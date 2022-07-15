Иностранным банкам запретили продавать свои активы в России

Названы причины смягчения антироссийских санкций США

«Вводя какие-то послабления по санкциям, западные страны признают, что ударили по своей же собственной экономике. Теперь они всячески пытаются это исправить», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Минфин США вывел из санкций против России сферу сельского хозяйства, медицину и энергетику.

«Мы видим, что американцы делают санкционные послабления в тех сферах, которые касаются в первую очередь их собственной экономики. Они начали с уступок в отраслях, где острее всего зависят от наших поставок», – рассказал эксперт.

«Я считаю, что относиться к этому нужно без особого восторга. Болезненные для нас санкции они снимать не будут. А то, что болезненно для них, они снимают, выдавая это за жест доброй воли. Однако это скорее знак отчаяния и показатель того, что западному миру, например, сложно дается посевной сезон без удобрений из России. Поэтому они сейчас делают все, чтобы эти удобрения к ним попали», – отметил Дудаков.

«То, как пройдут переговоры в Стамбуле по «зерновому вопросу», тоже скажется на санкционной политике Запада. И там, где западный мир будет болезненно ощущать свои же санкции, там тоже могут появиться послабления. Но в вопросах, которые принципиальны для нас, Запад на попятную не пойдет», – уверен собеседник.

«Вместе с тем ситуация со смягчением санкций – это показатель того, что Америка, а вслед за ней и Европа, сами признают, что санкции бьют по их собственной экономике, и пытаются минимизировать ущерб», – полагает Дудаков.

Накануне Минфин США опубликовал документы, согласно которым из-под действия американских санкций выведены транзакции с Россией в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины, связанные с борьбой с коронавирусом, транзитных авиаперелетов, а также затрагивающие работу неправительственных организаций.

Американское финансовое ведомство также опубликовало информационный бюллетень, в котором утверждается, что опубликованные материалы должны «далее разъяснить, что Соединенные Штаты не вводили санкции в отношении производства, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (включая удобрения), сельскохозяйственного оборудования или медикаментов, относящихся к Российской Федерации».

В американском Минфине утверждают, что санкции США против РФ якобы не «препятствуют торговле сельхозпродукцией и медикаментами». Вашингтон уверяет, что антироссийские рестрикции якобы не усугубляют продовольственный кризис в мире.

Ранее сообщалось, что власти США разрешили проводить с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, в отношении которой введены санкции, некоторые транзакции, касающиеся выдачи лицензий, разрешений и сертификатов, связанных с информационными технологиями.

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