Власти ДНР назвали способ смертной казни осужденных наемников

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Страх перед Газпромом роняет единую валюту Европы

Почему евро стал стоить дешевле доллара Igor Golovniov /SOPA Images/Sipa USA/Reuters
Европейская валюта переживает не лучшие времена. Курс евро упал до значений двадцатилетней давности – один к одному с долларом и даже ниже. Почему евро ведет себя таким образом, что это значит для экономики Запада и Европы особенно – и какое отношение к происходящему имеют цены на российский газ? Подробности...
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США используют «иранские беспилотники» против России

Недавний Каспийский саммит вывел отношения Ирана и России на новый уровень Iranian Presidency/Global Look Press
Знаковый зарубежный визит президента анонсировали в Кремле – уже через несколько дней Владимир Путин встретится в Тегеране с лидерами Ирана и Турции. Почти одновременно советник Байдена заявил, что Иран якобы готов передать России несколько сотен беспилотников. Так ли это на самом деле, почему связи с Ираном имеют сейчас для России особое значение и кто пытается их разорвать? Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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На слова Валенсы о «разделе России» можно ответить одной фразой

«Мы оставили Россию в покое. Я хотел поступить иначе, но мне не дали этого сделать», – вспоминает Валенса Bartosz Banka/Agencja Gazeta/REUTERS
Бывший президент Польши Лех Валенса призвал оставить в России только 50 миллионов человек. По его мысли, российское государство распадется, если Запад «поддержит восстание 60 аннексированных народов». Как относиться к этому высказыванию и что слова Валенсы означают на самом деле? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Деколонизация – оружие обоюдоострое

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поскольку военным путем победить Россию довольно проблематично, «деколонизация России» – задача прежде всего духовная и культурная. Правда, западным державам лучше бы не заигрываться в деколонизацию, а то можно и самим без штанов остаться. Подробности...

Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Налицо откровенно недружественные действия ближайшего союзника России. Не объявляя экономической войны, Казахстан дает понять, что намерен следовать санкциям США, Евросоюза и других западных государств несмотря на то, что международное право не обязывает это делать. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Единству русских и украинцев быть

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Прошел всего год с публикации статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Россия решительно возвращает то, что ей должно принадлежать по праву. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Иностранцы в ВСУ. Кто они?

Индус в Британии – проблема для России

Зеленский отдал приказ отвоевать юг

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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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    Власти ДНР назвали способ смертной казни осужденных наемников

    		    13 июля 2022, 11:05
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Исполнение смертного приговора в Донецкой народной республике в отношении иностранных наемников, если их апелляцию не удовлетворит суд, будет предполагать расстрел, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    «Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. (Она) предусмотрена через расстрел», – передает РИА «Новости» его слова в эфире Soloviev.Live.

    Накануне в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.

    Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

    Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.

    Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».

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    Пасечник дал оценку угрозы HIMARS для ЛНР
    		    13 июля 2022, 04:31
    Фото: Луганский Информационный Центр/Rutube
    Текст: Антон Антонов

    Американские РСЗО HIMARS представляют угрозу для ЛНР, но оснований для паники нет, заявил глава республики Леонид Пасечник.

    Пасечник признал, что HIMARS «достает практически до любой точки республики», так что «чувствовать себя в полной безопасности не получается». «Я так понимаю, что, к счастью, у них (ВСУ) не очень много такого оружия, поэтому оснований для паники, безусловно, нет», – приводит его слова ТАСС.

    Он заверил, что Народная милиция ЛНР «принимает все меры для усиления ПВО». «В том числе работают наши умы, ученые над созданием оружия, которое будет еще эффективнее противодействовать HIMARS и подобному оружию», – сказал он.

    Пасечник заявил, что, несмотря на освобождение всей территории ЛНР, украинские военные продолжают обстреливать города. Он подчеркнул, что «подразделения Народной милиции ЛНР вынуждены будут продолжить движение вперед, чтобы отодвинуть противника на безопасное расстояние, чтобы имеющаяся у него техника и вооружение, боеприпасы не доставали» до ЛНР, передает «Луганский информационный центр».

    Напомним, вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. В понедельник вечером украинские военные использовали HIMARS для удара по Новой Каховке в Херсонской области – как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.

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    Украинские военные нанесли удар американскими HIMARS по Луганску
    		    13 июля 2022, 02:32
    Фото: AFLO/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    Сообщается, что обстрел произошел в 23.35 мск «с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут)». Украинские войска выпустили по Луганску девять ракет из РСЗО HIMARS, передает ТАСС.

