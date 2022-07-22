|
|
В Госдепе США ответили на вопрос о COVID у Блинкена
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг сдал тест на коронавирус, его результат был отрицательным, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в связи с обнаружением коронавируса у главы американской администрации Джо Байдена.
«Госсекретарь регулярно сдает тесты, в том числе он прошел тестирование сегодня утром. Вы все могли его сегодня видеть, и, безусловно, этот факт свидетельствует, что результат его теста был отрицательным, он чувствует себя отлично», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
Он добавил, что в последний раз Блинкен встречался с Байденом во вторник.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест.
Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что необходимость временной передачи полномочий президента США Камале Харрис на данный момент отсутствует. При этом в американской администрации не исключили возможность отправки президента Соединенных Штатов в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Сети высмеяли наряд Зеленской на встрече с четой Байденов
Интернет-пользователи высмеяли супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену за костюм, в котором она была на встрече с четой Байденов в Белом доме.
На фотографию Зеленской, в частности, обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Какой странный костюм и какие необычные пуговицы», – отметила в свою очередь телеведущая Ольга Скабеева.
«Прикольные пуговки, заметил президент Байден», – иронизируют пользователи Сети.
«Интересный вариант размещения пуговиц»; «Бесполезные пуговицы могут быть где угодно, но не там, где у человека соски»; «Это не пуговицы, просто Байден очень хорош собой!» – пишут комментаторы.
Некоторые предположили, что наряд Зеленской призван впечатлить президента США Джо Байдена. «Старик обрадуется и выдаст еще несколько лярдов помощи», – предположили пользователи.
«Золушка прилетела в Вашингтон, всю ночь пришивала лишние пуговицы к костюму, а вы стебетесь», – ироинизирует Viktor Runner.
«Что же ее окружение не подсказало, что пуговки неудачно пришиты? Или тоже смеются втихаря?» – задалась вопросом маргарита_д.
«А почему не в зеленой футболке?» – пишет ZuMa, напоминая о том, как был одет президент Украины Владимир Зеленский на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.
«Мне кажется, что эти встречи ей на самом деле очень нравятся», – предположил Aleksander Lysenko.
Кроме того, журналист Дмитрий Смирнов выложил видео «американских нежностей» на встрече Зеленской с Байденом.
Напомним, в понедельник Зеленская прибыла в Вашингтон. В среду ожидается ее выступление в Конгрессе США.
Байден заявил, что у него рак
|
|
Глава американского государства Джо Байден заявил, что у него рак из-за загрязнения окружающей среды. СМИ предположили, что это очередная оговорка.
Выступая в штате Массачусетс, Байден говорил о борьбе с последствиями климатических изменений. Он заявил, что в США многие заводы выбрасывают «токсичные вещества, смог, парниковые газы», передает ТАСС.
Байден рассказал, как жил в Клеймонте в штате Делавэр рядом с нефтеперерабатывающими заводами: «Я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <...> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла».
«Вот почему у меня – и многих других людей, с которыми я вырос – рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», – сказал он.
В Twitter Национального комитета Республиканской партии США после этого задали вопрос: «Джо Байден только что объявил, что у него рак?». Один из редакторов Washington Post Гленн Кесслер ответил на это: «Какой это глупый твит! Ознакомьтесь с медицинским отчетом Байдена». Кесслер указал, что до того, как Байден стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи. Однако следует отметить, что Байден говорил о раке в настоящем времени. Многие американские СМИ предположили, что это очередная оговорка Байдена.
Напомним, Байден – самый пожилой американский лидер в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке. С ним регулярно происходят странности, которые заставляют усомниться в том числе в его ментальном здоровье. Эссеист и обозреватель The Wall Street Journal Лэнс Морроу прямо заявил, что Байден обязан пересмотреть свое решение об участии в избирательной кампании, так как неизбежные возрастные изменения наложат свой отпечаток на его возможности исполнять обязанности главы государства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова ответила пресс-секретарю Белого дома цитатой из «Федота-стрельца»
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, рассказавшей о том, чем на протяжении двух дней был занят президент США Джо Байден, вспомнив цитату из пьесы Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
В своем Telegram-канале она написала: «В нашем ремесле взята новая высота». «Вопрос: что именно Байден делал вчера и сегодня? Пресс-секретарь Белого дома: … Я думаю, он был очень занят проблемами американского народа…» – напомнила Захарова.
