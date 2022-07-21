В офисе Зеленского собрались до зимы «переломить» ход военной кампании

В Совфеде ответили на желание Киева ввести санкции против детей российских военных

«Украинская власть абсолютно непоследовательна в своих действиях. Они говорят о демократических правах и свободах, при этом сами же их нарушают. У них нет абсолютно никаких моральных и этических ценностей», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского призвал к санкциям против российских военных и их детей.

«Вся политика Украины с первых дней независимости государства свелась к тому, что они очень много говорили о свободе и правах человека, при этом последовательно нарушая свои слова действиями. На Украине восстановилась система доносов и преследований, гонений за инакомыслие», – рассказал Цеков.

«Они постоянно заявляли, что «сын за отца не отвечает», а теперь, оказывается, отвечает? О каких моральных или нравственных ценностях тогда можно говорить?» – задается вопросом парламентарий. «Предложение, озвученное главой офиса украинского президента, нельзя назвать иначе, нежели беспринципным и нарушающим все основополагающие права человека», – убежден он.

«При этом команда Зеленского думает только о себе, обслуживает свои интересы и не защищает Украину и интересы страны. Находящиеся у власти люди – абсолютные дилетанты, попавшие туда случайным путем. Поэтому ожидать от них адекватной и последовательной политики не приходится», – отметил Цеков.

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Шеремет в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «все действия и заявления представителей украинской власти подтверждают тот факт, что нацизм – это практически неизлечимая болезнь». «Она разлагает человека, уродует его. Только зараженный этой болезнью человек может обстреливать жилые дома, прикрываться детьми, женщинами, стариками, делать такие вот заявления в адрес чьих-либо детей. С такими людьми невозможно, к сожалению, бороться гуманными методами», – сказал Шеремет.

Иной точки зрения придерживается крымский политолог, экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек. В комментарии газете ВЗГЛЯД он отметил, что эти действия – «это не фашизм, не нацизм, а дурость».«Украинское руководство придает санкциям как-то сакральный смысл, считает их лучшим инструментом внешней политики. Причем доходит уже до самого настоящего идолопоклонства – на них надеются и в них верят. Украинских политиков поразил самый настоящий массовый психоз», – сказал политолог.

«Не думаю, что наши военные или их родственники собираются посещать недружественные страны и уж тем более держать там какие-то сбережения. Это просто очередной мыльный пузырь из офиса президента Зеленского – яркая обертка, а внутри пустота», – отметил собеседник.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что санкции следует ввести как против российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, так и против их детей. Ермак «хочет, чтобы сегодня каждый солдат», участвующий в спецоперации, «его родственники, его дети, его семья также были в списках на санкции».

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН указывал, что «вооруженные формирования Украины цинично обстреливают объекты гражданской инфраструктуры Донбасса – детские сады, школы, медицинские учреждения». Он отметил, что украинские военные убивают детей «в том числе из оружия, предоставленного США, Великобританией, Германией, Францией, Чехией, Словакией, Нидерландами и другими странами, которые становятся соучастниками преступлений против детей».

В последние месяцы в ДНР в результате украинских обстрелов погибло 249 мирных жителей, в том числе 16 детей, ранено 1493 человека, из них 83 – дети. Повреждения также получили 72 медицинских и 238 образовательных учреждений.

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