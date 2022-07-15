В США запретили чиновникам запрашивать у женщин причины аборта

Палата представителей США приняла закон, разрешающий поездки из своего штата для прерывания беременности, а также норму о запрете чиновникам запрашивать причины аборта, свидетельствуют результаты голосования.

Закон об охране здоровья женщин запрещает правительственные ограничения на доступ к услугам по прерыванию беременности, в том числе требование раскрывать причины аборта. После принятия большинством членов палаты представителей нормы будут рассмотрены Сенатом, передает РИА «Новости».

Напомним, что Америку захлестнули многотысячные акции протеста в ответ на решение Верховного суда отменить знаменательное решение полувековой давности по делу «Роу против Уэйда», гарантирующее конституционное право на аборт. После этого вердикта судей законы, запрещающие аборты в США, должны вступить в силу в 17 штатах.

Президент США Джо Байден поручил министерству здравоохранения и социальных служб принять меры для обеспечения доступности лекарств для абортов и противозачаточных средств «в максимально возможной степени», а его администрация планирует защитить право на поездку в другой штат для аборта.

Позже бывший президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности, самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его решению номинировать трех из девяти действующих судей высшей инстанции.