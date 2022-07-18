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Боррель: Санкции ЕС не могут остановить боевые действия
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Страны Евросоюза (ЕС) не могут себе позволить усталость от санкций, они должны продолжать соблюдать согласованные ограничения против России, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
«Страны ЕС не могут позволить себе сейчас усталость от санкций, мы должны продолжать, мы должны поддерживать введенные нами ограничения [против России]», – приводит его слова ТАСС.
Он также полагает, что санкции работают. По мнению Борреля, хотя санкции «не могут остановить боевые действия, они создают много экономических проблем России».
Напомним, новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в России и поставки товаров двойного назначения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом новый пакет санкций против России не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.
Шольца заподозрили в намерении «морозить Германию до последнего немца»
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц готов «морозить Германию до последнего немца».
«Шольц готов воевать не только до последнего украинца, но и морозить Германию до последнего немца», – написал Клишас в своем Telegram-канале.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что «когда Россия решит задачи специальной военной операции на Украине, канцлер Германии Шольц уже будет в отставке и думать об антироссийских санкциях ему не придется». «Зимними холодными вечерами замерзающие немцы будут «по-доброму» вспоминать своего незадачливого экс-канцлера», – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Ранее Шольц исключил отмену санкций Евросоюза против России в случае заключения мира на Украине на условиях Москвы. В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
В минувшее воскресенье глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии недостаточно заполнены, чтобы пережить зиму без газа из России. Ранее он предупреждал, что цены на газ в Германии могут вырасти в три раза. В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом при дефиците, то европейский газовый рынок может рухнуть. Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупреждала о возможности радикальных протестов на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
Напомним, поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились 11 июля в 7.00 мск. В начале июля оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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Володин предупредил США и Европу о «принципе бумеранга»
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил европейские страны и Соединенные Штаты о «принципе бумеранга», который последует за их военными поставками Украине.
«Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. Министр обороны Украины заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого. США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Речь идет о заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова, который не смог оценить эффективность норвежских ракетных комплексов NASAMS, пояснив, что он «не ракетчик, а юрист».
В конце июня США анонсировали передачу Украине норвежского зенитного ракетного комплекса ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS. В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает два комплекса NASAMS.
Резников также объяснил, что его заявление о контрнаступлении на юге Украины неправильно поняли. Он не подтвердил, что есть приказ президента страны Владимира Зеленского вернуть силой южные регионы.
Напомним также, ранее Володин заявлял, что решение киевских властей не участвовать в переговорах с Москвой снижает возможность сохранения государственности Украины.
В Испании назвали неожиданного соперника США и Европы
В то время как Соединенные Штаты и Евросоюз изнуряют себя антироссийскими санкциями, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) способствуют укреплению и расширению многополярного сотрудничества, пишет испанское издание Rebelion.
«БРИКС продвигается в программах развития, экономической интеграции и выгодной торговли для своих членов», – считает автор статьи Хедельберто Лопес Бланш, передает РИА «Новости».
По его мнению, стремление экономического блока к единству развивающихся экономик притягивает все больше стран в ряды организации.
Автор статьи также высоко оценил прошедший в июне саммит БРИКС, отметив активизацию контактов между российскими компаниями и партнерами по организации.
«На саммите обсудили возможность открытия сети индийских магазинов в Москве и увеличения доли китайских автомобилей на российских дорогах», – напомнил Бланш.
Накануне китайские СМИ сообщили, что страны Запада начали смотреть на группу БРИКС как на оппонента в борьбе за мировое лидерство после заявлений нескольких государств о желании присоединиться к группе.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году.
Оппозиция в парламенте Македонии сравнила главу ЕК с нацистами
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Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Северную Македонию с предложениями от ЕС привел к скандалу в парламенте, оппозиция пролила на трибуну символическую «кровь».
В парламенте Северной Македонии идут обсуждения предложения Парижа по урегулированию разногласий Македонии с Болгарией для начала переговоров о вступлении в страны ЕС. В Скопье прибыла фон дер Ляйен. Она встретилась с властями страны и заявила, что Скопье пора сделать «решительный шаг» в сторону интеграции в ЕС. В четверг она призвала парламентариев подержать предложенный документ.
