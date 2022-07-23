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Путин подписал указ о награждении Мирзиеева орденом Александра Невского
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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского за большие заслуги в укреплении дружбы между странами.
«За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиеева Шавката Миромоновича – президента Республики Узбекистан», – говорится в указе на официальном сайте правовой информации.
В автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой.
Президент Путин поддержал действия по стабилизации обстановки коллегой Мирзиеевым, лидеры двух стран обсудили стабилизацию в Каракалпакстане.
Посол рассказал о реакции иранцев на визит Путина в Тегеран
Посол России в Тегеране Леван Джагарян отметил позитивную реакцию иранцев на состоявшийся 19 июля визит президента России Владимира Путина в Иран.
«Реакция положительная, если не сказать восторженная. Здесь оказали очень теплый прием нашему лидеру. Иранская пресса вчера и сегодня буквально пестрит заголовками, очень много фотографий встречи верховного лидера Ирана [Али Хаменеи] с нашим лидером, встречи президента Ирана Ибрахима Раиси с нашим президентом», – передает ТАСС слова Джагаряна в эфире канала «Россия-24».
«Результаты [визита президента России в Тегеран] самые обнадеживающие, и, может быть, они даже превзошли ожидания, которые имелись раньше», – обратил внимание посол.
Дипломат отметил, что визит подтвердил обоюдный настрой Тегерана и Москвы на дальнейшее развитие всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах. «Теперь задача – имплементировать договоренности, которые были достигнуты в ходе этого, не побоюсь сказать, исторического визита», – добавил Джагарян.
Во вторник Путин посетил Иран, где провел несколько раундов двусторонних переговоров, а также принял участие в саммите астанинской «тройки» (Москва, Анкара, Тегеран).
Ранее турецкие СМИ назвали историческим саммит лидеров Турции, России и Ирана в Тегеране.
Напомним, в Тегеране прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.
Путин раскрыл причину проблем с турбиной для «Северного потока»
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Канадское руководство намерено выйти на европейский рынок газа и нефти со своим сырьем, с этим связаны задержки с передачей турбины Газпрому, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против Газпрома, хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в решении канадских властей задержать турбину нет политических мотивов, и спецоперация России на Украине ни при чем.
«Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок», – подчеркнул глава российского государства.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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Глава ЦРУ счел Путина «слишком здоровым»
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Насколько может судить американская разведка, российский президент Владимир Путин «слишком здоров», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс подчеркнул, что «это неформальная оценка разведки», передает РИА «Новости».
Бернс признался, что «большая часть седых волос» на его «голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет», передает ТАСС.
Кроме того, Бернс считает, что отстранение на Украине от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова не делает американскую разведку более уязвимой для российских специалистов. Он сказал, что ЦРУ «ведет себя очень осторожно» с СБУ, «как и со множеством других партнеров по всему миру, но в данном случае – особенно».
«Мы делимся значительным количеством разведданных с украинскими службами и украинским руководством, которые они эффективно используют», – сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
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Путин заявил о наступлении нового этапа в мировой истории
На новом этапе мировой истории только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
«Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах – моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее Путин, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении.
Путин и наследный принц Саудовской Аравии отметили значение ОПЕК+ для нефтяного рынка
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обратили внимание на значение выполнения договоренностей ОПЕК+ для поддержания стабильности на мировом рынке нефти.
«Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках «ОПЕК плюс», – сообщается на сайте Кремля содержание телефонной беседы президента России и наследного принца Саудовской Аравии.
Отмечается, что в разговоре было «с удовлетворением отмечено, что страны – участницы этого формата последовательно выполняют взятые на себя обязательства с целью поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей».
Ранее СМИ сообщили , что министры Саудовской Аравии настаивают на том, что решения по нефтяной политике будут приниматься в соответствии с рыночными условиями и в рамках ОПЕК+. До этого США высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи.
В то же время Ливия планирует довести добычу нефти до уровня, предшествующего блокировке месторождений со стороны протестующих.
Путин дал обещание о восстановлении Донбасса
Президент Владимир Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Общаясь в среду по видеосвязи с участниками конкурса «Большая перемена», глава государства обратил внимание на то, что потребуется много усилий, «чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, Донецкой республики, Луганской республики». «Поэтому вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР», – заверил Путин.
«Сделаем это обязательно!» – приводит его слова ТАСС.
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
Путин возмутился призывам в Европе экономить воду, чтобы «рассердить» его
Президент России Владимир Путин назвал сумасшествием призывы европейских стран к своим жителям экономить воду и электричество, чтобы якобы уменьшить энергодоходы Москвы и «рассердить» тем самым российского лидера.