    Напомним, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. В понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.

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    Коментарии (22)
    Украинский дрон-камикадзе атаковал жилой массив Энергодара
    		    12 июля 2022, 15:12
    Фото: t.me/energodar_zp_barahollka
    Текст: Александра Юдина

    Украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара в Запорожской области, информация о жертвах уточняется, сообщил представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города.

    «В 14.20 (совпадает с мск.) ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодара», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    В данный момент уточняется информация о пострадавших и жертвах.

    По информации представителя, украинские силовики попытались применить еще один дрон-камикадзе, но его уничтожили силы противовоздушной обороны России, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что украинское руководство решило провести массовую закупку разведывательных беспилотников и обучение операторов по программе «Армия дронов». Программа предусматривает системную закупку беспилотников, их ремонт и оперативную замену, курс обучения пилотов.

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    Александр Ф. Скляр исполнил песню о братьях на берегу Днепра
    		    13 июля 2022, 03:59
    Фото: Александр Ф. Скляр и ВА-БАНКЪ/Rutube
    Текст: Антон Антонов

    Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ» представили клип на кавер-версию песни Виталия Аксенова «Ты забыл, брат».

    Клип опубликован на Rutube-канале «Александр Ф. Скляр и ВА-БАНКЪ». В описании отмечается, что «песня Виталия Аксенова точно отражает суть конфликта с позиции русского человека, укорененного в своей культуре и своей истории». «Забвение общей истории, общих корней – тяжкий грех, который можно искупить лишь ценой неимоверных усилий и если на то будет воля Божия. Встреча двух братьев неизбежна. Но какова будет цена?» – говорится в описании. 

    Режиссером видео стал Андрей Богатырев – автор фильма «Красный призрак», который, «по мнению Скляра, является одним из самых сильных высказываний нашего времени в отечественном кино на тему Великой Отечественной войны».

    Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах.

    Друг на друга – автоматы, пальцы – на курках.

    Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад,

    Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

    Ты забыл, сколь нами вместе прочитано?

    Мы с тобой в одних пеленках да соплях...

    Ты забыл, братан, что там, под Черниговом,

    Мама Тоня нас с тобой родила.

    Стоим двое, с братом Колей, на берегу Днепра.

    Ты – на левом, я – на правом, почему же так?

    Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат,

    Что ты за тех, а я за правду, вот оно-то как.

    Ты забыл, как друг без друга было туго нам?

    Когда я в Белгород рванул, ты загрустил.

    Ты забыл, Колян, забыл, наш Грайворон,

    Где ты мою Полинку крестил.

    Стоим с братом с автоматом с гневом на лице.

    Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне.

    Это тоже, брат, моя земля, здесь дед лежит и мать,

    И, знай, врагу я не отдам ни метр и не пядь.

    Ты забыл, братан, как мы пахали-сеяли?

    Как вскачь под Волновахой, на конях?

    Что же мы с тобой, братишка, наделали,

    Что теперь стоим на разных сторонах?

    Как же, братик мой солдатик, смог ты все забыть?

    Теперь меня ты на гиляку, как воды попить...

    Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя,

    Впустил ты в дом к себе гадюку, трехголового червя.

    Ты забыл, братан, себя, ты забыл людей.

    Тебе вспомнить Ленинград и Хатынь.

    Ты забыл, Колян, забыл, как дед Матвей

    Под Прохоровкой гадину давил.

    А ветер песню пел себе, пронизывал.

    Ой ты мати Украина, как же так?

    Долго будем эту рану зализывать,

    Только видно вот рубец, не убрать.

    А в синем небе, брат, два голубя белые,

    Это души наши, Колька, понеслись.

    Что же мы с тобой, братишка, наделали?

    Может быть, Господь отпустит, простит...

    Что же мы с тобой, братишка, наделали?

    Может быть, Господь отпустит, и простит...

    Напомним, битва у деревни Прохоровка в Белгородской области, о которой поется в песне, состоялась 12 июля 1943 года. Как отметил историк Дмитрий Суржик, тогда «наша армия сражалась не столько против частей вермахта, сколько против дивизий и полков СС. Стоит напомнить: в СС набирали бойцов из 14-й пехотной дивизии «Галичина», латвийских дивизий, казачьих частей».

