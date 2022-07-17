Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля

Укрепление курса рубля сдержать можно за счет валютных интервенций или за счет расширения возможностей для импорта, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился – валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт – валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта», – сказал он после церемонии открытия фонтанного комплекса, постороннего в Дербенте при поддержке Сбербанка, передает РИА «Новости».

«Покупки твердой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют. А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами», – добавил Греф.

Курс рубля начал резко падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля – с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили уже 10 марта: 121,53 рублей за американскую валюту и 132,42 рублей за европейскую валюту. Российские финансовые власти в начале марта стали вводить ограничения на продажу валюты и ее вывод за рубеж, а также обязали экспортеров продавать до 80% выручки. Кроме того, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. На этом фоне доллар и евро против рубля стали активно падать: за 10 недель доллар и евро обвалились к рублю более чем вдвое.

Власти стали задумываться над торможением роста рубля и стали постепенно отменять введенные ограничения. После каждого послабления курсы иностранных валют на некоторое время подскакивают, однако уже через несколько дней вновь снижаются. В пятницу курс доллара снизился до 56,5 рубля, евро – 56,7 рубля.

Кроме того, Греф сообщил, что объем выдачи ипотеки российскими банками в 2022 году снизятся по сравнению с прошлогодним уровнем, но не критично. «Цифры есть смысл называть ближе к концу года, когда картина будет более полной», – сказал он.

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