«Позавчера мне показали картинку – в интернете, в СМИ в Европе распространяется. На картинке человек изображен и внизу подпись: «Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места». И показано – здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили. «Экономьте воду, экономьте электроэнергию». Ну бред какой-то просто», – приводит его слова ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что миллионы британских семей вынуждены исключить из рациона мясо и рыбу на фоне резкого роста цен на продукты питания.
Путин поддержал идею о замене «Кока-Колы» российским иван-чаем
В России необходимо наладить собственное производство горячего напитка иван-чай, президент Владимир Путин пообещал дать соответствующее указание министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.
В ходе беседы на форуме «Сильные идеи для нового времени» к Путину обратился Александр Хлынов из союза производителей иван-чая, он предложил создать производство этого традиционного напитка, передает ТАСС.
«Действительно, это наверняка полезнее, чем какая-нибудь «Кока-Кола», там одна химия», – сказал президент в ответ.
Хлынов передал Путину подготовленные предложения.
«Я вам обещаю: сегодня же с соответствующей резолюцией этот документ, а я считаю, что это документ, это важное дело, будет направлен с моей резолюцией министру сельского хозяйства Патрушеву», – сказал глава государства.
В 2014 году в ходе ежегодной пресс-конференции журналист из Кировской области Владимир Маматов задал вопрос президенту о «Вятском квасе». Он говорил о проблемах местных производителей прохладительных напитков, в частности, кваса, уступающим таким гигантам, как «Кока-кола». Многие подумали, что журналист был нетрезв, однако, как выяснилось, он страдает заболеванием, связанным с кровообращением головного мозга.
Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%, соответствующее решение было принято по итогам XXV Петербургского международного экономического форума.
Правительство должно до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%, сообщается на сайте Кремля.
Также Путин поручил правительству совместно с Центробанком до 1 сентября принять решения по обеспечению запуска программы льготной промышленной ипотеки.
«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России принять решения по обеспечению запуска программы льготной промышленной ипотеки, предусматривающей предоставление льготного долгосрочного кредита на приобретение готовых производственных площадей по ставке не более 5% годовых на весь срок кредита», – отмечается в поручении.
Кроме того, правительство России и Центробанк к середине августа должны представить дополнительные механизмы роста объема ипотечных кредитов на уровне не ниже прошлого года.
«Правительству Российской Федерации подготовить при участии Банка России и представить предложения по определению дополнительных механизмов, обеспечивающих прирост в 2022 году портфеля ипотечных жилищных кредитов (займов) в номинальном выражении на уровне не ниже 2021 года. Срок – 15 августа 2022 года», – говорится в поручении главы государства.
Ранее сообщалось, что ставки по льготной ипотеке в топ-30 российских банков снизились до средних 6,46% годовых, при этом одну из самых недорогих льготных ипотек предлагают в Росбанке – 4,95%.
В конце июня премьер-министр Михаил Мишустин после соответствующего поручения президента Владимира Путина на ПМЭФ подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.
Путин объяснил свой кашель работой кондиционеров в Тегеране
Президент России Владимир Путин в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» объяснил свой кашель хорошей работой кондиционеров в Тегеране, где он был накануне.
«Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А «кондишн» там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», – сказал Путин, передает ТАСС.
Напомним, во вторник президент России посетил Иран, там он провел несколько раундов двусторонних переговоров, а также принял участие в саммите астанинской «тройки».
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Эксперт: Россияне ценят умение Путина формировать общегосударственную повестку
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«Есть страны, где успешные государственные деятели не могут заработать себе такой высокий уровень популярности даже за отрезки 10–15 лет. В России же политическая оценка строится на том, что люди не устраивают «полифонию», а объединяются вокруг лидера», – сказал газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия Путину среди россиян составляет 81%.
«Респонденты склонны выбирать в качестве публичного политика одну фигуру – президента России. Вот почему мы видим, что из недели в неделю его рейтинги подтверждаются», – отмечает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
По мнению эксперта, столь высокий рейтинг президента и уровень доверия определяется двумя главными факторами. «Прежде всего, это оценка активности президента. Он сам формирует политическую повестку и ее контролирует, то есть следит за решением конкретных вопросов, как это было недавно на совещании по успехам в импортозамещении и технологическом суверенитете. Участники совещания, кстати, услышали в своей адрес от президента и определенную критику, и поддержку», – указал собеседник.
Вторым фактором Кирьян считает ход специальной военной операции (СВО) на Украине. «На фоне СВО вопрос «кого вы считаете лидером» и «как вы оцениваете его деятельность» россияне понимают, что ситуация непростая, нетривиальная, стрессовая. Соответственно, совмещается оценка того, кого мы в данный момент считаем лидером и кто сейчас выступает в стране в роли определенного гаранта – гаранта стабильности и безопасности. Вот поэтому мы уже которую неделю видим высокие значения рейтингов президента», – пояснил Кирьян.