    «Формирования СС проходили обучение в своих особых лагерях. Это были более фанатичные, преданные националистической идеологии подразделения, которые давали присягу на верность лично Адольфу Гитлеру. Поэтому когда кто-либо из легионеров Третьего рейха теперь пытается говорить, что они «сражались за свою свободу» – это все откровенная чушь», – заявил кандидат исторических наук.

    Виталий Аксенов – поэт и композитор, автор-исполнитель из Санкт-Петербурга.

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    Украина нанесла массированный удар по ПВО в Луганске

    13 июля 2022, 01:40

    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Марочко заявил в Telegram, что «предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан». Как пишет Марочко, украинские силы «на протяжении длительного времени пытались нанести удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры» Луганска, но «попытки пресекались благодаря слаженным действиям сил ПВО».

    «Несмотря на то что несколько украинских ракет достигло цели, небо над Луганском контролируется резервными силами», – сообщил он. Марочко заявил, что Украина, «нанеся удар по тем, кто обеспечивает безопасность мирных граждан», снова «показала свою террористическую сущность».

    Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что «был нанесен ракетный удар «Точкой-У». «Точнее их было, возможно, три штуки. Летели с интервалом буквально в секунды», – сообщил он. Киселев предположил, что средства ПВО «не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько», а «ПВО приняли их за одну». «Удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, сообщалось, что силы ПВО ЛНР, по предварительным данным, сбили над городом ракету «Точка-У». К северу от Луганска возник крупный пожар. Отмечалось, что звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходит детонация боеприпасов.

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    Серия мощных взрывов прогремела в Луганске
    		    13 июля 2022, 00:57
    Фото: Телерадіостудія МО України Бриз/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    В Луганске произошла серия мощных взрывов, возник пожар, сообщают СМИ. Предположительно, Украина обстреляла город из тактического комплекса «Точка-У».

    Источник «Луганского информационного центра» заявил, что силы ПВО ЛНР, по предварительным данным, сбили над городом ракету «Точка-У». В районе поселка Юбилейный, входящего в состав Луганска, наблюдаются пожар и столб дыма.

    Как передает ТАСС, первая серия мощных взрывов прогремела около 23.50 мск в районе села Александровка и поселка Металлист. К северу от Луганска возник крупный пожар, который уже больше 40 минут сопровождается звуками разрывов. Звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходит детонация боеприпасов.

    Позднее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска.

    В июне ДНР запросила у России дополнительную союзническую помощь. Это произошло на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. В понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.

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    В ДНР заявили о неспособности ВСУ контратаковать

    12 июля 2022, 16:02

    Текст: Александра Юдина

    Украинские боевики полностью лишены возможности для контратаки, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики.

    «В настоящее время ситуация на донецком направлении остается под контролем союзных сил. Ежедневно артиллерийские подразделения ведут подавление огневой активности противника. Подразделения украинских боевиков лишены полностью возможности контратаки», – передает ТАСС его слова.

    Ранее украинские военные предприняли попытку перейти в контрнаступление в Запорожской области, но были остановлены союзными войсками ударами из реактивных систем залпового огня «Ураган».

    Президент Украины Владимир Зеленский приказал подготовить план по контрнаступлению в прибрежных районах на юге. Он добавил, что Украина собирает силы, чтобы вернуть южную территорию. 

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    Отмена моратория на смертную казнь в ДНР вступила в силу

    12 июля 2022, 19:33

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Донецкой народной республике вступила в силу отмена моратория на смертную казнь, соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин, сообщили в Народном совете республики.

    «Вступил в силу закон Донецкой народной республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики». Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров», – цитирует сообщение ТАСС.

    Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

    Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.

    Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».

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    В ДНР уверены, что присоединятся к России в статусе республики

    12 июля 2022, 20:46

    Текст: Ольга Иванова

    Донецкая Народная Республика (ДНР) рассчитывает, что войдет в состав России в качестве республики, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

    «Мы уверены и убеждены, что это все-таки будет Донецкая Республика, потому что мы имеем свой флаг и гимн. За эти государственные символы борются наши граждане сегодня», – сказала она, сообщает ТАСС.

    Никонорова призвала не торопить события, отметив, что на данный момент приоритетом для ДНР является освобождение республики. «Мы будем смотреть на волеизъявление нашего народа, в соответствии с ним будем осуществлять нашу дальнейшую работу», – подчеркнула она, говоря о референдуме.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика».

    В Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.

