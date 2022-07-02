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Стало известно о применении бесшумного миномета «Галл» против украинских диверсантов
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Спецназ ВС России в ходе спецоперации применяет бесшумные минометы «Галл» против украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил информированный источник.
«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 «Галл», у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела – звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», – рассказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, «данные минометы за счет возможности скрытного применения используются для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий, в том числе для ликвидации замаскированных наблюдательных пунктов и опорных пунктов, при проведении контрзасадных действий для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп».
Отмечается, что российский миномет по показателям значительно превосходит иностранные 60-миллиметровые минометы, которые используют украинские мобильные группы.
Миномет 2Б25 «Галл» разработан в ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод»). Он имеет калибр 82 миллиметра и может поражать цели на дальности от 100 метров до 1200 метров. Бесшумный, беспламенный и бездымный миномет был разработан в интересах подразделений специального назначения.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).
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Полянский назвал единственный способ «исключить» Россию из СБ ООН
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Исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново, заявил постоянный представитель РФ при СБ ООН Дмитрий Полянский, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского исключить РФ из СБ и Генассамблеи ООН.
«Это все-таки попытка некую псевдоправовую базу задействовать. Но это никакой критики не выдерживает, и, естественно, все нормальные люди понимают, что такой сценарий возможен только если распустить ООН и заново сделать», – приводит ТАСС слова Полянского, сказанные российским дипломатом в эфире телеканала «Соловьев Live».
Вторая задача Киева, по словам постпреда РФ, заключается в попытке «раскачать» членов Совбеза ООН, которые уже начинают уставать от украинской темы. «Показать им, что «вы ничего не делаете, прошло уже четыре месяца, Россия по-прежнему атакует, она по-прежнему в Совбезе, участвует вот в этих заседаниях», то есть попытка сыграть на эмоциях. И заодно рассказать своим согражданам, что что-то делается», – объяснил Полянский.
«И Зеленский, и постпред Украины периодически сотрясают воздух, выдавая мысль о том, что мы (Россия) сидим в этом кресле [Совбеза ООН], не имея на него права, и якобы что мы даже незаконно в нем сидим после распада Советского Союза, что абсолютно полный бред, и мы это все объясняли, и даже ооновцы делали соответствующие разъяснения», – напомнил Полянский. Сейчас, по его словам, аргументация Киева заключается в том, что Россия «просто недостойна находиться в ООН в целом».
Во вторник Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН и состава Генеральной Ассамблеи. Как говорится в Уставе ООН, член организации, «систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности».
Напомним, в феврале Зеленский призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать действия РФ на Украине «геноцидом», хотя у генсека нет таких полномочий. В Кремле подчеркивали, что альтернатив СБ ООН не существует, любые реформы должны быть исключительно продуктом консенсуса постоянных членов Совбеза. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках ряда стран изменить устав ООН, чтобы лишить постоянных членов Совета Безопасности, среди которых и Россия, права вето. Так, в 2016 году Россия и США совместно выступили против предложения Британии и Франции ограничить право вето, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН.
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Вдохновленный спецоперацией бронеавтомобиль «Ахмат» разработали в России
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Бронеавтомобиль «Ахмат», при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказал информированный источник.
«Новый бронеавтомобиль создан с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. По пожеланиям и рекомендациям военнослужащих, находящихся на фронте, была создана простая в обращении и экономически доступная машина с колесной схемой 6х6. Первым проявил к ней интерес еще в апреле лично глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров, в знак уважения к его патриотизму было решено назвать пилотную партию этих броневиков «Ахмат», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, впервые «Ахматы» были продемонстрированы на параде Победы в Грозном 9 мая. Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме «Армия-2022».
Собеседник агентства отметил, что данный автомобиль был спроектирован в предельно короткие сроки, продиктованные потребностью как можно быстрее поставить такие машины военным. С начала работ в марте до готовности к серийному производству «Ахматов» прошло всего несколько месяцев.
Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что главными задачами «Ахмата» станут переброска десантов на фронт и сохранение жизни бойцов при угрозе подрыва на минах и обстрелов колонн техники кассетными боеприпасами.
