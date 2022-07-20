Российский Красный Крест открыл первый мобильный пункт помощи беженцам с Украины

Российский Красный Крест (РКК) открыл на территории Белгородской области первый мобильный пункт помощи беженцам и переселенцам с территорий Донбасса и Украины, он позволит оперативно помогать людям, которые эвакуируются в Россию, в будущем планируется открыть такие пункты и в других регионах страны.

Мобильный пункт помощи РКК представляет собой большую надувной шатер площадью в 43,2 кв.м, где одновременно смогут работать четыре специалиста. Пункт будет работать на постоянной основе, говорится на сайте РКК.

«В мобильном пункте помощи Российского Красного Креста люди смогут подать заявления на получение матвыплаты от РКК и оставить заявки на восстановление семейных связей, а также получить психологические консультации. Кроме того, в нем будут организованы индивидуальные и групповые занятия с детьми. Это позволит беженцам спокойно заполнить все необходимые документы, задать все интересующие вопросы и просто отдохнуть», – рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Работа мобильного пункта помощи РКК позволит оперативно помогать беженцам и переселенцам сразу после того, как они пересекли российскую границу. Таким образом, они смогут быстрее подать заявки на получение материальной помощи и восстановление семейных связей, а также проконсультироваться со специалистами. Это позволит ускорить процесс предоставления помощи нуждающимся и несколько разгрузить специалистов, работающих в пунктах временного размещения Белгородской области.

Пункт полностью электрифицирован и оснащен всем необходимым – средствами мобильной и спутниковой связи, термоподом, обеспечивающим постоянный доступ к горячей воде, кулером. Также в нем установлены кондиционер и теплопушка, которые позволят поддерживать комфортную температуру.

Мобильный пункт Российского Красного Креста будет работать по нескольким направлениям. Во-первых, в нем будет осуществляться регистрация переселенцев и беженцев, а также обработка их заявлений на денежные выплаты, если они подпадают под категории, которым полагаются такие выплаты. Во-вторых, специалисты РКК будут принимать заявки на восстановление семейных связей.

«Кроме того, внутри мобильного пункта оборудована сенсорная комната для психологической разгрузки прибывших людей – с детскими креслами, анатомическим пуфиком для взрослых, подушками, мягким полом из матов с ковровым покрытием и подсветкой, а также сенсорным уголком с двумя колоннами. В ней будут проводиться и индивидуальные и групповые занятия с детьми. Прежде в мобильных пунктах помощи пострадавшим от тех или иных чрезвычайных ситуаций никогда не организовывались условия для психоэмоциональной разгрузки. Сенсорная комната позволит на месте оказывать пострадавшим и травмированным людям квалифицированную поддержку, а им самим – хоть немного прийти в себя после пережитого», – добавила первый заместитель председателя Российского Красного Креста Виктория Макарчук.

Российский Красный Крест выступает одним из основных координаторов гуманитарной помощи переселенцам и беженцам из Донбасса и Украины на территории РФ. Так, с 18 февраля при поддержке РКК было собрано и доставлено 1552 тонны гуманитарной помощи пострадавшим от украинского кризиса. Ее получили более 100 тысяч человек, находящихся в 41 регионе РФ.

Кроме того, в июне 2022 года Российский Красный Крест начал прямые материальные выплаты уязвимым категориям беженцев и переселенцев из Украины и Донбасса в регионах России, принявших максимальное количество пострадавших. Это Воронежская, Курская, Белгородская, Ростовская, Пензенская, Калужская, Ульяновская, Тульская, Владимирская области, а также в Москва. Благополучатели могут получить от 5 до 15 тысяч рублей. Их уже получили 3196 семей, а всего планируется охватить 16 тысяч семей.