Она считает, что «вот так простенько представитель президента США перевела на английский бессмертные строки Леонида Филатова».
«Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!» – привела цитату из пьесы Захарова.
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» – наиболее известное поэтическое произведение российского актера Леонида Филатова, которое было написано по мотивам русской народной сказки «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Впервые пьеса опубликована в 1987 году.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американцев возмутили попытки жены Байдена оправдать провалы супруга
|
|
Зрители телеканала Fox News отреагировали на высказывание жены президента США Джо Байдена Джилл, попытавшейся оправдать неудачи супруга.
Как ранее заявила первая леди, у ее мужа было «много надежд и планов», однако каждый раз ему приходится «решать насущные проблемы», при этом главе государства «столько всего выпало на пути».
Сюжет телеканала, посвященный заявлениям первой леди, вызвал активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Это был ее способ «признать» поражение. Ей виднее – она знает, что ее муж не подходит для должности. Позор ей за то, что допустила это фиаско», – написал пользователь Ami's Chair.
««Столько всего выпало»... Ну, это работа президента, «доктор» Джилл», – напомнил neckarsulme.
«Разве президент не должен быть в состоянии справиться с этими вещами?! Как будто она ждет, что мир будет постоянно нянчиться с ним, потому что он такой неспособный», – заметил Gette.
«Да, доктор Джилл. Джо пришлось решать множество текущих проблем, и все они созданы им самим», – выразил мнение soylentdean.
«Он создал все эти проблемы», – согласился David Bridges.
««У него было так много надежд»... Надежда - это не стратегия», – подчеркнул Tin Pony.
«На что она жалуется, она знает, что он ничего не сделал за более чем 48 лет (политической карьеры)», – заявил bill warren.
«Он подписал себе приговор в тот день, когда был приведен к присяге. Какой смысл жаловаться, Джилл?» – добавил Jason Gu.
Ранее американцы назвали Байдена клоуном после его визита в Саудовскую Аравию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Белый дом объяснил слова Байдена о раке
|
|
Говоря о «заболевании раком» президент США Джо Байден имел в виду немеланомные опухоли кожи, которые ему ранее удалили, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
Бейтс со словами «вот что имел в виду президент» сослался на сообщение в сети микроблогов одного из редакторов газеты Washington Post Гленна Кесслера. Кесслер указывал, что Байдену до того, как тот занял пост президента США, удалили немеланомные опухоли. В соответствующем медицинском отчете не говорилось, что у Байдена обнаружены онкологические заболевания, передает ТАСС.
В свою очередь, СМИ и пользователи соцсетей указали, что Байден говорил о болезни в настоящем времени. Кроме того, подчеркивается, что врачи связывали появление у Байдена опухолей не с НПЗ, а с тем, что он в молодости проводил много времени на солнце.
Напомним, Байден заявил, что у него рак из-за загрязнения окружающей среды. Он рассказал, как жил в Клеймонте в штате Делавэр рядом с нефтеперерабатывающими заводами. «Вот почему у меня – и многих других людей, с которыми я вырос – рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», – сказал он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Академик РАН рассказал о новом подвиде COVID-19 «Кентавр»
|
|
«Кентавр» является лишь подвидом штамма коронавируса «омикрон» и не обладает какими-то необычными новыми свойствами. Причин для беспокойства нет, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя выявление данного заболевания у пятерых людей в столице.
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в Москве выявили пять человек, которые заболели подвидом COVID-19 «Кентавр», который относится к подварианту штамма «омикрон». Отмечается, что у всех пятерых граждан заболевание протекает легко.
«Подъем заболеваемости в России в ближайшее время будет, но не думаю, что катастрофический. Наступит он скорее всего в осенне-зимний период. А что касается «Кентавра», то речь идет не о новом варианте, а о подвиде коронанавируса. Это все равно известный нам штамм «омикрон», – говорит Зверев.
Он подчеркивает, что «Кентавр» является одним из подвариантов «омикрона», и свойства вируса существенно не меняются. То есть, он не способен вызвать какое-то более тяжелое заболевание, а лишь может чуть быстрее распространяться и замещать те варианты «омикрона», которые сейчас находятся в популяции.
