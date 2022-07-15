Прилетающих из-за рубежа россиян без COVID-сертификата предупредили о необходимости сдать ПЦР

Россиянам, прилетающим в страну из-за рубежа, по-прежнему нужно сдавать ПЦР, если у них нет COVID-сертификата, приезжающим через сухопутную границу гражданам страны сдавать тест не нужно, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор напоминает, что требования по прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, остаются без изменений», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В ведомстве также напомнили, что указанной категории граждан по-прежнему нужно заполнять анкету перед возвращением домой, а в течение трех дней после прибытия – сдавать ПЦР-тест.

Если же у человека есть сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, ПЦР-тест сдавать не требуется и анкету заполнять нужно. При этом заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше.

«Тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата», – также напомнили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России полностью снимаются все ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом отмечается, что при необходимости они могут быть возобновлены.