Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером Путин поздравил Кабардино-Балкарию с хорошими показателями в строительной сфере 13 июля 2022, 15:11 Текст: Александра Юдина

Российский президент Владимир Путин высоко оценил увеличение темпов строительства в Кабардино-Балкарии, но обратил внимание на проблемы на рынке труда. «У вас темпы строительства очень хорошие набраны», – передает ТАСС слова президента обращенные к руководителю республики Казбеку Кокову. Путин отметил, что за прошлый год рост в строительстве составил более 18%. «Это прилично очень, так что с этим поздравляю», – сказал президент. Он также назвал «очень хорошим» показателем рост инвестиций в Кабардино-Балкарии. «Но сохраняются тем не менее некоторые проблемы на рынке труда», – обратил внимание глава государства. Напомним, в мае премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года. Среди приоритетов стратегии отмечены «обновление туристической инфраструктуры, реализация крупных промышленных инвестпроектов, а также строительство школ, детских садов и автомагистралей».

Путин расширил упрощенное получение гражданства России на всех жителей Украины 11 июля 2022, 15:46

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Возможность упрощенного получения гражданства России распространена на жителей всей территории Украины, отмечается в соответствующем указе российского лидера Владимира Путина. «Установить, что граждане Украины, Донецкой народной республики или Луганской народной республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины <...>, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что заявления на получение российского гражданства подали уже более 100 тыс. жителей Запорожской области. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным планы Запада напасть на Россию 12 июля 2022, 13:48 Текст: Антон Никитин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и через Белоруссию. «В последнее время – и мы это подробно обсуждали вчера (по телефону – прим. ВЗГЛЯД) с президентом Российской Федерации – разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара … – через Украину и через Беларусь», – приводит его слова БелТА. Заявление Лукашенко прозвучало во вторник в Минске на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Накануне в пресс-службе главы белорусского государства сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону вопросы калининградского транзита и поставки российских энергоносителей в Европу. Американский публицист назвал замешательство Запада секретным оружием Путина 13 июля 2022, 11:29 Текст: Александра Юдина

Моральное и политическое замешательство современного Запада стало секретным оружием российского лидера Владимира Путина, пишет Уолтер Рассел Мид в The Wall Street Journal. «Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается», – передает РИА «Новости» слова автора. Мид отметил, что Россия в экономической войне с Западом смогла не только выстоять, но и порядком потрепать своих оппонентов. В частности, запуганная последствиями финансового противостояния Германия начала уклоняться от своих обещаний увеличить расходы на оборону. «Путин добился наибольшего успеха в сферах экономики и политики, где Запад считал свою власть наиболее сильной», – добавил он. По словам журналиста, нет оптимизма у Запада и в отношении того, что его ценности объединят мировое сообщество и вынудят его единым фронтом выступить против России. Так, вслед за Китаем, к которому присоединились Индия и Бразилия, страны по всему миру выбирают торговлю с Россией вместо солидарности с «Большой семеркой». Автор статьи также подчеркнул, что у западной системы есть три уязвимости. Так, к первой он отнес тенденцию к протекционизму в Европе и США, которая снижает экономическую привлекательность западной системы для развивающихся стран. Второй проблемой он заметил ценностную политику Запада. По его мнению, многие убеждения, дорогие сердцам западных лидеров, такие как пропаганда ЛГБТ, озадачивают и оскорбляют миллиарды людей по всему миру. Публицист отметил третью уязвимость, которая заключается в разногласиях внутри либерального Запада, где бушуют культурные войны, и они не способствуют единству за рубежом, резюмировалось в статье. Ранее в британской газета The Times опубликовали материал, в котором британцы вдоволь поиздевались над немцами после отключения «Северного потока» на плановый ремонт. Один из комментаторов выразил мнение, заявив, что «им повторяли, что российская экономика по размеру не больше итальянской или, может быть, испанской, однако Европа оказалась отчаянно зависящей от российского газа и нефти, а половина Африки – от российских зерновых». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана 11 июля 2022, 17:37 Текст: Валентина Григоренко

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган планируют провести встречу в ближайшее время, сообщила пресс-служба Кремля. «В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели (по телефону) комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В пресс-службе отметили, что «особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей». Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера. Путин присвоил наименование гвардейских двум бригадам ВС России 11 июля 2022, 16:11 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения. В документах на официальном портале правовой информации отмечается, что почетное наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». Ранее Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование гвардейский. Песков: Многие украинцы хотят стать гражданами России 12 июля 2022, 13:39 Текст: Александра Юдина

Новый указ российского лидера Владимира Путина об упрощенном приеме в гражданство России очень важен, так как получить российское гражданство хотят многие украинцы, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Специальная военная операция [РФ] идет не против украинцев, а против режима. В то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для очень большого количества людей», – передает ТАСС его слова. При этом в ответ на вопрос, насколько возможно такое же упрощенное получение российского гражданства для белорусов в рамках Союзного государства, Песков отметил, что «это отдельный вопрос». «В рамках Союзного государства у нас в целом уже произошла унификация очень многих норм и правил. Граждане России и Белоруссии фактически пользуются максимально возможным одинаковым набором прав, может быть, чуть-чуть разными обязанностями», – сказал он. В понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым возможность упрощенного получения российского гражданства распространяется на жителей всей территории Украины. 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что заявления на получение российского гражданства подали уже более 100 тыс. жителей Запорожской области. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Иране анонсировали визит Путина на следующей неделе 12 июля 2022, 11:08 Текст: Дмитрий Зубарев

