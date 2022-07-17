СМИ: Запад оставил себе крупную лазейку в санкциях против России

Эксперт: Попытки мировых лидеров пройти на миллиметр от энергетического кризиса обречены на провал

Энергетический кризис в Европе и мире будет зависеть в том числе от того, как будут складывается отношения стран с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По мнению эксперта, европейские и мировые лидеры должны просчитывать риски, а не пытаться проскочить их.

«Энергетический кризис в Европе может обостриться зимой в случае нехватки ресурсов. Это будет зависеть от ряда обстоятельств, в том числе от того, как будут складываться отношения Европы с Россией, увеличатся ли российские поставки газа или они вообще прекратятся», – отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

На кризис будут влиять не только погодные условия предстоящей зимой, но и возможности Европы завести уголь из альтернативных источников. «На кризис влияет также и то, начнется ли масштабная гонка за сжиженный природный газ (СПГ), вырастут ли газовые цены на спотовом рынке», – добавил собеседник.

По мнению эксперта, европейские и мировые лидеры должны просчитывать риски и не пытаться пройти «на миллиметр от энергетического кризиса». «Европа пытается проскочить. Я склоняюсь к версии, что в лучшем случае это удастся сделать с ущербом для собственной промышленности. А этот ущерб влияет на экономический рост, занятость населения и в конечном счете – на судьбу правительств. В Италии правительство на грани отставки. Отставки правительств произошли в Великобритании и Болгарии. И таких примеров будет много», – прогнозирует научный сотрудник Финансового университета при правительстве.

В опубликованном на этой неделе в докладе МВФ, приуроченном ко встрече министров и глав ЦБ G20, говорилось о том, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран и увеличить мировые цены на энергоносители. «Значительное ужесточение санкций и дальнейшие перебои с поставками газа в Европу могут ввергнуть многие экономики в рецессию и повысить мировые цены на энергоносители», – пишут аналитики МВФ.

В докладе отмечается, что из-за таких действий может усилиться энергетический кризис, ухудшиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров. Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что ситуация в мировой экономике крайне нестабильна, нельзя исключать глобальной рецессии.

По словам эксперта, в случае восстановления связей с Россией можно было бы ожидать увеличения поставок российского газа в ЕС и отмены эмбарго на российский уголь. «С 5 декабря вступает в силу решение ЕС об эмбарго на поставки российской нефти морским путем. Я не знаю ни одного европейского политика, который призывал бы отменить эмбарго на поставки российского угля и нефти. Соответственно, они сами довели ситуацию до кризисной. Пока они идут к тому, что энергетический кризис будет весьма сложным», – добавил Митрахович.

Из-за ситуации на нефтяном рынке в США сохраняются высокие цены на бензин, указывает собеседник. «Это может влиять на популярность нынешней власти, результаты предстоящих выборов, на вероятность рецессии, уровень инфляции. Но в Америке помимо энергетики есть куча других накопленных проблем, которые зависят от инфляции, импорта и организации экономики», – сказал Митрахович.

На Уолл-стрит уже заметили признаки рецессии в США. В начале июля финансисты одного из крупнейших американских банков JP Morgan Chase ухудшили свой прогноз по динамике национальной экономики и предупредили об опасной близости США к рецессии.