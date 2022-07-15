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Мантуров заявил о работе по обеспечению боеспособности ВС России
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Компетенции, необходимые для обеспечения боеспособности армии, продолжат развиваться в России, в том числе по части спецоперации на Украине, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Основа сегодня или хребет промышленности как был, так и остается, – это ОПК, который выполняет очень важные задачи. Мы продолжим развивать компетенции и направления, которые обеспечат боеспособность ВС РФ не только в части специальной военной операции, но и в совершенствовании на будущее современных образцов вооружения, которые будут разрабатываться и поставляться», – сказал Мантуров в эфире РБК, передает ТАСС.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что российская армия в течение военной спецоперации на Украине получает все необходимое, для этого предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работают бесперебойно.
Грибаускайте поиздевалась над трусостью литовских властей из-за транзита в Калининград
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Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала ситуацию с Литвой и калининградским транзитом неспособностью политической элиты принимать стратегические решения.
«Литовские политики с трясущимися коленками исполняют партию в политическом балете», – написала бывший президент в социальной сети Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), передает Delfi со ссылкой на пост.
Также Грибаускайте добавила, что нужно было прямо сказать о принятом после консультации с партнерами решении, «не надо было прятаться за спину Еврокомиссии».
«Пока руководящая политическая элита демонстрирует неспособность принимать стратегические решения в сфере внешней политики. Вот почему мы видим метания и жалкую коммуникацию», – считает политик.
Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград. Речь идет о более 80%. До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.
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Медведев проиллюстрировал решение Драги об отставке коллажем «Кто следующий»
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявление об отставке премьер-министра Италии Марио Драги коллажем с загадкой.
В своем Telegram-канале Медведев привел фото Драги, а также Бориса Джонсона, премьера еще одной страны G7 – Великобритании, который объявил об уходе с поста неделей ранее. Рядом с их фотографиями pампредседателя Совета безопасности России разместил картинку, обозначающую пока не открытого персонажа, и знак вопроса, допустив таким образом, что череда отставок среди западных политиков не завершилась, сообщает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что итальянский премьер-министр Марио Драги подает в отставку. Драги заявлял, что не видит своего правительства без участия Движения «5 звезд», отметив при этом, что удерживать коалицию на основе ультиматумов не имеет смысла. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги.
В феврале 2021 года итальянский президент Серджо Маттарелла после отставки премьера Джузеппе Конте поручил создать правительство экс-главе ЦБ страны и бывшему президенту Европейского ЦБ (ЕЦБ) Марио Драги, тот сформировал новый кабинет министров 12 февраля 2021 года.
В КНДР ответили на осуждение Украиной признания ДНР и ЛНР
Министерство иностранных дел КНДР заявило, что у властей в Киеве нет права осуждать решение Пхеньяна о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), поскольку Украина ранее «поддерживала незаконные действия США».
«Украина не имеет права возражать или спорить с нашими легитимными действиями в рамках суверенитета после того, как украинские власти в прошлом поддерживали незаконную, несправедливую враждебную политику США [по отношению к Пхеньяну]. Мы продолжим укреплять и развивать дружественные отношения и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и выстраивают отношения с нами исходя из принципов равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимоуважения», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters сообщение ведомства. Под «враждебной политикой» подразумевается в том числе поддержка санкций из-за ракетно-ядерной программы.
Напомним, в среду в среду министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своим коллегам из ДНР и ЛНР письмо о признании. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала Донецкую народную республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР.
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В Раде выступили с угрозами в адрес президента и народа Сербии
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Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
Гончаренко намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в ЕС. «Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.
Накануне сербский лидер заявил, что президент России Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется «ад». Ранее Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной Запада против России.
Напомним, 7 июля президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что войну на Украине развязал коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе.
Ранее историк Дмитрий Суржик в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что специальная военная операция России на Украине предупредила повторение 22 июня 1941 года. «Судя по подготовке и планам отдельных украинских военных формирований, ВСУ планировали развернуть полномасштабное наступление на Донбасс с возможным его перенесением на территорию России. А это неминуемо повлекло бы полноценную войну с неизвестными последствиями и вовлечением неограниченного числа участников», – уверен эксперт.
