Утверждена стратегия социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года, сообщила пресс-служба кабмина.

Среди приоритетов стратегии – «обновление туристической инфраструктуры, реализация крупных промышленных инвестпроектов, а также строительство школ, детских садов и автомагистралей», говорится в сообщении.

Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, определявшего развитие Северного Кавказа до 2025 года. «Обновленная версия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления», – передает ТАСС сообщение кабмина.

«Регионы Северного Кавказа играют значимую роль в общественной жизни страны, обладают значительным потенциалом для развития в различных секторах экономики. Наша задача – максимально эффективно использовать появляющиеся возможности, в первую очередь, на благо жителей региона», – отметил вице-премьер, куратор Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Александр Новак.

В социальной сфере главные задачи стратегии – строительство школ и новых детских садов, развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, высокотехнологичной медицины, а также решение жилищных вопросов. В сфере экономики в СКФО «одним из локомотивов выбран агропромышленный комплекс». Как отметили в кабмине, в регионах округа, за исключением Ставрополья, преобладают малые и средние хозяйства, и, согласно стратегии, сельхозпроизводителям будут предлагаться готовые модели развития предприятий с единым пакетом, включающим в себя агротехнологии, консультационное сопровождение и меры господдержки. «Таким образом, в СКФО планируется вывести на новый уровень садоводство, овцеводство, скотоводство и аквакультуру», – говорится в сообщении.

К приоритетам отнесено также создание новых и модернизация существующих промышленных производств. В частности, планируется строительство горно-обогатительного комбината на Худесском месторождении в Карачаево-Черкесии и возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарии.

Главным проектом в сфере развития транспортной инфраструктуры на Северном Кавказе названо строительство автодороги, соединяющей северокавказские курорты с черноморскими туристическими центрами. Также планируется реконструкция аэропортов в Махачкале, Нальчике, Беслане и Грозном, говорится в релизе.

«Стратегия предполагает, что в ближайшие годы основными туристическими направлениями в СКФО станут Кавказские Минеральные Воды, горнолыжные курорты «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи», «Мамисон», «Армхи» и кластер культурно-познавательного туризма с центром в Дербенте», – отметили в правительстве.

Ранее Новак сообщил, что правительство планирует провести инвентаризацию задолженностей регионов Кавказа за газ и электроэнергию, чтобы понять, какой объем реально взыскать и как лучше это сделать.