Оппозиция встретила ее в зале заседания свистом, выкриками, плакатами и положила листовку с надписью «Не!» на кафедру перед ней. Обращение премьера Димитара Ковачевски в парламенте и сторонников правящего Социал-демократического союза Македонии два дня прерываются гудением дудок, свистом и выкриками депутатов от оппозиции, которые сжигали, рвали и выбрасывали проект документа, передает РИА «Новости».
Депутат Олга Лозановска напомнила, что «в этот день в 1933 году нацисты приняли закон о принудительной стерилизации лиц с наследственными заболеваниями». «А сегодня и вчера, уже в 2022 году, пришли к нам домой, в парламент, чтобы стерилизовать нас, македонцев», – сказала она.
Оппозиционер Тони Ярески вылил на трибуну красную жидкость и сказал, что те, кто поддержит документ, совершат «предательство, закончат на свалке истории». «Поэтому пусть эта жидкость напоминает вам о крови, на которую наступаете, о жертва фашизма, о детях Ваташа (расстрел 12 македонских юношей 16 июня 1943 болгарскими оккупантами) и на кровь героев, погибших за Македонию, которую вы оскверняете своими поступками», – сказал он.
СДСМ с союзниками потребовали от оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ извинений «за сравнение главы Еврокомиссии с нацистами».
Напомним, Болгария не поддерживает вступление Северной Македонии в Евросоюз по ряду исторических причин. В отношениях между членом ЕС Болгарией и Северной Македонией возникли сложности из-за разногласий по поводу «общего языка и истории».
СМИ: Запад оставил себе крупную лазейку в санкциях против России
Еврокомиссия не включила в проект мер по усилению эффективности действующих антироссийских санкций запрет на импорт готовых ювелирных изделий из золота, пишет Politico.
«Проект приложения к документу, полученный Politico, показывает, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить дыры, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну», – приводит сообщение РИА «Новости».
Также обозреватели напомнили, что в 2019 году около 90% российского экспорта золота пришлось на Великобританию, которая уже покинула ЕС.
Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении российского золота.
Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
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Bloomberg назвал в Европе страны-лидеры по заморозке российских активов
Большая часть замороженных в ЕС российских активов приходятся на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург, передает агентство Bloomberg.
По данным агентства, которое ссылается на Рейндерса, больше всего активов заморозили Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург, сообщает РИА «Новости».
Ранее еврокомисссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в ЕС заморожено 13,8 млрд евро активов, включая 12,6 миллиарда в шести странах ЕС. По его словам, не все страны Евросоюза прилагают достаточно усилий для заморозки попавших под санкции активов.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов – счета, дома, яхты арестовывались за то, что они принадлежали русским. Сообщалось, что в условиях западных санкций российские бизнесмены ищут убежища для своих активов в Турции.
Между тем страны Евросоюза взялись за «золотые паспорта». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как была устроена процедура этой торговли и сколько денег в итоге Запад отобрал у граждан России.
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Шольц исключил отмену санкций ЕС в случае мира на Украине на условиях России
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Европейский союз (ЕС) не отменит санкции против России, если Москва и Киев заключат мирное соглашение на условиях РФ, выразил мнение канцлер Германии Олаф Шольц в статье, опубликованной в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Частью новой реальности является то, что в последние месяцы Европейский союз также консолидировался. Он весьма единодушно отреагировал на российскую агрессию и ввел беспрецедентно жесткие санкции», – приводит слова Шольца ТАСС.
«Мы с самого начала знали, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе долгое время», – добавил глава правительства ФРГ. «И нам также ясно, что ни одна из этих санкций не будет снята в случае продиктованного Россией мира, – продолжал он. – Для России нет другого пути к соглашению с Украиной, чем тот, который может быть принят украинцами». «Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она нуждается в этой поддержке: экономической, гуманитарной, финансовой и поставками оружия. В то же время мы гарантируем, что НАТО не станет стороной войны», – пообещал канцлер Германии.
