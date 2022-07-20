Финляндия ужесточила санкции против россиян

Власти Финляндии усилили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков под предлогом обеспечения национальной безопасности, заявил российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов.

Он пояснил, что с 2020 года для приобретения земельных участков лицами, которые не являются гражданами Евросоюза, а также компаниями, 10% и более капитала которых владеют граждане или компании из стран, не входящих в ЕС, требуется лицензия от минобороны.

«В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии», – приводит его слова РИА «Новости».

Логинов отметил, что российская сторона изначально считала лицензирование административным барьером, созданным в том числе для компаний с российскими инвестициями, которые особенно активно работают на востоке Финляндии.

«Теперь же, под соусом необходимости обеспечения национальной безопасности, финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земельных участков», – констатировал торгпред.

По его словам, многие россияне из приграничных регионов – Карелии, Ленинградской области, Санкт-Петербурга – владеют частной недвижимостью в Финляндии, где предпочитают отдыхать.

Финляндия в рамках антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине ранее уже ввела целый ряд ограничений. В частности, с 16 июня эта страна, имеющая самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе, запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других емкостях, а с 27 июня также ввела запрет на ввоз крепкого алкоголя.