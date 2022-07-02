Участники молодежного хакатона в Чебоксарах призвали развивать престиж рабочих профессий

На Всероссийском форуме городов трудовой доблести в Чебоксарах рабочая молодежь, федеральные эксперты и представители органов власти в формате открытого диалога обсуждали, как развивать престиж трудовых профессий среди нового поколения, повышать уровень патриотизма.

Во второй день форума более 100 участников – это работающая молодежь предприятий республики, представители предприятий из городов трудовой доблести, студенты – распределились по интересам в шатрах молодежного хакатона на набережной Волги.

Основными спикерами площадки «Диалог на равных» стали депутат Госдумы Алла Салаева, заместитель председателя кабмина Чувашии – полномочный представитель Чувашии при президенте Российской Федерации Алексей Ладыков и другие.

Молодежь задавала вопросы, связанные с производством, продвижением местной продукции на рынках сбыта, уровнем технического образования и условиями для развития кадров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Представители молодежи ПАО «КАМАЗ» из Татарстана, поделились общероссийской проблемой – развитием человека труда. «Родились и воспитывались с такой идеей, с которой мы в регионе до сих пор боремся, – будешь плохо работать, пойдешь работать на «КАМАЗ» или на другой завод», – отметили они, добавив, что много программ сейчас реализуется для предпринимателей, но не для рабочих.

По словам председателя совета молодежи ПО им. В.И. Чапаева Сергея Фадеева, на заводе на высоком уровне организована профориентационная работа, досуг, поддержка молодых работников, обеспечены социальные льготы и гарантии.

«Вопрос вы подняли очень правильный. Мы неоднократно говорили, что надо менять мировоззрение родителей, учителей, бабушек, которые живут с клише о производстве. Один из шагов к этому – вчерашнее пленарное заседание на Форуме. На одной площадке синхронизировались рабочая молодёжь, представители предприятий, директора школ, которые своими глазами увидели, что производство сейчас – это совсем другое. Завод первично должен открыть двери. Есть и такие практики в Чебоксарах, когда детей в выходные собирали и привозили на предприятие вместе с учителями. Образовательная программа должна работать под запрос всех профессий, синхронизироваться с предприятиями», – отметила депутат Госдумы Алла Салаева.

Руководитель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский, отметил, что есть множество факторов, которые удерживают людей на рабочих местах: мотивация, поддерживающие проекты и программы, а также патриотическое воспитание.

«Диалог на равных» завершился бодрым напутствием, где ребятам сказали, что каждый человек востребован по своим возможностями, и каждый может создавать полезное, проявлять себя и идти к мечте.

Вторая площадка на Волге – «Общественная инициатива как основа формирования здорового общества» – собрала молодежь вокруг таких спикеров, как основатель школы поиска работы, HR-специалист и эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян, основатель платформы по поиску работы для школьников и студентов TRIXTER, экс-СЕО ХО ТЕАМ Эдуард Чечерин, директор Дворца культуры ЧГУ Анна Заворзаева и других.

Молодежь спрашивала про прокачку навыков – где и как этому учиться, что дано от рождения, а что надо воспитывать, можно ли измениться, если у тебя нет задатков, и как, наконец, найти себя в профессии.

По словам Гарри Мурадяна, не бывает идеальных вакансий, идеальных работников – это всегда диалог, взаимодействие и сотрудничество. Учится работник и учится руководитель.

Обсудили и главные три фактора успеха: цифровая грамотность, финансовая грамотность, понимание логики системы компании.

Эдудард Чечерин привел примеры из практики и отметил, что любой руководитель должен уметь придумывать способы мотивации, и никакой труд не должен совершаться через боль. Подготовка юридических документов – это творчество, работа на станке – это творчество, любая работа – это творчество, и делать ее надо с желанием, чтобы никакие рамки не могли на это влиять. Только так компания может стать эффективной, а эффективность – это ключ к успеху.

«Молодежь всегда заряжает энергией, подхватывает самые современные идеи. Думаю, результаты мы увидим в ближайшем будущем, потому что именно дружеские связи с другими городами – это есть тот процесс, необходимый для сшивания сегодня всей России, о котором говорит наш президент Владимир Владимирович Путин», – подвел итоги молодежного хакатона глава администрации Чебоксары Денис Спирин.