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США исключили из санкций против России агропром, медицину и энергетику
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Транзакции с Россией в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины, связанные с борьбой с коронавирусом, транзитных авиаперелетов, а также затрагивающие работу неправительственных организаций, выведены из-под действия американских санкций, говорится в опубликованных Минфином США документах.
Как отмечается в справочных материалах, распространенных Министерством финансов США, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило «несколько относящихся к России генеральных лицензий, разрешающих определенные транзакции с участием иностранных финансовых институтов». В качестве этих документов, разрешающих в порядке исключения из режима рестрикций означенные сделки, названы четыре генеральные лицензии: 6B, 7A, 8C и 27, передает ТАСС.
Лицензия 6B датируется 14 июля и заменяет предыдущие документы от 24 марта и 24 февраля. Финансовое ведомство уточняет, что разрешаются связанные с РФ «транзакции, относящиеся к производству, продаже или транспортировке сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования; медицине, медицинской аппаратуре, ее запчастям и компонентам или обновлениям программного обеспечения для нее; предотвращению распространения, диагностике или лечению COVID-19, включая исследования или клинические испытания, относящиеся к COVID-19, или продолжающимся клиническим испытаниям и иной исследовательской медицинской деятельности». В лицензии приводится перечень продукции, связанной с сельским хозяйством, в отношении которого она действует. В список включены продукты, животные, корма для них, удобрения, семена, репродуктивный материал. В прошлых версиях документа сельхоз оборудование не значилось.
Приводятся также разъяснения относительно лицензий 7A (от 5 мая), 8C (14 июня) и 27 (19 апреля). Первая – выводит из-под действия санкций «платежи за транзитные перелеты, вынужденные посадки и услуги воздушной скорой помощи». Вторая – разрешает сделки, «связанные с энергетикой», при наличии целого ряда исключений. Третья – дает разрешение на «транзакции в поддержку деятельности неправительственных организаций».
Минфин США также опубликовал информационный бюллетень, в котором утверждается, что опубликованные ведомством материалы должны «далее разъяснить, что Соединенные Штаты не вводили санкции в отношении производства, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (включая удобрения), сельскохозяйственного оборудования или медикаментов, относящихся к Российской Федерации».
В американском финансовом ведомстве утверждают, что санкции США против РФ якобы не «препятствуют торговле сельхозпродукцией и медикаментами». Вашингтон уверяет, что антироссийские рестрикции якобы не усугубляют продовольственный кризис в мире.
Как подчеркнул в начале июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на Западе «стыдливо умалчивают», что под санкции попали суда, которые возят российское зерно. «Их не принимают в иностранных европейских портах, их не страхуют, – указал Лавров. – В принципе все логистические и финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, они оказались под санкциями наших западных коллег».
Накануне стало известно, что Минфин США разрешил транзакции с Россией, связанные с рядом сфер экономики.
Украинские журналисты показали, как ВСУ прикрываются мирными жителями
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После ракетного удара по Виннице украинские журналисты обратили внимание на попытку ВСУ прикрываться от ударов ВС России гражданскими объектами и мирными жителями.
«Почему Нацполиция, ГСЧС, «Суспильне», ВВС, прокуратура сообщают исключительно о прилетах по «Юбилейному» и медицинскому центру, но не пишут, что в Доме офицеров снесен второй этаж?» – задался вопросом журналист Александр Столяров.
Он пояснил, что первый удар пришелся на Дом офицеров, а следующий – на парковку, расположенную рядом с «Юбилейным», но об этом никто не пишет.
«Почему были размещены военные центры комплектования, передержки, дислокации в центре города, где живут и ходят гражданские люди? Догадайтесь, почему там такое количество жертв и сколько среди них гражданских, а сколько военных?» – заключил журналист.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что спросила Министерство обороны России, куда именно в Виннице нанесли удар. «Ответ: В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали», – отметила она.
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Ударом «Калибрами» в Виннице уничтожены представители командования ВВС Украины и иностранные поставщики самолетов
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Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Виннице, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» в городе Харькове уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников и 19 единиц вооружения и военной техники.
Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор*» в городе Артемовске Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено около трехсот националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожена казарма, в которой находилось более 70 военнослужащих. В районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожено до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Виннице.
В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены», – отметил Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ в районах Прасковиевка ДНР и Просяная Днепропетровской области, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Соль ДНР, а также живая сила и военная техника в 43 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Дзержинск ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84 районах», – перечислил представитель Минобороны.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 18 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 211 районах.
Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Песчаное, Терновая Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Веселая Тарасовка Луганской народной республики.
Кроме того, в районах населенных пунктов Харцызск, Коровий Яр, Ханженково ДНР, Андреевка Харьковской области, Томарино Херсонской области перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что высокоточными ударами за сутки уничтожено свыше тысячи военнослужащих ВСУ.
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В Британии посулили Шольцу скорую отставку или капитуляцию перед Путиным
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Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед российским лидером Владимиром Путиным, заявил журналист Дэниел Джонсон в газете Telegraph.
«Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей «светофорной» коалиции, либо он капитулирует перед Путиным. На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным», – передает РИА «Новости» его слова.
Журналист отметил, что Германия переживает острый кризис из-за нехватки энергоресурсов, в вопросе которых Берлин зависит от России.
«Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России. Репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность», – указал Джонсон.
По словам журналиста, действующий канцлер, помимо ошибок в энергетической сфере, также не был достаточно тверд во внешней политике.
Так, Джонсон добавил, что Шольц, пытаясь угодить как НАТО, так и России, бросил Украину и не оказывает ей практически никакой помощи, а это, в свою очередь, уронило авторитет Берлина, в то время как экономические и энергетические проблемы ФРГ привели к тому, что все больше немцев выступают против агрессивных мер в сторону Москвы, а общественная поддержка Киева в Германии слабеет.
Ранее газета Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства сообщила, что цены на электроэнергию в Германии могут вырасти в 2022 году выше, чем прогнозировалось ранее.
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?
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Президент Бразилии предложил способ завершить конфликт на Украине
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как решить конфликт на Украине и собирается обсудить это с Владимиром Зеленским, намекнув на капитуляцию Аргентины в конфликте с Великобританией вокруг Фолклендских островов.
«Я передам ему свое видение, я в него верю. Я знаю, каким будет решение в этом случае, но не буду забегать вперед», – передает РИА «Новости» слова Болсонару.
Болсонару привел аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов, где военнослужащие аргентинской армии капитулировали после высадки британского десанта в 1982 году.
«Решение вопроса ... Чем закончилась война Аргентины с Соединенным Королевством в 1982 году? К этому идет. Мы сожалеем, в жизни есть то, что причиняет боль и вред, но это необходимо понять», – добавил бразильский президент.
Напомним, выборы в Бразилии, на которых предстоит избрать президента, депутатов и треть сенаторов парламента, а также губернаторов штатов состоятся в октябре. Сейчас в опросах лидирует экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, он может одержать победу уже в первом туре, шансы Болсонару на переизбрание минимальны.
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Байден пожелал России «стратегического провала»
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Президент США Джо Байден призвал добиваться того, чтобы российская спецоперация на Украине стала «стратегическим провалом».
«США продолжат поддерживать Украину и украинцев, которые пострадали из-за насилия со стороны РФ», – передает ТАСС его слова, сказанные на выступлении в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с израильским премьером Яиром Лапидом.
По словам американского лидера, Россия своими действиями на Украине бросила вызов миру и стабильности. Байден заявил, что спецоперация должна быть стратегическим провалом, а свободный мир «должен поддержать решимость» США помочь Украине, чтобы та защитила свою демократию.
Ранее Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.
Напомним, бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения РФ до 50 млн человек.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что исход конфликта решится «на поле боя», а в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира».
А глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что будет добиваться «победы над Россией», если станет премьером.
Также президент США Джо Байден обвинял президента России в инфляции из-за роста цен в стране. Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции». Путин на ПМЭФ отметил, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политики США и ЕС.
Ответил российский лидер и на заявления Запада об «экономическом блицкриге» против России. Путин также подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно экономики России не сбылись.
В ходе встречи с руководителями фракций Госдумы Владимир Путин прокомментировал спецоперацию, идущую с 24 февраля на Украине, отметив, что по большому счету Россия всерьез пока еще ничего и не начинала.
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца», – отметил российский лидер.
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Орбан: Европа выстрелила себе в легкие и сейчас задыхается
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Политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы выстрелила себе в легкие и теперь задыхается, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире национального венгерского радио Kossuth.