«Главный функционал броневика – доставка десанта в полной экипировке к зоне боевых действий. Учитывая, что сейчас по нашим колоннам стараются бить осколочными и кассетными боеприпасами, то такие броневики дадут больше шансов выжить десанту», – сказал он.
Анализируя облик броневика, Леонков предположил, что эта машина сделана на штатном шасси «Урала». У «Ахмата» полностью бронированный двигатель и кабина десанта. Высокая рама шасси и V-образный выступ говорят о наличии у машины противоминной защиты (5 или 6-й класс). Бронированный корпус автомобиля должен защитить экипаж от стрелкового оружия калибра 12,7 и, возможно, 30 миллиметров.
Эксперт не исключил возможности размещения на крыше «Ахмата» боевых модулей типа пулеметных точек или автоматических гранатометов. При этом, по мнению Леонкова, класс машины не предполагает ее прямого участия в боевых действиях.
Собеседник также обратил внимание, что это один из первых известных примеров доработки российской техники по опыту, полученному военными в ходе спецоперации на Украине.
Ранее в компании-разработчике «Ремдизель» сообщили, что Вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления «Напарник».
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МИД: Поставки ПЗРК Украине приведут к бесполетной зоне над всей Европой
В случае если поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) на Украину не прекратятся, то во всей Европе придется объявлять бесполетную зону, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ходе заседания клуба «Валдай».
Ситуация с поставками ПЗРК Украине напоминает Афганистан, когда США начали поставлять такие комплексы «Стингер» моджахедам, заявил Грушко, передает телеканал «Звезда».
Он напомнил, что тогда пришлось создавать международную программу для поиска этих комплексов, поскольку они могли попасть в руки к террористам.
Ранее стало известно, что на Украине начал появляться нелегальный онлайн-рынок с маркетплейсами по продаже различного вооружения, поставляемого Западом. В числе такого оружия – противотанковые комплексы Javelin и передовые барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.
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В России оценили три варианта Киссинджера завершения спецоперации на Украине
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«Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации – диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Барабанов. Ранее экс-глава Госдепа Киссинджер назвал три варианта завершения спецоперации на Украине.
«Учитывая настроения нынешних украинских властей, они будут воевать до последнего – до победного конца или просто до конца. Даже если допустить, что боевые действия остановятся на границах ДНР и ЛНР, а все остальные регионы снова вернутся под украинское администрирование, то Киев не устроит и это. Он не будет заключать мирный договор», – считает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине.
Первый сценарий – Вооруженные силы России остаются на занятых на данный момент позициях. Таким образом, Россия получает «20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». По оценке Киссинджера, такой вариант стал бы победой России, значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде.
Второй вариант предполагает: Россию «попытаются вытеснить» из Крыма – территории, которую она взяла под контроль до начала спецоперации, то есть в этом случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».
Третий вариант – Киев окажется способен «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации. Это будет означать проигрыш России, полагает Киссинджер. В таком случае Украина окажется перевооружена, между ней и НАТО будут налажены тесные связи либо Украина сама войдет в альянс. Сам Киссинджер полагает, что Владимир Зеленский избрал для себя третий вариант. На деле Киев ставит перед собой задачу, близкую ко второму варианту – с «отвоеванием» Крыма, полагают эксперты.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Впрочем, отмечает Барабанов, реальные планы украинского режима не укладываются ни в один из сценариев Киссинджера, так как в Киеве не предполагают заключения мирных соглашений с Россией.
Эксперт прогнозирует затяжной конфликт с линией фронта примерно в нынешнем виде – «плюс-минус несколько городов». «Для Вооруженных сил РФ территории не являются принципиальным вопросом, поэтому они осуществляют операцию поступательно, не форсируя события. Но там, где ВС РФ не хотят, там ВСУ не могут. К примеру, мы видим, что обещанное Киевом контрнаступление, о котором говорят с апреля, не происходит», – заметил он.
Аналитик уверен, что весь дискурс по поводу окончания спецоперации будет строиться не вокруг принадлежности тех или иных территорий, а вокруг статуса Украины и гарантий безопасности для России со стороны Киева и западных кураторов украинских властей.
«Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации – диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России. Все другие вопросы: сохранит ли Украина по итогам спецоперации опцию возможного членства в НАТО, уйдут ли российские военные с занятых территорий – второстепенны», – соглашается гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Таким образом, по его словам, главный вопрос заключается в том, будет ли нынешнее противостояние на Украине иметь политическое решение или оно перерастет в замороженный конфликт, когда стороны заключат перемирие, чтобы копить силы для попытки изменить статус-кво.
Ранее Киссинджер заявил о том, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он. В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
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Пескова спросили о ракетном ударе в Одесской области
Вооруженные силы России в ходе спецоперации не стреляют по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ракетный удар по жилому дому в Одесской области.
«Я хочу вам еще раз напомнить слова президента о том, что Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям. Не работают по целям гражданским, гражданской инфраструктуры. Вместе с тем, они работают по складам, по военной амуниции, по предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирование боеприпасов, места сосредоточения, тренировки и обучения наемников, в том числе иностранных наемников и националистических элементов», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее Одесская прокуратура заявила, что в результате ракетного удара по жилому дому погибли 19 человек.
«Я могу сказать только это. Если какие-то необходимы детали, то я вам рекомендую обращаться в министерство обороны», – добавил Песков.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Украина попросила Турцию арестовать казахстанское судно под российским флагом
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Киев запросил у Анкары арест судна «Жибек Жолы», ходящего под российским флагом, на нем якобы находится зерно из Бердянска, сообщают информационные агентства.
На борту судна находится партия зерна из Бердянска массой в 4,5 тыс. тонн, оно, сообщил собеседник Reuters в украинском МИД, принадлежит Украине.
По данным агентства, генпрокуратура Украины сообщила 30 июня Минюсту Турции, что «Жибек Жолы» имеет отношение к «незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска, судно направлялось к турецкому городу Карасу с 7 тыс. тонн груза.
Украинская сторона попросила турецкие власти провести досмотр судна, изъять образцы зерна для экспертизы.
Ранее компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ, «Казахстанские железные дороги») опровергла данные о вывозе зерна с украинской территории якобы в обход санкций. В компании уточнили, что в октябре 2021 года ТОО «KTZ Express Shipping» (судовладелец «Жибек Жолы») заключило договор бербоут-чартера с российской компанией ООО «Грин-лайн» до 30 ноября 2022 года.
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На Украине заявили о начале программы «Армия дронов»
Украинское руководство решило провести массовую закупку разведывательных беспилотников и обучение операторов по программе «Армия дронов», сообщили в государственной службе специальной связи и защиты информации.
«Глаза» для военных: Украина собирает армию дронов для вооруженных сил Украины. Чтобы усилить украинскую армию и сберечь жизни тысяч военных, генштаб ВСУ, минцифры и платформа UNITED24 начинают проект «Армия дронов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Программа предусматривает системную закупку беспилотников, их ремонт и оперативную замену, курс обучения пилотов.
Ранее стало известно, что на Украине начал появляться нелегальный онлайн-рынок с маркетплейсами по продаже различного вооружения, поставляемого Западом. В числе такого оружия – противотанковые комплексы Javelin и передовые барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.
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Мэр Варшавы рассказал Вовану и Лексусу о провале программы по приему украинских беженцев
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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.
Запись беседы с политиком размещена на RuTube. Интервью у мэра взяли в рамках программы «Шоу ВиЛ».
Пранкеры от лица киевского мэра Владимира Кличко, попытались выяснить у Тшасковского, действительно ли в Польше сворачиваются программы поддержки украинцев.
«Да, потому что у нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель [президент республики Анджей Дуда] – для него мы враг. Проблема в отсутствии стратегии. Это значит, нам нужно делать все самостоятельно, потому что у нас нет национальной стратегии. Поэтому в разных городах такие разные подходы», – подтвердил польский чиновник.
По словам главы столицы Польши, правительство не предоставляет деньги, если необходимо подготовить город к более длительному периоду. Деньги выделяют лишь, например, на питание людей.
«Вот почему мы вынуждены изменить решение о бесплатном общественном транспорте», – объяснил Тшасковский. Он добавил, что власть страны перекладывает ответственность на плечи местных управленцев.
Он рассказал о перегруженной транспортной системе, системе водоснабжения и прочем.
