Боррель заявил о создании механизма наказания за дезинформацию о демократии

Немцы пожаловались на опустевший без россиян Баден-Баден

Немецкий город Баден-Баден, который в течение 200 лет был «местом притяжения для русских», вряд ли вернет себе симпатии россиян, что обернется для него серьезными последствиями, сообщили немецкие СМИ.

Баден-Баден – небольшой курортный город, где зарегистрировано 1150 жителей с российским паспортом и приблизительно столько же с двойным гражданством, передает РИА «Новости». Как пишет газета Die Welt, привычная ситуация здесь изменилась после обострения украинского кризиса: «самый русский город Германии» испытал первую волну шоков, когда из курхауса (зала для оздоровительных водных процедур) убрали российский флаг, а ратуша Баден-Бадена вывесила флаг украинский.

Например, одна из региональных пекарских сетей решила переименовать производимый ею традиционный немецкий пирог из шоколадного теста, творога и пудинга, который в Германии испокон веков называется «Руссишер Цупфкухен», в просто «Цупфкухен», без слова «русский» в его составе. Однако после волны протестов фирма пошла на попятную.

При этом озабоченность руководительницы местной туристической службы Норы Ваггерсхаузен из-за того, что врачи, музеи, отели и бутики города пострадают от утраты богатых русских клиентов, «вызвала целую бурю возмущения». «Но против фактов не пойдешь: уже сейчас пустуют магазины на Софиен-штрассе, торговой улице с самыми дорогими бутиками. Еще хуже выглядит пешеходная зона», – сетует автор материала.

Это необычные высказывания и события для города, который вот уже 200 лет является объектом притяжения для многих русских и который всегда с удовольствием зарабатывал на них, говорится в статье. Теперь же «многое по-другому»: Баден-Баден приостановил партнерские отношения с Ялтой и Сочи, местный концертный зал дистанцировался от дирижера Валерия Гергиева, который почти двадцать пять лет назад спас от банкротства самый большой оперный театр Германии, также было отменено выступление певицы Анны Нетребко с Берлинским симфоническим оркестром.

Политик из Свободной демократической партии и председатель Германо-российского культурного союза Рене Лоз, как пишет газета, считает такую политику ужасной. По его мнению, в конечном итоге Баден-Баден подобными «ритуальными актами» вредит только себе самому. «Многие русские вложили деньги в этот город, когда он был банкротом», – отметил он.

При этом маркетологи считают, что доля русских гостей уменьшается все последние годы, а потери уже давно компенсировались другими группами приезжих. Так, в одном из местных бутиков заявили, что интересы россиян сместились в направлении других стран. Однако, по словам владельца магазина Моники Шульц, раньше они «хорошо жили благодаря русским».

«Об этом, наверное, придется забыть на обозримое будущее, а возможно, и навсегда», – резюмирует издание.

Ранее в Германии создали должность уполномоченного по защите прав русских – ответ властей на запросы общества, мнение которого все чаще перевешивает в пользу России. По словам депутата Госдумы Олега Матвейчева, проблемы пятимиллионного русскоязычного населения Германии обострились после притока в страну украинских беженцев.

Кроме того, сообщалось, что в странах Запада нарушения прав россиян стали массовыми, затронув как обычных граждан России, так и российских дипломатов. В докладе МИД России «наиболее распространенными нарушениями» указываются «отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и пр.) в Германии, Польше, Чехии, США, Канаде.

Напомним, в МИДе заявили о необходимости пересмотра отношений России с недружественными странами. Эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указывал, что русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией. Политика страны противоречит геополитическим целям, которые преследует Запад, сказал он.

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