Кроме того, рядовые респонденты видят, что антироссийские санкции, введенные Западом в начале СВО, не оказывают заметного негативного эффекта. «Первоначально у многих возникли существенные опасения, что санкции быстро скажутся в бытовом плане, но пока мы видим по разным замерам, что и во втором квартале ничего такого не произошло. Рядовые граждане вряд ли считывают ситуацию как экономисты, они просто продолжают «консервативно» оценивать происходящее – для них пока все идет нормально», – полагает руководитель Лаборатории.
Некоторые эксперты увязывают с рейтингом главы государства сезонное повышение или снижение стоимости продуктов, напоминает социолог, однако это ошибочное мнение. «Потребительские оценки, понятно, если и трансформируются в политические рейтинги, то нелинейно. Здесь нет прямой зависимости. Свою долю ответственности за цены несет правительство. Во-вторых, Россия – это страна регионов, где губернаторы и даже главы местных администраций несут большую долю ответственности за положение дел. Все сводить к рейтингу первого лица было бы неверно», – подытожил Кирьян.
В пятницу ВЦИОМ представил очередной опрос общественного мнения, согласно которому одобряют деятельность президента России 78,1% россиян, доверяет президенту – 81,1%. Опубликованные в тот же день результаты ФОМ примерно совпадают с данными ВЦИОМа: одобряют деятельность Путина 80% опрошенных, доверяют ему 78% опрошенных.
Как следовало из данных опроса, проведенного ВЦИОМ неделей раньше, Путину тогда доверял 81,5% россиян.
Путин назвал идею «золотого миллиарда» неоколониальной и расистской
Идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер, делит народы на первый и второй сорт, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Почему этот «золотой миллиард» из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения? Основанная на иллюзии исключительности, она (такая модель) делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание», – передает ТАСС его слова.
Путин отметил, что существовавшее однополярное мироустройство было тормозом для глобального развития.
Также глава государства добавил, что западные страны заняли ведущие позиции не только благодаря собственным достижениям, но и «за счет грабежа других народов».
«Конечно, этот «золотой миллиард» неслучайно стал золотым. Добился очень многого. Но он не только занял такие свои позиции благодаря каким-то реализованным идеям, в значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов – и в Азии, и в Африке», – заявил Путин.
По его словам, Запад просто не может предложить миру модель будущего, и сейчас элиты «золотого миллиарда» панически боятся, что другие мировые центры могут представить свои варианты развития.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия ослабила позиции США на Ближнем Востоке.
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Путин поручил разработать допмеры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми
Президент Владимир Путин поручил кабмину в срок к 15 сентября разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.
«Разработать при участии комиссий Государственного совета Российской Федерации комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, предусмотрев в том числе меры в области здравоохранения, образования, обеспечения жильем, повышения уровня доходов таких семей и в иных областях, затрагивающих их интересы, и представить данный комплекс мер для рассмотрения на заседании Государственного совета Российской Федерации», – передает ТАСС пункт в перечне поручений главы государства по итогам XXV Петербургского международного экономического форума.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава» заявил, что программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года, соответствующее решение уже принято.
Путин попросил Лаврова доложить о недавних поездках за рубеж
Президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза сообщил, что хочет обсудить международные вопросы и попросил главу МИД Сергея Лаврова доложить о недавних поездках за границу.
«Я прочитал ваши письменные доклады, но просил бы вас поделиться с коллегами этими результатами и впечатлениями от ваших поездок», – следует из релиза, опубликованного пресс-службой Кремля.
Кроме Сергея Лаврова в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал беженцам из Донбасса и с Украины продление сроков пребывания в России, если спецоперация продолжится после августа.
Песков ответил на вопрос о здоровье Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросами и «утками» публикации украинских и западных ресурсов о проблемах со здоровьем у президента, отметив, что со здоровьем президента «все хорошо, все нормально».
«Хорошо, у него все нормально со здоровьем. Вы знаете, что и украинские информационные «специалисты» в кавычках, и американские, и британские, они в последние месяцы вбрасывают разные «утки» начет состояния здоровья президента. Это ни что иное как «утки». Мы об этом говорим», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о здоровье президента Путина.
Ранее Владимир Путин пожаловался на жару в Тегеране и кондиционер, который «шуровал как следует». Песков также отметил, что тоже осип под кондиционерами во время поездки в Иран.
«А что касается кондиционеров, то да, действительно, жара, на улице 40, в кондиционерах прохладно, я тоже осип, у меня то же самое. Не знаю, что у других из делегации, но ничего, так бывает, ничего страшного», – сказал Песков.
Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что насколько может судить американская разведка, российский президент Владимир Путин «слишком здоров».