«Санкционная политика не оправдала возложенных на нее надежд, а имела эффект, обратный тому, что планировалось... Должен сказать, что сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, поэтому она сейчас везде задыхается», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Орбан посоветовал всем, у кого есть работа, ценить ее, поскольку в ближайшие месяцы ожидается европейский экономический спад. Он добавил, что все международные исследования, анализы и прогнозы, с которыми он работает, показывают, что из-за «комбинированного эффекта» от санкционной политики и конфликта на Украине «экономика Европы начинает сжиматься».
Ранее в Москве предупредили, что раскрутка странами Запада спирали односторонних санкций грозит ростом инфляции им же самим, а также глобальной рецессией.
Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы в обмен на поставки газа из России. В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.
Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел момент, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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МИД Германии исключил смягчение санкций против России в обмен на газ
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе общения с гражданами в Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы, введенных в связи с событиями на Украине, в обмен на поставки газа из России.
Даже такой шаг, по мнению Бербок, не обеспечил бы поставки газа из России. «Но нас бы шантажировали вдвойне», – приводит мнение главы внешнеполитического ведомства ФРГ dpa. При этом она заверила, что Германия будет поддерживать Украину «до тех пор, пока она [Украина] в ней (в Германии) нуждается». «И именно поэтому мы также сохраним эти санкции, и в то же время будем следить за тем, чтобы у нас не было раскола в обществе», – приводит слова главы МИД ФРГ ТАСС.
В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.
Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони во время предоставления летнего экономического прогноза ЕК в Брюсселе предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС, замедлению всей экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ в среду предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
Напомним, в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск прекратились поставки газа по ключевому газопроводу из России в Европу «Северный поток». Ранее оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Позднее стало известно, что одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу. В Канаде заявили, что могут отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока» в течение следующих двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала «адским цирком» ситуацию с турбиной, необходимой для работы газопровода «Северный поток», которую Канада все же решила отправить в Германию.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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В США предсказали скорое появление российского эталонного сорта нефти
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Правительство РФ планирует сформировать российский эталонный сорт нефти с целью нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванный документ.
По утверждению Bloomberg, «ключевые российские министерства, нефтедобытчики и центральный банк планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе». Авторы утверждают, что «Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», передает ТАСС.
Bloomberg приводит слова двух неназванных российских чиновников, которые якобы подтвердили планы по установлению контрольного ценового показателя нефти с целью противодействия внешнему влиянию и давлению ограничительных мер. Bloomberg утверждает, что эти планы находятся «на ранней стадии».
Напомним, во вторник в Госдепе США сообщили о планах Соединенных Штатов и стран «Группы семи» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) установить предельные цены на российскую нефть. В конце июня вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита G7. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами». Позже американские СМИ сообщили, что США и Китай обсудили введение ограничительной цены на российскую нефть.
В МИД предупреждали, что попытки Запада ввести ценовой потолок на российские нефть и газ рискованны и лишь усугубят энергетический кризис. Там также заверили, что Россия, как и весь цивилизованный мир, будет продолжать придерживаться рыночных принципов и поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут готовы их покупать.
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Песков: БРИКС в случае расширения не заменит G20
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в случае расширения не станет альтернативой «Группы двадцати» (G20), эти объединения дополняют друг друга, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, невозможно», – ответил представитель Кремля на вопрос, возможно ли, что БРИКС при расширении станет альтернативой «Двадцатки», сообщает ТАСС.
По словам Пескова, БРИКС – это важный механизм координации, взаимодействия и сотрудничества, однако «Группа двадцати» – это совсем другое объединение, более широкое. «Они не взаимозаменяющие, они скорее взаимодополняющие», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году.
Спецназ Росгвардии нашел рапорты офицеров ВСУ о массовом дезертирстве украинских десантников
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В Луганской народной республике спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ, сообщила пресс-служба ведомства.
«С апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 (79 ОДШБР) под всевозможными предлогами самовольно покинули передний край обороны. Фамилии, имена, воинские должности и звания указаны в десятках рапортов командира 2-го парашютно-десантного батальона», – сообщается на официальном сайте Росгвардии.
В пресс-службе добавили, что украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью. В том числе не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам. Их поиски по месту проживания тоже не приносят результатов, на связь они не выходят.
Ранее спецназ Росгвардии обнаружил в Херсонской области документы, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.
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