В Siemens заявили о нехватке таможенных документов для ввоза турбины для «Северного потока»

Германия предоставила компании все необходимые документы для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели, однако для ввоза агрегата не хватает таможенных документов, сообщили в Siemens Energy.

«Транспортировка турбины может начаться немедленно. Власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели», – сообщили в пресс-службе германской компании в ответ на соответствующий запрос, передает ТАСС.

При этом там уточнили, что Газпром знает об этом. «Однако не хватает таможенных документов для ввоза [турбины] в Россию», – подчеркнули в Siemens Energy, добавив, что Газпром как заказчик обязан их предоставить.

«Техническое обслуживание наших турбин было и остается обычным делом. Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в ФРГ», – отметили в компании.

Таким образом, в Siemens добавили, что не видят связи между турбиной, необходимой для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», и сокращением поставок газа, которое было осуществлено или объявлено.

Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.

Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.

В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.