По словам политика, он рассчитывает избавить Германию от энергетической зависимости от России, однако признает, что «этот путь непрост даже для такой сильной и процветающей страны, как ФРГ». «Нам понадобится выносливость», – заявил Шольц. Канцлер признал, что многие немцы страдают от последствий нынешних событий на Украине, прежде всего от высоких цен на бензин и продукты питания.
«Ни одна страна мира не может в одиночку противостоять такому развитию событий», – написал Шольц о вызове, с которым мировая экономика, по его словам, не сталкивалась на протяжении последних десятилетий. «Необходимо держаться вместе (работодателям, профсоюзам, ученым и должностным лицам) для того, чтобы выйти из кризиса более сильными и независимыми <…>», – полагает канцлер ФРГ.
В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним также, президент Сербии Александар Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной Запада против России. 7 июля президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что войну на Украине развязал Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе.
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США из-за аварии на заводе в Техасе снизят экспорт СПГ в Европу
Из-за аварии на техасском заводе Freeport LNG экспорт сжиженного природного газа из США в Европу может упасти в июле на 150 тыс. тонн, рассказал консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
По его словам, за первое полугодие США поставили в Европу 65 млн тонн СПГ, из них 9 млн – в июне. «Некоторого снижения – в пределах 150 тыс. тонн – можно ожидать по итогам июля за счет выбытия завода Freeport, который успел направить в Европу сопоставимые объемы за первую половину прошлого месяца», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, добавил он, следует учитывать, что Европа именно в первой половине этого года стала приоритетным рынком для США – туда направили порядка 70% всего американского СПГ, тогда как годом ранее этот показатель был более чем в два раза меньше.
«В связи с этим во втором полугодии 2022 года можно ожидать сокращения объема поставок американского СПГ в Европу относительно уровня первых шести месяцев, за которые суммарно было поставлено 28,6 млн тонн продукта, поскольку ввод нового завода Calcasieu Pass мощностью в 10 млн тонн лишь частично сможет заместить выбывший Freeport», – считает Тимонин.
По итогам же второго полугодия объем поставок может даже несколько вырасти за счет ввода новых активов по всему миру – среди них индонезийский Tangguh LNG, Coral South FLNG в Мозамбике и другие проекты. Определяющим фактором станет уровень цен в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и конкурентная борьба потребителей за свободные объемы, заключил аналитик.
Взрыв на Freeport LNG в Техасе – одном из крупнейших экспортных заводов по производству сжиженного природного газа в США – прогремел 8 июня. Из-за этого предприятие закрыли как минимум на три месяца, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года. Американское Минэнерго отмечало, что из-за этого экспортные мощности СПГ сократятся примерно на два миллиарда кубических футов в сутки – порядка 17% от общего объема. В втором полугодии ведомство прогнозирует снижение экспорта до 10,5 млрд кубических футов в сутки (минус 14% к июньскому прогнозу).
Газета ВЗГЛЯД писала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.
В Италии предложили Европе смириться с реальностью на Украине
В украинском конфликте Европе пора перестать заниматься иллюзорным стратегическим анализом, основанным на военной пропаганде, и смириться с реальностью, заявил обозреватель итальянского издания Il Giornale Джан Микалессин.
По его мнению, ситуация на Украине достигла точки невозврата, поэтому требует немедленных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет EADaily.
«Именно поэтому справедливо задать вопрос, а не являются ли сейчас переговоры с Путиным более приемлемыми в моральном плане, чем продолжение уже проигранного противостояния, – пишет Микалессин. – Напрасное затягивание боевых действий лишь приведёт к большим жертвам, увеличит риск мирового конфликта и обречет Италию и Европу на экономическую катастрофу».
По прогнозам итальянского обозревателя, если Москва выдерживает санкции без особых проблем, то Италия и ЕС уже столкнулись с эффектом бумеранга. JP Morgan уже прогнозирует цены на нефть в 380 долларов за баррель, а управляющий Банком Италии Иньяцио Виско ожидает два года рецессии в случае полного прекращения поставок российского газа.
«За эти два года итальянские компании потеряют все, и в страну придет Китай, готовый провозгласить себя настоящим победителем в конфронтации между Россией и НАТО», – заключает журналист.
