Легкомоторный самолет разбился в Тюменской области

Американист объяснил тревогу властей США об избыточности санкций против России

«Пока нельзя говорить о том, что политика США по вопросу санкций против России изменилась, но на уровне дискурса мы наблюдаем довольно интересную ситуацию», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом. Также о риске избыточных санкций заявили в Минфине США.

«Хорошо, что у западных лидеров появляется какое-то понимание, что санкции – это обоюдоострое оружие и оно бьет по ним не меньше, чем по России. А в какой-то степени даже больше», – отметил политолог.

«Другое дело, что мы не наблюдаем никаких действий, которые могли бы говорить о том, что их политика на этом направлении сильно изменилась. Но когда США нужны были удобрения, они вывели их из санкционного списка. Это касается и других направлений», – добавил эксперт.

«При этом пока нельзя сказать, что у Америки более либеральный подход в отношении антироссийских санкций, чем у Евросоюза. В основном те санкции, которые ввел Евросоюз и которые ввела Америка, равнозначны. Однако американцы активнее обходят собственные ограничения. Тем не менее запал борьбы с Россией еще не остыл, поэтому смягчение или отмену санкций мы увидим не скоро. Для этого нужно больше времени и негативных изменений для самих США», – пояснил политолог.

Ранее Дудаков в своем Telegram-канале отмечал, что на фоне жуткого дефицита удобрений в США, где уже вовсю идет посевной сезон, Белый дом начал призывать компании покупать больше удобрений из России. Санкции с них уже были сняты – а теперь команда Джо Байдена еще дополнительно мотивирует рынок наращивать поставки из России.

По его словам, это делается не только для того, чтобы смягчить дефицит удобрений в США, «но и как-то упросить Россию помочь с разрешением продовольственного кризиса». «Мол, мы покупаем ваши удобрения – а вы в обмен поставляйте зерно на мировые рынки. Санкции мы ослаблять не будем – зато купим ваши удобрения», – поясняет американист.

«Повторяется ситуация с топливом. На него были введены санкции – но поставки в США смешанной нефти из Индии, в которую входит и русская нефть, только увеличиваются. А американские регуляторы смотрят сквозь пальцы на импорт нефти, если доля России в ней не превышает 25%», – указал Дудаков.

«Доходы России от экспорта нефти с начала украинского кризиса, несмотря на все западные санкции, достигли рекордных 100 млрд долларов. Это неудивительно. Белый дом готов вести санкционные войны до последнего европейца. Но в вопросе благополучия американцев занимает гораздо более прагматичную позицию», – заключил он.

Напомним, ранее в Белом доме озаботились тем, что санкции против России нанесли больше сопутствующего ущерба как экономике США, так и всего мира, нежели это представлялось изначально. Как пишет агентство Bloomberg, рестрикции в отношении Москвы ведут к нарушениям цепочек поставок, невозможности застраховать снабжение зерном и другим отрицательным эффектам.

Управление по контролю за иностранными активами США, опасаясь накопления таких эффектов, разрешило компаниям платить налоги и пошлины, связанные с ведением бизнеса в России, до 30 сентября. Из-под ограничений вывели сферы сельского хозяйства, медицины и телекоммуникаций, Вашингтон стал поощрять сельскохозяйственные и транспортные компании закупать как можно больше российских удобрений.

Серьезный ущерб может быть также нанесен пенсионным фондам США, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, фонд PIMCO, чьи активы оцениваются в несколько триллионов долларов, сообщил американскому Минфину, что пенсионные фонды окажутся под ударом, если им придется списывать российские инвестиции. Кроме того, попытки привести к дефолту в России позволят Москве сохранить валютные резервы для выплат западным кредиторам по долговым обязательствам.

Накануне об избыточности санкций в отношении России заговорили и в Минфине США. Так, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России. Он также отметил, что лишь в США «ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения» на Украину, передает РИА «Новости».

На фоне этого «Альфа-банк» сообщил, что США разрешили проводить операции по энергоносителям с этой организацией, а также с Банком России, ВЭБ, «Открытием», Совкомбанком, Сбербанком и ВТБ, несмотря на санкции.

Напомним, американские власти вынуждены тайно уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения. Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении» и «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС. Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулся Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву.

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