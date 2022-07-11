Штабы по наблюдению за выборами провели первые встречи в регионах России

В регионах России проводятся первые заседания общественных штабов по наблюдению за выборами. Организованы площадки, открытые для всех, кто заинтересован в прозрачности выборов в шести регионах, следует из данных Независимого общественного мониторинга.

Так, 4 июля на первое заседание собрались члены Общественного штаба по наблюдению за выборами в Рязанской области. В нем приняли участие политические партии, эксперты и Уполномоченный по правам человека в регионе. «Наша основная задача – сделать избирательный процесс гласным и открытым, чтобы ни у кого не возникло сомнений в достоверности результатов голосования», – приведены на сайте слова руководителя, председателя ОП региона Натальи Гришиной.

В Новгородской области ОШ станет местом подготовки наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках в сентябре, сообщила его руководитель, глава региональной ОП Татьяна Шибанова. «Мы все должны понимать, что чем больше наблюдателей от разных субъектов контроля примут участие в наблюдении за ходом голосования, тем меньше вероятность усомниться в результатах выборов», – сказала она.

На первом заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Камчатском крае его руководитель, председатель региональной ОП Алексей Костылев презентовал ключевые направления работы, а также рассказал о главных особенностях избирательных кампаний. Самые крупные выборы – в Петропавловск-Камчатскую городскую думу.

Об открытии Общественного штаба на Ямале жители региона узнали от эксперта НОМ Дмитрия Заякина, который подчеркнул, что главная задача штаба не только набрать и обучить наблюдателей, но и «контролировать, чтобы во время избирательной кампании в регионе не было нарушений.

Также работу по мониторингу выборов возобновил и ОШ Тверской области, где назначена 21 избирательная кампания. «В течение июля-августа обучим стандартам независимого неангажированного наблюдения, направим в территориальные и участковые избирательные комиссии около 1200 наблюдателей, по два-три наблюдателя от Общественной палаты на участок», – призвал к наблюдению председатель ОП Тверской области и руководитель общественного штаба Александр Бутузов.

Кроме того, в ОШ по наблюдению в Курской области входят представители более чем 100 некоммерческих организаций области. По словам руководителя штаба, члена ОП РФ Александра Терновцова, к совместной работе по мониторингу за выборами также приглашаются политические партии. «Если будут выявлены какие-либо нарушения, мы можем на это совместно реагировать, обсуждать, выносить на широкую публику и применять необходимые меры. Общественный штаб – дискуссионная площадка, открытая для всех желающих принять участие в контроле за выборами», – подчеркнул он.