«И, конечно, если будет вторая волна, нам понадобится больше денег и центров приема беженцев, потому что нам негде будет этих беженцев разместить. Жилья для них нет», – добавил варшавский градоначальник.
Ранее сообщалось, что с 1 июля власти Польши прекращают ряд выплат для беженцев с Украины, выплаты принимавшим у себя украинцев полякам, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.
СМИ: Вратаря сборной России по хоккею задержали за уклонение от армии
Голкипер сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Федотов задержан в Петербурге, сообщают СМИ.
По данным Telegram-канала Baza, вратарь подозревается в уклонении от службы в армии, передает ТАСС.
Спортсмен в прошлом сезоне в российской КХЛ успеть сыграть 48 матчей за московский ЦСКА, его команда одержала 30 побед. Вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина, став лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%).
В мае 2022 года 25-летний Федотов подписал контракт на один год с клубом «Филадельфия». В составе сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
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В Польше остановили действие программ помощи украинским беженцам
С 1 июля власти Польши прекращают ряд выплат для беженцев с Украины, выплаты принимавшим у себя украинцев полякам, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.
Так, 40 злотых (465,6 рублей) перестанут получать и украинские беженцы, которые прибыли в Польшу в конце февраля и уже исчерпали 120-дневный лимит. Украинцы, находящиеся в стране менее 120 дней, продолжат получать финансовую помощь от правительства. Поддержку продолжат получать также инвалиды, беременные женщины, женщины с детьми до года и с тремя и более детьми, передает «Коммерсант».
Также в Польше также отменят бесплатный для украинцев проезд на поездах крупнейшей компании в стране Intercity, а также бесплатный проезд на общественном транспорте в некоторых городах.
Ранее пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) от лица киевского мэра Владимира Кличко выяснили у мэра Варшавы Рафала Тшасковского, действительно ли в Польше сворачиваются программы поддержки украинцев. Тот рассказал о провальной стратегии польских властей по приему украинских беженцев. «Да, потому что у нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель [президент республики Анджей Дуда] – для него мы враг», – заявил он.
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На Украине наладили онлайн-продажу поступившего в качестве помощи оружия НАТО
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Беспрецедентные по своим масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию на Украине нелегальных маркетплейсов – площадок в даркнете, где можно найти объявление о продаже противотанкового комплекса Javelin или передовых барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.
В рамках эксперимента удалось связаться с продавцами уникальных товаров и предложить оформить сделку. На одной из посещаемых украинских нелегальных онлайн-площадок в последнее время стали часто появляться предложения о покупке иностранного вооружения с доставкой по территории Украины и даже за рубеж, передает RT.
Причем речь идет не только о легком стрелковом вооружении – в ассортименте, например, мобильные противотанковые комплексы Javelin, поставляемые Украине США и их союзниками в рамках различных пакетов военной помощи.
Также в частные руки готовы отдать, например, новейший американский дрон Phoenix Ghost, так называемый барражирующий боеприпас, разработанный в США специально для нужд украинских военных.
В итоге журналистам удалось связаться с анонимными украинскими торговцами оружием и заказать покупку комплексов Phoenix Ghost, а также партии американских противопехотных мин M18A1 Claymore, которые также фигурировали в списках поставляемого Украине вооружения.
Согласно переписке, дроны Phoenix Ghost предлагаются по 4 тыс. долларов за штуку, а вот мины приобрести уже невозможно.
Далее журналисты предложили продавцам оружия указать номер счета криптокошелька, на который следует перевести деньги. Как выяснилось, оплату можно было провести прямо на маркетплейсе, выступающим в роли гаранта сделки. Продавцы подтвердили свою готовность после оплаты заложить боеприпас в тайник и сообщить его координаты.
Более того, в ходе дальнейшей переписки стало ясно, что Phoenix Ghost могут доставить на территорию Польши – к примеру, в район приграничного города Пшемысля, такая услуга обойдется в 1 тыс. долларов.
Ранее в НАТО не исключили возможность передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное.
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В Киеве решили официально запретить русскую культуру
Депутаты Киевского городского совета намерены ввести полный запрет на публичное использование в столице книг на русском языке, спектаклей, концертов и документов на носителях информации, сообщили в горсовете.