В Иране ожидают визита президента России Владимира Путина на следующей неделе, передает агентство Mehr со ссылкой на председателя экономической комиссии иранского парламента. «Российский президент Владимир Путин отправится в Иран на следующей неделе», – передает РИА «Новости» сообщение Mehr. Ранее во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников. Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и «зерновой вопрос» 11 июля 2022, 16:44 Текст: Ольга Иванова

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера. «Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии, а также украинско-российская война и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море», – передает РИА «Новости». Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы». Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Путин заявил о важности развития «Россетей» 12 июля 2022, 14:48 Текст: Алексей Дегтярев

Развитие «Россетей» находится в поле зрения российского руководства, заявил президент Владимир Путин на встрече с гендиректором компании Андреем Рюминым. «Россети» – одна из наших крупнейших компаний. Да что наших – это одна из крупнейших мировых компаний по управлению электросетями. А для России, конечно, [она] системообразующая в своей отрасли, без всяких сомнений», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, более 88% акций компании принадлежит государству. «Это всегда находилось в поле внимания государства, и проблемы были, и немаленькие», – подчеркнул президент. Он попросил Рюмина доложить о положении дел в компании. Рюмин рассказал о результатах 2021 года, о прохождении осенне-зимнего периода и подготовке к холодам, и об инвестиционной программе. По словам гендиректора, в 2022 году было принято постановление правительства о внесении в тарифы на передачу электроэнергии расчетной предпринимательской прибыли. «Важно, что до этого момента отрасль передачи электроэнергии была единственной, где не было расчетной предпринимательской прибыли. Теперь у электросетевых компаний, начиная с 2023 года, появится источник для выплаты дивидендов. Раньше источником для выплаты дивидендов были кредитные средства», – сказал руководитель компании. Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве до одиннадцати 12 июля 2022, 17:44 Текст: Алексей Дегтярев

В правительстве выросло число вице-премьеров с 10 до 11, один из них теперь также будет главой Минпромторга, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <...> заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ», – цитирует указ ТАСС. Ранее у премьера было лишь 10 заместителей, а министр промышленности и торговли не был одновременно вице-премьером. Анонсирована встреча Путина с Эрдоганом в Тегеране 12 июля 2022, 13:14 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков сообщил, что 19 июля российский лидер отправится с визитом в Тегеран, где в том числе встретится с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Да, мы можем это подтвердить. Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействию сирийскому урегулированию», – приводит его слова ТАСС. «Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз тоже пройдет там», – сказал представитель Кремля. Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера. Инициаторами формата политического урегулирования в Сирии выступили Россия, Турция и Иран, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта, к переговорам были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции. Переговоры стартовали в январе 2017 года в столице Казахстана Астане, отсюда название «астанинский процесс». Несмотря на переименование в 2019 году Астаны в Нур-Султан, название переговорного формата осталось прежним. Путин провел встречу с губернатором Московской области Воробьевым 11 июля 2022, 14:23 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, глава государства в начале беседы отметил, что регион по многим позициям находится на очень хорошем уровне. Воробьев при этом отметил «очень заметную» федеральную поддержку области, сообщает РИА «Новости». Однако, по словам Путина, закредитованность региона остается высокой, передает ТАСС. Так президент отреагировал на слова губернатора об улучшении экономических показателей. «Что касается экономики, Владимир Владимирович, здесь мы прибавляем: за полгода плюс 15% у нас бюджет – меньше, чем по стране, но, в общем-то, мы довольны», – рассказал Воробьев. Отвечая на реплику Путина о высоком уровне закредитованности, он пояснил: «Да, у нас, конечно, большие займы, потому что хочется развиваться». «А без этого сложно», – признал руководитель региона. Глава государства в ответ заверил, что понимает это. Ранее сообщалось, что компания «Коттон Клаб» из Московской области получила одобрение по льготному кредиту на производство гигиенических изделий от Фонда развития промышленности, общий объем средств, выданных по кредиту, составит более 496 млн рублей. Путин поздравил две бригады ВС с присвоением почетного наименования гвардейских 12 июля 2022, 10:45 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин поздравил 17-ю бригаду армейской авиации и 2-ю отдельную бригаду специального назначения Вооруженных сил России с присвоением им почетного наименования гвардейских. «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и государственных интересов России», – приведены слова поздравления Путина на сайте Кремля. Президент отметил, что умелые и решительные действия личного состава соединений в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. «Убежден, что вы, солдаты и офицеры-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан», – добавил российский лидер. Резюмируя, Путин пожелал командованию и личному составу двух бригад крепкого здоровья и успехов. Ранее Путин присвоил почетное наименование гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения. До этого президент присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование гвардейский. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером 13 июля 2022, 13:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин не будет обсуждать с иранским лидером закупку беспилотников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будет ли обсуждаться тема беспилотников в Тегеране. Путин посетит Иран с визитом 19 июля и примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а также проведет двусторонние встречи. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников. Он отметил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями». Путин встретится с верховным лидером Хаменеи в ходе визита в Иран 13 июля 2022, 12:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин проведет встречу с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи в рамках своего визита в страну, заявил посол России в Тегеране Леван Джагарян. «Как мы ожидаем, на этот раз также будет встреча с верховным руководителем Исламской Республики Иран, также запланированы встречи с президентом [Эбрахимом] Раиси и с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом», – передает ТАСС слова дипломата в эфире телеканала «Россия 24». Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.