В Иркутской области рассказали о конфликте с хозяином свиньи, убившей человека

Владелец свиньи, из-за укуса которой в Иркутской области умер пожилой мужчина, попадал в поле зрения правоохранителей, заявила бывшая супруга хозяина животного Надежда (имя изменено).

«В сентябре прошлого года он разбил нам окно в кухне, выносил двери. После этого влез на балкон и угрожал мне молотком. По этому факту было заведено уголовное дело по 119-й статье, но правоохранительные органы ничего не предприняли. Параллельно с этим началась ситуация со свиньями, они огороды людям портили», – рассказала собеседница «Газета.Ru».

Она отметила, что мужчина ведет себя крайне агрессивно, ругается на людей, которые к нему обращаются, кидается в них камнями, но правоохранительные органы не спешат его арестовывать.

«Сегодня его должны отпустить, то есть его просто задержали на 48 часов. Я продолжаю жить в постоянном страхе. Думаю, не переехать ли мне в другой город. Человек не дает жизни ни мне, ни моему ребенку», – добавила бывшая супруга мужчины.

Она пояснила, что добиться принудительного лечения в психиатрической больнице для него не удалось.

«Он лежал [в психбольнице] по факту обращения на фоне алкогольной интоксикации. На учете он не состоит. Еще в прошлом году я приезжала в больницу и спрашивала, что мне делать. Мне сказали, что если он прыгает на балкон, то вызывайте полицию и скорую помощь, в таком случае его могут увезти. Но в последний раз он залез на балкон и благополучно оттуда слез до приезда полиции. Никаких последствий это не имело», – добавила собеседница.

Она добавила, что мужчине «просто с рук все сходит», потому он «что хочет, то и делает».

Инцидент со свиньей произошел 23 июля в поселке Тельма Усольского района Иркутской области. Животное укусило местного жителя, пытавшегося прогнать стадо свиней со своего участка. Он умер в больнице от потери крови.

Местная жительница Анна пояснила, что владелец свиней начал выгуливать свиней в конце мая, его питомцы превратили пришкольный участок «в руины», но обращения к правоохранителям не помогли.

«Жители не раз обращались к администрации поселка, но в итоге получили отписку от представителя администрации, что они бессильны в этом вопросе. Все боялись за детей, чтобы на них не напали животные. Но жертвой стал взрослый мужчина», – сказала она.

По ее словам, он также жестоко обращался с собственной собакой – привязывал ее к коню и таскал волоком по поселку.

«Потом говорил, что сделает это с любым, кто будет его доставать со свиньями. Администрация просила главврача Усольской больницы отправить Юрия на принудительное лечение, но врач ответила, что он находится в состоянии ремиссии и с учета снят. Зимой он лежал последний раз. Чтобы сняться с учета надо пройти через год повторное обследование. А он оказался снят, не проходя обследования», – заключила она.