«Проект решения разработан в связи с острой потребностью оградить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора (так власти Украины называют Россию – прим. ВЗГЛЯД), пытающегося уничтожить украинскую идентичность, национальную культуру, традиции, обычаи и историю», – приводит ТАСС сообщение киевского горсовета.
Запрет коснется книг, художественных альбомов, музыки и видео, спектаклей, концертов, культурно-образовательных услуг и документов на носителях информации.
До этого подобный мораторий ввели в Хмельницкой области, а в Ивано-Франковске, Тернополе, Конотопе запретили исполнение и прослушивание в общественных местах песен на русском языке
Ранее в Германии показали сюжет о недовольстве киевлян запретом русских книг. Жители Киева считают перебором планируемый запрет на русские музыку и книги на Украине.
Напомним, согласно новому законопроекту, запрещается выпуск, ввоз, распространение на Украине книжных изданий, содержащих произведения авторов – граждан Российской Федерации. «Этот запрет не распространяется на книги, изданные на Украине до 1 января 2023 года», – уточняется в документе.
Текст законопроекта содержит запрет на ввоз и распространение на Украине издательской продукции из России, Белоруссии или с освобожденных территорий, а также книг с произведениями авторов, которые «в любой период после 1991 года» были гражданами России.
Также Верховная рада Украины проголосовала за запрет русской музыки в украинских медиа и общественных местах.
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В ЛНР сообщили о взятии под контроль Приволья и Шипиловки
Бойцы Луганской народной республики и союзные силы установили контроль над Привольем и Шипиловкой, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР.
«Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка. Противник понес крупные потери в живой силе и технике», – цитирует в Telegram-канале пресс-служба Народной милиции ЛНР Ивана Филлипенко.
Ранее сообщалось, что союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора, активно развивается наступление на Северск.
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Зеленский заметил снижение интереса в мире к конфликту на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве признал, что волна интереса к конфликту на территории Украины спадает во всем мире, и обратился к лидерам других государств с просьбой призывать сограждан к поддержке Киева.
«Я абсолютно с вами согласен, что внимание к войне ослабевает, поскольку люди в Европе и в мире не хотят думать про войну, так оно и есть. Хочется, чтобы война была очень далеко», – приводит слова Зеленского ТАСС.
При этом он в очередной раз выступил с утверждением, что боевые действия могут перекинуться с Украины и на другие государства. «Поэтому очень важно, чтобы не спадал интерес – извините, что я использую это [слово], – к войне. Это можем сделать только мы, лидеры государств, средства массовой информации», – отметил президент.
По его версии, в результате прекращения поставок зерна на мировой рынок с Украины из-за остановки работы ее черноморских портов может возникнуть голод в странах Африки и Азии. «Очень важно, чтобы такие государства не балансировали между Украиной и Россией, а занимали сторону <…> Украины», – считает Зеленский. «Потому что потом, когда возникнут миграционные взрывы, будет уже поздно, – полагает он. – Так что это <…> наша общая проблема. Поэтому нужно максимально за счет информационной политики как минимум доносить все это до своего общества, говорить про все эти риски и, я думаю, поддерживать Украину».
Накануне в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, в состав которого вошли: дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тыс. 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Напомним, во вторник украинские вооруженные формирования впервые применили американскую РСЗО HIMARS, ударив по Перевальску в Луганской народной республике. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в подталкивании Киева к массовым убийствам мирного населения, а глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофренией заявления западных лидеров о новых поставках оружия Украине.
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Тероборона Украины пересела на автобусы с надписью «Дети»
Военнослужащим Луганской территориальной обороны передали автобусы с маркировкой «Дети», сообщил глава назначенной Киевом «военной администрации Луганской области» Сергей Гайдай.
«Луганская тероборона получила 10 новых школьных автобусов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Гайдая, передает РИА Новости.
К сообщению прикреплена фотография автобусов желтого цвета с надписью: «Школьный автобус» на украинском и табличкой «Дети» на лобовом стекле.
Напонмим, сейчас подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) и ВС России сформировали мощный плацдарм на правом берегу реки Северский Донец в районе города Приволье, а подразделения украинских военных, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход.
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