«Люди, которые переболели предыдущими «омикронами», будут устойчивы к этому подвиду. Так что абсолютно неважно, какой вид «омикрона» у нас в России преобладает, картины в целом это не меняет. Пока ничего, из-за чего можно было бы беспокоиться, я не вижу», – заключил академик.
Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов предупредил, что из-за выявления в России случая заболевания оспой обезьян в стране могут вернуть эпидемические меры, которые действовали при пандемии COVID-19.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон выступил против визита Нэнси Пелоси на Тайвань
Американские военные выступают против визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Как заявил Байден, в Пентагоне «думают, что сейчас это не является хорошей идеей». Однако Байден «не знает, каков статус этого». Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань Пекин примет жесткие меры, передает ТАСС.
Тем временем посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Пекин не хочет войны с Тайванем и сделает все для мирного воссоединения. По словам посла, в Пекине слышат заявления со стороны США о необходимости сохранить мир, но Вашингтон «размывает политику «одного Китая», когда «существенно повышает уровень связей с Тайванем, посылая своих чиновников, современное оружие». Также США «заявляют, что будут защищать Тайвань военными средствами», сказал посол.
«Принцип «одного Китая», который подчеркивается в международных документах и трех китайско-американских коммюнике, находится под угрозой. Этот принцип – основа мира и стабильности в Тайваньском проливе», – заявил Цинь Ган.
Напомним, Пелоси собиралась посетить Тайвань еще в апреле, но отложила поездку – утверждалось, что из-за коронавируса. Визит, если он состоится, станет первым за последние 25 лет посещением острова спикером Палаты представителей.
Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося COVID Байдена
|
|
Президент Соединенных Штатов Джо Байден, у которого было выявлено заражение коронавирусом, не испытывает трудностей с дыханием, заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.
«Он (Байден – прим. ВЗГЛЯД) нормально дышит, уровень насыщения кислородом в норме», – приводит утверждение чиновника американской администрации ТАСС.
Он также заверил, что президент США «комфортно работает» в Белом доме. Отвечая на вопрос о том, могут ли Байдена перевести в больницу, если у него снизится уровень насыщения крови кислородом, Ашиш Джа сказал: «На данном этапе мы хотели бы в целом избегать гипотетических суждений».
Координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID отметил, что «обычно требуется около недели для получения результатов» исследований, которые проводят, чтобы установить, какой разновидностью вируса заразился человек. Ашиш Джа заверил, что в случае с президентом США информация будет «получена быстрее», на это потребуется «менее недели». Специалист признал, что власти Соединенных Штатов пока не могут объяснить, где именно заразился Байден. «Не думаю, что мы это знаем», – сказал Джа. «Я не думаю, что это важно», – добавила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Риск того, что заболевание будет протекать тяжело, значительно снижен, поскольку президент [США] полностью вакцинирован, ему дважды сделали бустерные прививки. Он также принимает очень мощный противовирусный препарат, это еще больше снижает риск тяжелого течения заболевания», – подчеркнул Джа.
Сам Байден заверил, что справляется с работой, несмотря на заражение коронавирусом. «Друзья, думаю, вы слышали, что утром мой тест на COVID-19 показал положительный результат, – отметил президент США. – Но я был дважды вакцинирован, мне дважды сделали бустерные прививки. Симптомы слабо выражены». «Я признателен вам за беспокойство, но у меня все хорошо. Я выполняю большой объем работы. Буду и далее ее выполнять», – сказал президент США. «Сохраняйте веру. Все будет в порядке», – добавил он.
Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест.
Напомним, в начале мая коронавирусом заразился госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, в конце апреля коронавирусом заразилась глава МВФ Кристалина Георгиева. Помимо этого, в конце марта коронавирусом заразилась сопровождавшая президента США Джо Байдена в поездке в Европу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американский полковник предрек поражение Байдена в «битве за Украину»
|
|
Американский президент Джо Байден, решив довести свою опосредованную войну с Россией до конца, проигрывает битву за Украину, выразил мнение полковник Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Thinker.
«Его (Байдена) любимая лошадь, НАТО, на последнем издыхании. И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, – это экономика США и Европы», – передает РИА «Новости» слова автора.
По мнению американского полковника, проблема НАТО в том, что экономические трудности из-за антироссийских санкций Байдена грозят Европе экономическим Армагеддоном. В качестве примера автор приводит Германию – крупнейшую экономику ЕС и ключевую страну НАТО, которая испытывает большие трудности. Макгрегор добавляет, что канцлер Олаф Шольц понимает, что если он возглавит в Европе движение за прекращение огня на Украине вопреки возражениям Байдена, то европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией стремительно рухнет.