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СМИ: Uniper получила письмо Газпрома о форс-мажоре по поставкам газа
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Немецкий энергоконцерн Uniper получил от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа, сообщает «Рейтер» со ссылкой на компанию.
«Uniper, главный импортер российского газа в Германии, в понедельник заявил, что получил письмо от Газпрома, в котором компания задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».
Ранее в понедельник агентство «Рейтер» написало, что Газпром уведомил по крайней мере одного крупного покупателя о форс-мажоре на поставки газа в Европу. Тогда агентство не назвало этого покупателя. «Uniper считает это необоснованным и официально отклоняет требование о форс-мажоре», – приводит оно сейчас заявление Uniper.
8 июля немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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Шведский ретейлер H&M решил уйти из России
Одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка.
«H&M Group приостановила все продажи в России. Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране», – передает РИА «Новости» сообщение шведской компании.
Как заявила гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон, компания считает невозможным продолжение деятельности в России в текущих условиях.
Как отмечается, в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж.
Ранее юрист из Приморья Дмитрий Качан подал иск к ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» о возмещении морального вреда на сумму в 700 тыс. рублей из-за закрытия сети магазинов H&M в России.
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В Госдуме дали совет потерявшим активы на Западе бизнесменам
Пострадавшие от западных санкций российские бизнесмены должны начать вкладывать свои деньги в российскую экономику, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
«Да, сейчас многое меняется, надеюсь, что наши бизнесмены, кто потерял за последние месяцы недвижимость, активы за границей, начнут организовывать бизнес в России, вкладывать свои деньги в стране. Других вариантов, по-моему, у них просто нет», – приводит его слова РИА «Новости».
Он выразил недоумение по поводу того, что у российских бизнесменов виллы, яхты, зарубежные футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы.
«Ну, что, разве у нас в стране нечем развлечься, нечем заняться?» – заключил председатель думского комитета по экономической политике.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов – счета, дома, яхты арестовывались за то, что они принадлежали русским. Сообщалось, что в условиях западных санкций российские бизнесмены ищут убежища для своих активов в Турции.
Между тем страны Евросоюза взялись за «золотые паспорта». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как была устроена процедура этой торговли и сколько денег в итоге Запад отобрал у граждан России.
Боррель выразил уверенность в увеличении военной помощи Киеву
Главы МИД Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник согласятся на увеличение военной помощи Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Мы обсудим увеличение военной поддержки Украины, я уверен, что министры достигнут политического соглашения по этому вопросу», – цитирует РИА «Новости» Борреля.
Также Боррель призвал европейцев проявить «стратегическое терпение» в связи с введенными Евросоюзом санкциями против России.
«Мы должны продолжать применять санкции. Мы должны иметь стратегическое терпение, стратегическую устойчивость. Это не закончится за день, неделю, месяц, мы должны продолжать применять их. <…> Это наша работа», – приводит ТАСС слова Борреля. На встрече глав МИД ЕС он намерен представить проект седьмого пакета санкций, включая запрет на закупки российского золота, за исключением ювелирных украшений.
По его словам, вывоз зерна через Болгарию и Румынию с Украины недостаточен, поэтому ЕС надеется на достижение на этой неделе в Стамбуле соглашения между Украиной и Россией по «зерновому вопросу».
«Мы делаем, что можем, для вывоза зерна по линиям солидарности через Болгарию и Румынию, но этого недостаточно, поэтому я надеюсь на соглашение на этой неделе по деблокированию Одессы и других украинских портов», – отметил Боррель.
Ранее сообщалось, что главы МИД Евросоюза в ходе плановой встречи в Брюсселе 18 июля обсудят новые санкции против России и дополнительную военную помощь Киеву.
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Немцы пожаловались на опустевший без россиян Баден-Баден
Немецкий город Баден-Баден, который в течение 200 лет был «местом притяжения для русских», вряд ли вернет себе симпатии россиян, что обернется для него серьезными последствиями, сообщили немецкие СМИ.