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    Песков: Многие украинцы хотят стать гражданами России

    12 июля 2022, 13:39

    Текст: Александра Юдина

    Новый указ российского лидера Владимира Путина об упрощенном приеме в гражданство России очень важен, так как получить российское гражданство хотят многие украинцы, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Специальная военная операция [РФ] идет не против украинцев, а против режима. В то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для очень большого количества людей», – передает ТАСС его слова.

    При этом в ответ на вопрос, насколько возможно такое же упрощенное получение российского гражданства для белорусов в рамках Союзного государства, Песков отметил, что «это отдельный вопрос».

    «В рамках Союзного государства у нас в целом уже произошла унификация очень многих норм и правил. Граждане России и Белоруссии фактически пользуются максимально возможным одинаковым набором прав, может быть, чуть-чуть разными обязанностями», – сказал он.

    В понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым возможность упрощенного получения российского гражданства распространяется на жителей всей территории Украины.

    25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что заявления на получение российского гражданства подали уже более 100 тыс. жителей Запорожской области.

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    В ДНР сообщили о переговорах по признанию республики с КНДР

    12 июля 2022, 19:17

    Текст: Алексей Дегтярев

    Донецкая народная республика проводит переговоры о признании независимости с Корейской народно-демократической республикой, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

    «Насчет Корейской Народно-Демократической Республики. У нас было несколько рабочих встреч с послом этого государства в Москве [Син Хон Чхолем], мы ведем диалог по этому вопросу», – цитирует Никонорову ТАСС.

    Она добавила, что ДНР «активно движется» в отношениях с Сирией, и в скором времени будут установлены дипломатические отношения.

    Напомним, Сирийская Арабская Республика решила признать независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР.

    После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР.

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    В Луганск отправился первый пассажирский автобус из Воронежа

    12 июля 2022, 21:32

    Текст: Алексей Дегтярев

    Первый пассажирский автобус междугородного класса выехал с воронежского Центрального автовокзала в Луганскую народную республику, сообщили в компании перевозчике – Воронежском пассажирском автотранспортном предприятии № 3.

    «Первый автобус маршрута Воронеж – Луганск выехал с Центрального воронежского автовокзала, все билеты на него были задолго [до отправления] проданы. Это большой автобус Hyundai, в нем продано 41 место», – сказала диспетчер предприятия, передает ТАСС.

    По ее словам, в Луганск на автостанцию автобус прибудет в среду в 06:40 мск, ориентировочно он пробудет в пути 10 часов, маршрут проложен по Воронежской и Ростовской областям, а также по территории ЛНР.

    В начале июля первый за восемь лет автобус с пассажирами отправился из освобожденного Херсона в Крым.

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    Мэр Горловки заявил о прямом попадании снаряда в кровлю детского сада

    12 июля 2022, 12:22

    Текст: Александра Юдина

    Мэр Горловки Иван Приходько заявил о прямом попадании украинского боеприпаса в кровлю детского сада, горит здание.

    «Горловка. Прямое попадание в кровлю детского сада номер 86. Здание горит», – написал он в своем Telegram-канале.

    Также во вторник украинские военные выпустили по Новобахмутовке в Донецкой народной республике без использования авиации 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров.

    Ранее стало известно, что украинские военные выпустили четыре ракеты из РСЗО «Град» по Пантелеймоновке, 14 снарядов калибром 155 и 122 мм по Горловке.

    Накануне три человека погибли и еще 39 получили ранения в воскресенье в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS.

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    Минобороны сообщило о минировании ВСУ мостов через Северский Донец в ДНР

    12 июля 2022, 21:41

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные заминировали мосты через реку Северский Донец в городе Николаевка в ДНР, они намерены подорвать их и обвинить ВС России в этом, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    «В Николаевке Донецкой народной республики украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры», – цитирует Мизинцева ТАСС.

    По его словам, ВС России в ходе спецоперации оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.

    Ранее Мизинцев сообщал, что ВСУ и польские наемники разместили артиллерию и РСЗО в здании университета в Харькове, не эвакуировав людей из соседних зданий.

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    ДНР: ВСУ обстреляли дом малютки в Макеевке

    12 июля 2022, 20:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    Дом малютки в Макеевке попал под обстрел украинских боевиков, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

    «ВФУ (Вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) атаковали дом малютки в Червоногвардейском районе Макеевки», – цитирует сообщение штаба ТАСС.

    При обстреле повреждения получили здания, ворота и машина.

    Ранее украинские военные выпустили по Новобахмутовке в ДНР 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров.

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