«Политика США опасна. Американцы и европейцы «уже злятся на своих робких и бестолковых» лидеров», – заключил Макгрегор.
Ранее немецкий журналист Эрика Бонзе в статье для портала Telepolis заявил, что провальная внутренняя политика и антироссийские санкции привели к тому, что ЕС идет к «мегакризису» с непредвиденными последствиями.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил уверенность, что Евросоюз, без колебаний выполняя указания США, совершает политическое самоубийство.
До этого в США предсказали энергетический «шторм» в Европе. Так, в понедельник стало известно о планах ЕК ограничить потребление газа в Европе. Тем временем в администрации Соединенных Штатов похвастались трехкратным ростом экспорта СПГ в Европу.
Напомним, в апреле секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил Соединенные Штаты в создании рукотворного глобального кризиса для преодоления собственных экономических проблем и нового обогащения за счет других стран, прежде всего, Европы. «Европа еще локти будет кусать, а Америка освободится от своего главного геополитического страха – политического и экономического союза России и Европы», – отметил Патрушев.
В Белом доме оценили необходимость передачи полномочий президента США
|
|
Необходимость временной передачи власти от главы администрации Соединенных Штатов Джо Байдена вице-президенту США Камале Харрис в связи с обнаружением у американского лидера COVID-19 на данный момент отсутствует, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Отвечая на вопрос о том, планируется ли временная передача полномочий президента США Камале Харрис, если состояние Джо Байдена ухудшится, пресс-секретарь Белого дома сказала: «У президента [США] слабо выраженные симптомы. Он в состоянии заниматься делами американского народа из своей резиденции. И именно это сейчас имеет значение». В итоге она покинула брифинг, так и не ответив на уточняющий вопрос о том, отсутствуют ли такого рода планы, передает ТАСС.
В ответ на многочисленные просьбы журналистов дать им возможность пообщаться напрямую с президентским врачом Кевином О’Коннором пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер дала понять, что Белый дом не намерен этого делать.
«Можно нам поговорить с врачом президента, чтобы мы не играли в испорченный телефон?» – поинтересовалась одна из журналисток после того, как о состоянии здоровья Байдена рассказали Жан-Пьер и координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа. «Я не думаю, что это игра в испорченный телефон, – ответила Жан-Пьер. – У нас здесь доктор Джа, который сам является врачом, который руководит нашей программой борьбы с COVID-19, вы будете регулярно получать заявления от доктора О’Коннора, и мы будем прозрачными, как мы и делали ранее». Жан-Пьер заверила, что Белый дом ежедневно будет публиковать письменные заявления лечащего врача Байдена.
«Никто из вас не виделся сегодня с президентом. Никто из вас не лечит президента. Вопрос заключается в том, когда сюда придет доктор О’Коннор. Потому что если вы будете просто распространять его заявления и скрывать его от вопросов, то это будет наименее прозрачный подход Белого дома к болезни президента за последние 50 лет», – возразил другой журналист. «Я полностью не согласна с вашим последним заявлением», – возразила Жан-Пьер. «Мы ведем себя, как мне кажется, совершенно иначе, чем прошлая администрация, и я рада обсуждать это с вами», – добавила она. По словам Жан-Пьер, в Белом доме убеждены, что письменное заявление лечащего врача президента США содержит исчерпывающую информацию о здоровье американского лидера.
Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест. Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена.
Напомним, в ноябре 2021 года Байден на время пребывания под наркозом временно передал полномочия президента США Камале Харрис. В тот же день он вернулся к исполнению обязанностей президента Соединенных Штатов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Заболевших подвидом COVID-19 «Кентавр» выявили в Москве
Пятеро заболевших подвидом COVID-19 «Кентавр» выявлены в Москве, все болеют легко, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Согласно сообщению, за последние две недели к линии BA.1 геноварианта «омикрон» отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 – 51,67%, к геноварианту «дельта» – 0,73%.
«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрон». Забор материала датирован июлем. Материал отобран в г. Москве. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Там добавили, что эпидситуация в России по COVID-19, в том числе в части распространения новых вариантов «омикрона», находится на контроле.