Баден-Баден – небольшой курортный город, где зарегистрировано 1150 жителей с российским паспортом и приблизительно столько же с двойным гражданством, передает РИА «Новости». Как пишет газета Die Welt, привычная ситуация здесь изменилась после обострения украинского кризиса: «самый русский город Германии» испытал первую волну шоков, когда из курхауса (зала для оздоровительных водных процедур) убрали российский флаг, а ратуша Баден-Бадена вывесила флаг украинский.
Например, одна из региональных пекарских сетей решила переименовать производимый ею традиционный немецкий пирог из шоколадного теста, творога и пудинга, который в Германии испокон веков называется «Руссишер Цупфкухен», в просто «Цупфкухен», без слова «русский» в его составе. Однако после волны протестов фирма пошла на попятную.
При этом озабоченность руководительницы местной туристической службы Норы Ваггерсхаузен из-за того, что врачи, музеи, отели и бутики города пострадают от утраты богатых русских клиентов, «вызвала целую бурю возмущения». «Но против фактов не пойдешь: уже сейчас пустуют магазины на Софиен-штрассе, торговой улице с самыми дорогими бутиками. Еще хуже выглядит пешеходная зона», – сетует автор материала.
Это необычные высказывания и события для города, который вот уже 200 лет является объектом притяжения для многих русских и который всегда с удовольствием зарабатывал на них, говорится в статье. Теперь же «многое по-другому»: Баден-Баден приостановил партнерские отношения с Ялтой и Сочи, местный концертный зал дистанцировался от дирижера Валерия Гергиева, который почти двадцать пять лет назад спас от банкротства самый большой оперный театр Германии, также было отменено выступление певицы Анны Нетребко с Берлинским симфоническим оркестром.
Политик из Свободной демократической партии и председатель Германо-российского культурного союза Рене Лоз, как пишет газета, считает такую политику ужасной. По его мнению, в конечном итоге Баден-Баден подобными «ритуальными актами» вредит только себе самому. «Многие русские вложили деньги в этот город, когда он был банкротом», – отметил он.
При этом маркетологи считают, что доля русских гостей уменьшается все последние годы, а потери уже давно компенсировались другими группами приезжих. Так, в одном из местных бутиков заявили, что интересы россиян сместились в направлении других стран. Однако, по словам владельца магазина Моники Шульц, раньше они «хорошо жили благодаря русским».
«Об этом, наверное, придется забыть на обозримое будущее, а возможно, и навсегда», – резюмирует издание.
Ранее в Германии создали должность уполномоченного по защите прав русских – ответ властей на запросы общества, мнение которого все чаще перевешивает в пользу России. По словам депутата Госдумы Олега Матвейчева, проблемы пятимиллионного русскоязычного населения Германии обострились после притока в страну украинских беженцев.
Кроме того, сообщалось, что в странах Запада нарушения прав россиян стали массовыми, затронув как обычных граждан России, так и российских дипломатов. В докладе МИД России «наиболее распространенными нарушениями» указываются «отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и пр.) в Германии, Польше, Чехии, США, Канаде.
Напомним, в МИДе заявили о необходимости пересмотра отношений России с недружественными странами. Эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указывал, что русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией. Политика страны противоречит геополитическим целям, которые преследует Запад, сказал он.
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Путин пообещал развитие России вместе со всем миром
Россия не может развиваться оторванно от всего мира, но так и не будет, несмотря на санкции, заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.
«Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет. В современном мире невозможно вот так все, знаете, циркулем обвести и выставить огромный забор, это просто невозможно», – пояснил Путин, говоря о санкциях, которые Запад вводит против России, сообщает РИА «Новости».
По его словам, России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать ее развитие, но Россия не будет «пребывать в растерянности».
«Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам, что приобрело глобальный характер и является в современном мире базой прогрессивного развития любого государства, вот как раз здесь и пытаются нам выставлять преграды для того, чтобы сдержать развитие России», – сказал глава государства.
Понятно, добавил президент, «что это огромный вызов для нашей страны».
«Но мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши «доброжелатели» предрекают, отступать на десятилетие назад, конечно, нет. Наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний», – подчеркнул Путин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что железный занавес с той стороны уже начал опускаться, но Западу следует это сделать осторожно, чтобы ничего себе не прищемить.
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