Упавший в Рязанской области самолет обесточил три села

В Рязанской области легкомоторный самолет произвел экстренную посадку, из-за ЧП в нескольких населенных пунктах пропало электричество, сообщил источник в экстренных службах.

«В Спасском районе в пяти километрах от населенного пункта Моньясово совершил жесткую посадку легкомоторный самолет «Бекас», принадлежащий авиационному центру «Панино». На борту находились два человека, они не пострадали», – сказал собеседник ТАСС.

При заходе на посадку борт зацепил ЛЭП, она получила повреждения, и два близлежащих населенных пункта лишились электричества. В них живут более 600 человек.

В Единой дежурной диспетчерской службе Спасского района указали, что в результате происшествия были повалены пять столбов электросетей. По этим данным, обесточенными оказались три населенных пункта, в двух электроснабжение восстановили, и без света остается лишь село Красильниково.

«В два населенных пункта (Троицу, где частично не было света, и Маньясово) уже подано электричество, осталось только Красильниково, где проживают 352 человека, имеется 290 домов. Бригада выехала на место повреждения, обещают подогнать технику, поднять столбы и устранить аварию в ближайшее время», – сказал дежурный ЕДДС.

Между тем в экстренных службах уточнили, что причиной жесткой посадки могла стать ошибка пилотирования.

В июне в городе Ялуторовске в Тюменской области упал легкомоторный самолет, пострадал один человек, его госпитализировали в больницу.