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Лукашенко заявил о создании Западом нового фашистского монстра на Украине
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Западная Европа сначала вырастила монстра под названием фашистская Германия, теперь растит нового на Украине, а из белорусов пытаются создать образ врага, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в преддверии Дня независимости.
«Так же, как и в прошлом столетии, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения.История повторяется. Монстра растят в Украине», – приводит БелТА слова Лукашенко. Он добавил, что в то же время из белорусов пытаются «создать образ врага».
Лукашенко отметил, что западные соседи Белоруссии жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории.
«Мы должны смотреть правде в глаза: новый нацизм уже не просто поднимает голову, он встал в полный рост. Мы видим его в геополитических аппетитах наших западных соседей, которые жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории. И даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии», – заявил белорусский президент.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.
До этого Лукашенко заявил, что Минск не имеет желания воевать на территории Украины, но готов ответить на возможные удары со стороны Киева по белорусским объектам со своей территории.
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Полянский назвал единственный способ «исключить» Россию из СБ ООН
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Исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново, заявил постоянный представитель РФ при СБ ООН Дмитрий Полянский, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского исключить РФ из СБ и Генассамблеи ООН.
«Это все-таки попытка некую псевдоправовую базу задействовать. Но это никакой критики не выдерживает, и, естественно, все нормальные люди понимают, что такой сценарий возможен только если распустить ООН и заново сделать», – приводит ТАСС слова Полянского, сказанные российским дипломатом в эфире телеканала «Соловьев Live».
Вторая задача Киева, по словам постпреда РФ, заключается в попытке «раскачать» членов Совбеза ООН, которые уже начинают уставать от украинской темы. «Показать им, что «вы ничего не делаете, прошло уже четыре месяца, Россия по-прежнему атакует, она по-прежнему в Совбезе, участвует вот в этих заседаниях», то есть попытка сыграть на эмоциях. И заодно рассказать своим согражданам, что что-то делается», – объяснил Полянский.
«И Зеленский, и постпред Украины периодически сотрясают воздух, выдавая мысль о том, что мы (Россия) сидим в этом кресле [Совбеза ООН], не имея на него права, и якобы что мы даже незаконно в нем сидим после распада Советского Союза, что абсолютно полный бред, и мы это все объясняли, и даже ооновцы делали соответствующие разъяснения», – напомнил Полянский. Сейчас, по его словам, аргументация Киева заключается в том, что Россия «просто недостойна находиться в ООН в целом».
Во вторник Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН и состава Генеральной Ассамблеи. Как говорится в Уставе ООН, член организации, «систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности».
Напомним, в феврале Зеленский призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать действия РФ на Украине «геноцидом», хотя у генсека нет таких полномочий. В Кремле подчеркивали, что альтернатив СБ ООН не существует, любые реформы должны быть исключительно продуктом консенсуса постоянных членов Совбеза. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках ряда стран изменить устав ООН, чтобы лишить постоянных членов Совета Безопасности, среди которых и Россия, права вето. Так, в 2016 году Россия и США совместно выступили против предложения Британии и Франции ограничить право вето, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН.
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Захарова едко ответила главе МИД Латвии на слова о «красавице»
Официальный представитель МИД едко ответила министру иностранных дел Латвии, который адресовал ей фразу про «красавицу».
Министр ответил Захаровой на критику о внесении украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО ответил фразой, которую ранее использовал президент России Владимир Путин в адрес украинского руководства.
«Нравится – не нравится, терпи, моя красавица», – написал Ринкевичс по-русски, передает РБК.
«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» – ответила Захарова главе латвийского ведомства в Telegram.
Напомним, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич несколько лет назад публично сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Жители Восточной Германии отказались воспринимать Россию как врага
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Большинство жителей Восточной Германии отказались воспринимать Россию как врага, не согласившись с точкой зрения Запада по поводу происходящего на Украине, следует из статьи историка британско-немецкого происхождения Кати Хойер в The Spectator.
По ее мнению, немцы, проживающие на территории ГДР, относятся к России дружелюбнее, чем жители западной части. Еще 60% всего населения не поддерживают жесткую политику властей Германии в отношении Москвы, следует из опроса, сообщает РИА «Новости».
Также около 60% немцев из бывшей ГДР уверены, что Москву не нужно провоцировать. В западной части страны с этим утверждением согласны 40% жителей. По словам Хойер, восточные немцы помнят, что именно СССР освободил мир от нацизма.
Ранее сообщалось, что русские жители Нарвы обвинили Данию в разжигании межэтнического конфликта. Отмечается, что н самом деле этнические русские благосклонно относятся к своей исторической родине – России, но это никак не связано с политикой.
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На Западе предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС
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«Большая семерка» (G7, «Группа семи») может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене, сообщает американское издание The Hill.
«Хотя G7 пригласила на встречу представителей так называемого Глобального Юга в качестве особых гостей, но в ее составе нет ни одной страны из этого региона, что может стать базой для создания нового миропорядка, альтернативного западному», – приводит мнение автора статьи РИА «Новости».
В материале подчеркивается, что значительная часть западных стран нацелена на сдерживание и не стремится ускорить глобальное развитие. Кроме того, западные лидеры пытаются заставить страны Глобального Юга занять их сторону, в том числе и по ситуации на Украине, что редко находит положительный отклик в развивающемся мире.
Автор заметил, что уже сейчас Россия и Китай выразили заинтересованность в расширении группы стран БРИКС, а Аргентина и Иран подали заявки в качестве кандидатов на вступление. «Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции 6 млрд человек и половине мировой экономики», – заключил автор.
Напомним, в понедельник Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами для вступления в БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению. В минувший четверг председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли странам БРИКС подвинуть страны G7 на периферию мировой экономики и какие выгоды от участия в этом объединении может получить Россия.
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Зеленский заметил снижение интереса в мире к конфликту на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве признал, что волна интереса к конфликту на территории Украины спадает во всем мире, и обратился к лидерам других государств с просьбой призывать сограждан к поддержке Киева.
«Я абсолютно с вами согласен, что внимание к войне ослабевает, поскольку люди в Европе и в мире не хотят думать про войну, так оно и есть. Хочется, чтобы война была очень далеко», – приводит слова Зеленского ТАСС.
При этом он в очередной раз выступил с утверждением, что боевые действия могут перекинуться с Украины и на другие государства. «Поэтому очень важно, чтобы не спадал интерес – извините, что я использую это [слово], – к войне. Это можем сделать только мы, лидеры государств, средства массовой информации», – отметил президент.
По его версии, в результате прекращения поставок зерна на мировой рынок с Украины из-за остановки работы ее черноморских портов может возникнуть голод в странах Африки и Азии. «Очень важно, чтобы такие государства не балансировали между Украиной и Россией, а занимали сторону <…> Украины», – считает Зеленский. «Потому что потом, когда возникнут миграционные взрывы, будет уже поздно, – полагает он. – Так что это <…> наша общая проблема. Поэтому нужно максимально за счет информационной политики как минимум доносить все это до своего общества, говорить про все эти риски и, я думаю, поддерживать Украину».
Накануне в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, в состав которого вошли: дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тыс. 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Напомним, во вторник украинские вооруженные формирования впервые применили американскую РСЗО HIMARS, ударив по Перевальску в Луганской народной республике. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в подталкивании Киева к массовым убийствам мирного населения, а глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофренией заявления западных лидеров о новых поставках оружия Украине.
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В Швеции заявили о «неприятном сюрпризе» от Эрдогана перед вступлением в НАТО
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Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) было названо неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и НАТО, заявил журналист шведской SVT Хенрик Сильвер.
«Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран-членов НАТО», – считает Сильвер, передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что подобным заявлением Эрдоган удивил всех присутствующих.
«Таким образом он демонстрирует, что дирижерская палочка по-прежнему в руках именно у него и это он решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО», – отмечает журналист.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган назвал условие, при котором Анкара не поддержит вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
Эрдоган заявлял, что Швеция обещала выдать Анкаре 73 человека, причастных к террористической деятельности.
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В Британии дали оценку указу Путина по «Сахалину-2»
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Президент России Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» проучил западных энергетических гигантов, говорится в статье Financial Times.
Как отмечается в статье, передача активов государству – это предупреждение для производителей топлива из недружественных России стран, пытающихся быстро и легко продать свои активы, передает РИА «Новости».
«Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. <…> Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5% акций», – считают обозреватели.
По мнению авторов материала, британская Shell прекрасно осознает все возникающие для себя риски. Если раньше она надеялась продать свою долю хотя бы китайским партнерам, таким как Cnooc или CNPC, то теперь задача усложнилась. При этом обозреватели считают, что British Petroleum и французской Total Energies, у которых есть инвестиции в проектах разработки российских газовых месторождений, также есть над чем поразмыслить.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта «Сахалин-2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России. Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Японию напугала ситуация с «Сахалином-2».
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Россия вышла из частичных соглашений Совета Европы
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Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Одобрить предложение Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласованное с Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством юстиции, Министерством просвещения, Министерством науки и высшего образования, Министерством культуры, Министерством спорта, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерством финансов, о прекращении с 16 марта 2022 г. участия Российской Федерации в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы», – приводит текст документа ТАСС.
Так, РФ выходит из Группы по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям («Группа Помпиду»), из частичного соглашения 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право, частичного открытого соглашения Совета Европы (СЕ) по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф, из расширенного частичного соглашения по спорту СЕ, расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах СЕ, расширенного частичного соглашения СЕ «Обсерватория по преподаванию истории в Европе». Кроме того, Россия более не будет участвовать в деятельности Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж») и Европейской аудиовизуальной обсерватории.
Также, по этому документу, фонд «Евримаж» при Совете Европы исключен из «перечня международных и иностранных организаций, получаемые налогоплательщиками гранты которых не подлежат налогообложению и не учитываются в целях налогообложения в доходах российских организаций – получателей грантов».
Напомним, 11 июня были опубликованы подписанные президентом РФ Владимиром Путиным законы о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятых после 15 марта 2022 года – с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы. В мае Россия решила перевести выплаты по решениям ЕСПЧ в рубли. В конце марта ЕСПЧ решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после выхода РФ из СЕ.
16 марта Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял решение о прекращении полномочий России в организации с 16 марта. Перед этим Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проигнорировала официальное заявление России о решении выйти из СЕ и в ходе внеочередной сессии приняла резолюцию под названием «мнение», в котором призвала Комитет министров рассмотреть дату, с которой Россия перестанет быть членом СЕ. При этом парламентарии никак не отреагировали на то, что Россия официально заявила о своем решении выйти из СЕ. Как подчеркнули в МИД России, «государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура».
15 марта генсек Совета Европы получила уведомление о выходе России из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это обдуманное и взвешенное решение. Он возложил ответственность за разрыв диалога с Советом Европы на страны НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на Россию.
Министерство иностранных дел России еще 10 марта распространило заявление, в котором говорится, что Российская Федерация больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
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Позицию ЕС по транзиту в Калининград в Литве сочли поражением
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В Литве позиция ЕС по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград воспринимается «как поражение», сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Как отмечает издание, с помощью этого решения Еврокомиссия «позволяет Литве отступить, сохранив лицо», при этом в Вильнюсе этот шаг «воспринимают как поражение», передает РИА «Новости».
«Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции», – заявил изданию неназванный литовский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
Помимо этого, уже сейчас имеются прогнозы, что последствия спора ощутит на себе в основном сама Литва, говорится в статье. «Похоже, России удалось напугать Еврокомиссию <…> Россия успешно поставила под сомнение нашу репутацию», – утверждает литовский политолог Довиле Якнюнайте.
