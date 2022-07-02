Лукашенко заявил о создании Западом нового фашистского монстра на Украине

Западная Европа сначала вырастила монстра под названием фашистская Германия, теперь растит нового на Украине, а из белорусов пытаются создать образ врага, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в преддверии Дня независимости.

«Так же, как и в прошлом столетии, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения.История повторяется. Монстра растят в Украине», – приводит БелТА слова Лукашенко. Он добавил, что в то же время из белорусов пытаются «создать образ врага».

Лукашенко отметил, что западные соседи Белоруссии жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории.

«Мы должны смотреть правде в глаза: новый нацизм уже не просто поднимает голову, он встал в полный рост. Мы видим его в геополитических аппетитах наших западных соседей, которые жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории. И даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии», – заявил белорусский президент.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.

До этого Лукашенко заявил, что Минск не имеет желания воевать на территории Украины, но готов ответить на возможные удары со стороны Киева по белорусским объектам со своей территории.

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