и под своим флагом.
В соответствии с документом власти смогут приостановить заход иностранных военных кораблей и других государственных судов во внутренние морские воды в акватории СМП в интересах обеспечения безопасности на определенный срок.
Подобные требования объясняются, в том числе изменением глобального климата и таянием льдов, что «влечет не только рост объемов морских перевозок транзитных грузов между Европой и Азией по трассам СМП, но и активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств».
Напомним, в отношении Северного морского пути действует конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Она, в частности, указывает право Российской Федерации на этот маршрут, однако уведомлений на проход по нему Москва не требовала.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал от правительства к 1 августа утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года.
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Аналитик оценил возможность полной остановки «Северного потока»
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Полная остановка ключевого газопровода из России в Европу – «Северный поток» – возможна, но маловероятна, заявил старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.
«Полная остановка возможна, но, по-видимому, маловероятна», – приводит слова Смита РИА «Новости».
Он выразил мнение, у России будет больше шансов «договориться о более выгодных условиях ремонта турбин и гарантированном возврате, если [по газопроводу – прим. ВЗГЛЯД] будет поступать хотя бы немного газа».
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
Вопреки этому в Европе началась паника, подскочили цены на газ. Однако странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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Украина пожаловалась на резкий рост прокачки газа Газпромом
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Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы, сообщает издание «Страна.ua».
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Как утверждается, украинская сторона якобы проинформировала Газпром о том, что несвоевременная передача информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям.
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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ВС России и ЛНР отразили попытку прорыва нацбатальона «Кракен» под Харьковом
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Российские военные и народная милиция ЛНР пресекли попытку прорыва обороны украинским нацбатальоном «Кракен» на Харьковском направлении, сообщил командир 206-го стрелкового полка народной милиции ЛНР с позывным «Апостол».
«Подразделение, всем нам известное, «Кракен» имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, но был вскрыт его замысел. Соответственно, противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам, к нашему рубежу обороны», – сказал собеседник РИА «Новости».
Союзная артиллерия нанесла прорывавшимся «максимальное огневое поражение», после чего «Кракен» вынужден был отступить и отказаться от планов по прорыву к российской границе.
Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен».
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Лавров: В одесскому порту высокоточным оружием уничтожен склад с ракетами «Гарпун»
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Зерновой терминал Одессы находится на значительном расстоянии от военных объектов, никаких препятствий для вывоза зерна не существует и Россия их не создавала, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части одесского порта, в так называемой военной части военного порта. Целями этими являлся боевой катер военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты «Гарпун» для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота, теперь эти «Гарпуны» нам угроз не представляют», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По словам министра, эксперты подтвердили, что зерновой терминал одесского порта находится на значительном удалении от военной части.
«Никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали», – подчеркнул глава российского МИД.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в «продуктовой сделке» нет ничего, что запрещало бы продолжать спецоперацию.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила, что ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта. Американские СМИ отметили, что Россия своим ударом не нарушила договоренностей по экспорту украинского зерна.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
Бывшему президенту Польши усилили охрану после высказываний о России
Польские власти решили усилить охрану бывшего президента Польши и создателя профсоюза «Солидарность» Леха Валенсы, сообщила газета Super Express.
В настоящее время Валенсу постоянно сопровождают два охранника, в то время как несколько недель назад телохранитель у бывшего главы государства был только один, передает сообщение ТАСС.
Газета утверждает, что охрана политика была усилена после якобы угроз, поступающих ему из России в ответ на интервью газете Le Figaro, где Валенса предлагал уменьшить население России до 50 млн человек.
Сын бывшего президента Ярослав сообщил газете, что охрана была выделена Валенсе по инициативе правящей в Польше партии «Закон и справедливость».
Напомним, бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения России до 50 млн человек.
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Стало известно о задержании Гозмана в Москве
Политик и общественный деятель Леонид Гозман, признанный иноагентом, задержан полицейскими в российской столице, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
«Леонид Гозман задержан. Сейчас мы находимся в отделении полиции», – сказал Бирюков «Интерфаксу».
Он заявил, что сейчас неизвестно, с чем связано задержание.
Ранее в понедельник Гозман был объявлен в розыск. По данным информационных агентств, дело на политика завели из-за того, что Гозман пропустил срок подачи уведомления: он подал его в 2019 году, а должен был сделать в 2018-м. В случае признания его виновным Гозману грозит штраф до 200 тыс. рублей и обязательные работы.
В мае Гозман был включен в список иностранных агентов вместе с Алишером Моргенштерном, Любовью Соболь, Владимиром Миловым и Владимиром Кара-Мурзой.