При этом, как указывает издание, последствия конфликта с Москвой для Литвы в сфере железнодорожного транспорта уже становятся очевидными. Так, в этом году Литовские железные дороги ожидают убытков в размере 150 млн евро, а две из 9 тыс. сотрудников компании должны быть уволены.
Накануне немецкие СМИ сообщили, что власти Германии возмущены действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград через территорию ЕС и настаивают на снятии запрета. В тот же день стало известно, что в новый пакет санкций ЕС против России могут включить измененные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.
Ранее в США предупредили об угрозе начала войны России с ЕС из-за блокады Калининграда. Российский эксперт отметил, что в Берлине не хотят войны с Россией, поэтому Германия выразила Литве недовольство. В четверг зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности России ответить на блокировку транзита в Калининград.
Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о запрете транзита грузов в Калининградскую область «поведением баранов-провокаторов». Она также отметила, что ситуация вокруг транзита через Калининград наглядно высветила отсутствие единства в Евросоюзе. Дипломат подчеркнула, что Москва работает над ответом на случай неразрешенности ситуации с транзитом.
В понедельник зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям. В Совфеде предупредили НАТО о «мясорубке» при нападении на Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Украина попросила Турцию арестовать казахстанское судно под российским флагом
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Киев запросил у Анкары арест судна «Жибек Жолы», ходящего под российским флагом, на нем якобы находится зерно из Бердянска, сообщают информационные агентства.
На борту судна находится партия зерна из Бердянска массой в 4,5 тыс. тонн, оно, сообщил собеседник Reuters в украинском МИД, принадлежит Украине.
По данным агентства, генпрокуратура Украины сообщила 30 июня Минюсту Турции, что «Жибек Жолы» имеет отношение к «незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска, судно направлялось к турецкому городу Карасу с 7 тыс. тонн груза.
Украинская сторона попросила турецкие власти провести досмотр судна, изъять образцы зерна для экспертизы.
Ранее компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ, «Казахстанские железные дороги») опровергла данные о вывозе зерна с украинской территории якобы в обход санкций. В компании уточнили, что в октябре 2021 года ТОО «KTZ Express Shipping» (судовладелец «Жибек Жолы») заключило договор бербоут-чартера с российской компанией ООО «Грин-лайн» до 30 ноября 2022 года.
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В Хургаде акула откусила туристке руку и ногу
На египетском курорте Хургада акула откусила туристке руку и ногу, сообщили в генеральном консульстве России.
«Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахл-Хашиш, акула откусила ей руку и ногу. Женщина не является гражданкой России», – приводит слова источника в дипмиссии РИА «Новости».
Позже источник сообщил, что женщина скончалась от ранений.
Пострадавшая – жительница Австрии. В связи с инцидентом на три дня с пятницы запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй.
Напомним, в августе 2018 года акула в Египте убила туриста из Чехии. Еще одно нападение белых акул на туристов произошло на пляжах Хургады годом ранее.
Против переизбрания Байдена выступили более 70% американцев
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Семь из десяти жителей США не хотят, чтобы действующий президент страны Джо Байден участвовал в выборах в 2024 году, 61% американцев считают, что экс-главе США Дональду Трампу также не стоит баллотироваться, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской службой Harvard/Harris.
Как отмечается в публикации, 71% респондентов заявили, что не хотят участия Байдена в следующих выборах главы государства. 45% из них обосновали свою позицию тем, что Байден кажется им плохим президентом. Еще треть объяснили свой ответ слишком преклонным возрастом нынешнего главы государства, которому в этому году исполнится 80 лет. Еще четверть заявили, что, на их взгляд, назрела необходимость перемен, передает ТАСС со ссылкой на The Hill.
За то, чтобы нынешний американский лидер вновь поборолся за президентское кресло, выступают 29% опрошенных. «Президент Байден может хотеть снова баллотироваться, но избиратели говорят «нет» идее его второго срока, критикуя работу, которую он выполняет на посту президента. Только 30% демократов проголосовали бы за него даже на праймериз Демократической партии», – заявил один из руководителей Harvard/Harris Марк Пенн.
Отмечается, что 61% участников опроса также полагают, что в следующих выборах не стоит участвовать и предыдущему президенту США республиканцу Дональду Трампу. Большинство респондентов – 60% – заявили, что при участии в выборах и Байдена, и Трампа они бы рассмотрели возможность того, чтобы отдать свой голос за третьего кандидата.
Опрос проводился с 28 по 29 июня среди 1308 зарегистрированных избирателей. Информация о статистической погрешности не приводится.
В конце июня результаты опроса, проведенного McLaughlin & Associates, показали, что если бы выборы президента США проводились сейчас, большинство избирателей проголосовали бы за экс-главу американского государства Дональда Трампа, а не за действующего лидера страны Джо Байдена.
Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена на крайне низком уровне находится даже в родном штате президента и тех штатах, которые традиционно считались «демократическими».
Напомним, 14 июня в Белом доме заявили, что действующий глава американского государства Джо Байден собирается баллотироваться на второй срок в 2024 году.
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Стало известно о применении бесшумного миномета «Галл» против украинских диверсантов
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Спецназ ВС России в ходе спецоперации применяет бесшумные минометы «Галл» против украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил информированный источник.
«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 «Галл», у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела – звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», – рассказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, «данные минометы за счет возможности скрытного применения используются для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий, в том числе для ликвидации замаскированных наблюдательных пунктов и опорных пунктов, при проведении контрзасадных действий для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп».
Отмечается, что российский миномет по показателям значительно превосходит иностранные 60-миллиметровые минометы, которые используют украинские мобильные группы.
Миномет 2Б25 «Галл» разработан в ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод»). Он имеет калибр 82 миллиметра и может поражать цели на дальности от 100 метров до 1200 метров. Бесшумный, беспламенный и бездымный миномет был разработан в интересах подразделений специального назначения.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).
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СМИ: Вратаря сборной России по хоккею задержали за уклонение от армии
Голкипер сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Федотов задержан в Петербурге, сообщают СМИ.
По данным Telegram-канала Baza, вратарь подозревается в уклонении от службы в армии, передает ТАСС.
Спортсмен в прошлом сезоне в российской КХЛ успеть сыграть 48 матчей за московский ЦСКА, его команда одержала 30 побед. Вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина, став лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%).
В мае 2022 года 25-летний Федотов подписал контракт на один год с клубом «Филадельфия». В составе сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
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В Польше испугались атаки на Сувалкинском выступе
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Польский генерал Станислав Козея считает, что следующей целью России будет не Молдавия или Эстония, а якобы знаменитый Сувалкинский выступ, который соединяет Калининград с Россией.
«Думаю, после саммита НАТО мы сможем чувствовать себя в большей безопасности. Но состояние европейской безопасности, и безопасности Польши в частности, зависит от исхода войны на Украине», – заявил в эфире радио ZET бывший глава Бюро национальной безопасности генерал Козей.
Он считает, что Польше пока не угрожает опасность вторжения, а победа Украины или России в конфликте не просматривается. В качестве наиболее вероятного сценария Козей допустил заморозку конфликта, передает «Ридус».
Накануне немецкие СМИ сообщили, что власти Германии возмущены действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград через территорию ЕС и настаивают на снятии запрета. В тот же день стало известно, что в новый пакет санкций ЕС против России могут включить измененные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.
Ранее в США предупредили об угрозе начала войны России с ЕС из-за блокады Калининграда. Российский эксперт отметил, что в Берлине не хотят войны с Россией, поэтому Германия выразила Литве недовольство. В четверг зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности России ответить на блокировку транзита в Калининград.
Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о запрете транзита грузов в Калининградскую область «поведением баранов-провокаторов». Она также отметила, что ситуация вокруг транзита через Калининград наглядно высветила отсутствие единства в Евросоюзе. Дипломат подчеркнула, что Москва работает над ответом на случай неразрешенности ситуации с транзитом.
-
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