Согласно сообщению, в связи с распространением новых подвариантов штамма «омикрон» наблюдается рост выявленных случаев COVID-19. При этом заболевание, вызванное подвариантами, чаще всего протекает в легкой форме.
«Эпидемическая ситуация по COVID-19, в том числе в части распространения новых подвариантов штамма «омикрон», находится на строгом контроле Роспотребнадзора», – говорится в сообщении.
Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 1337 человек, на 132,5% больше по сравнению с 18 июля.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
У Байдена обнаружили коронавирус
Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, у него умеренные симптомы, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Этим утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19», – говорится в распространенном заявлении Жан-Пьер, сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что президент полностью вакцинирован, сделал два дополнительных укола вакциной и «испытывает очень умеренные симптомы». По словам Жан-Пьер, Байден на карантине и будет работать удаленно до тех пор, пока не сдаст отрицательный тест.
Это впервые, когда сообщается о положительном тесте Байдена на коронавирус.
Напомним, в начале мая коронавирусом заразился госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, в конце апреля коронавирусом заразилась глава МВФ Кристалина Георгиева. Помимо этого, в конце марта коронавирусом заразилась сопровождавшая президента США Джо Байдена в поездке в Европу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВОЗ призвала принять меры из-за новой волны коронавируса в Европе
За шесть недель число новых случаев COVID-19 в Европейском регионе утроилось, на прошлой неделе зарегистрировано около 3 млн новых случаев, необходимо принять меры, касающиеся вакцинации и ношения масок, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
«Совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета – только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта «омикрон», в частности BA.2 и BA.5, причем каждая доминирующая сублиния «омикрона» демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами», – приводит РИА «Новости» заявление Клюге.
Он сообщил, что за последние шесть недель число новых случаев COVID-19 в Европейском регионе утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев, что составляет почти половину всех новых заражений в мире. Клюге также выразил опасения в связи с тем, что COVID будет распространяться интенсивнее по мере приближения холодов.
«Поэтому сегодня Европейское региональное бюро ВОЗ публикует осенне-зимнюю стратегию борьбы с COVID–19 и другими респираторными вирусами, чтобы помочь подготовиться к грядущим волнам инфекции. Ждать осени, чтобы действовать, будет слишком поздно», – сообщил директор бюро.
Стратегия, в частности, предусматривает увеличение охвата населения вакцинацией, «стимулирование ношения масок в помещениях и общественном транспорте», усиление вентиляции закрытых помещений.
До этого ВОЗ сообщала, что масочный режим должен стать ключевым инструментом государств в борьбе с распространением коронавируса в случае роста заболеваемости.
Ранее пять заболевших подвидом COVID-19 «Кентавр» выявили в Москве.
Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 1337 человек, на 132,5% больше по сравнению с 18 июля.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России за сутки госпитализировали 1,3 тыс. человек с коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 1337 человек, на 132,5% больше по сравнению с 18 июля.
Выписали в связи с выздоровлением 4186 человек, на 65,4% больше по сравнению с 18 июля. Всего за сутки было выявлено 4200 новых случаев COVID-19. Подтверждено 44 летальных исхода, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России госпитализировано 575 человек, на 18,4% меньше по сравнению с 17 июля.
Большинство жителей США не поверили в победу над коронавирусом
Почти 78% опрошенных согласны с утверждением, что в течение их жизни коронавирус не исчезнет окончательно, сообщает портал «Аксиос» со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного совместно с социологической службой Ipsos.
Согласно результатам исследования, в том, что они перенесли COVID-19, уверены или подозревают это 46%. Среди вакцинированных 61% говорят, что хотя бы раз болели уже после вакцинации. На вопрос о том, чего они больше всего опасаются в связи с пандемией коронавируса, 27% участников опроса ответили, что боятся передать инфекцию человеку, который может перенести болезнь тяжело. 17% боятся развития у себя постковидного синдрома, и 13% – смертельного исхода, передает ТАСС.
Опрос проводился с 15 по 18 июля среди 960 взрослых жителей США. Статистическая погрешность составила 3,2%.
Как заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, ситуация с коронавирусом в стране «почти стабильная», в будущем ковид станет, скорее всего, подобен гриппу.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 89,5 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 1 млн человек умерли. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.
Ранее ВОЗ призвала принять меры из-за новой волны коронавируса в Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД