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11 июля, понедельник | Последнее обновление — 11:17 | vz.ru
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Губернаторы новой волны поддержали жителей ЛНР и ДНР
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Регионы губернаторов новой волны оказывают всестороннюю помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.
Ведется активная работа по восстановлению территорий, строительству и ремонту инфраструктуры. Особое внимание российские регионы уделяют поддержке юных жителей Донбасса: детям, например, предоставляется возможность отправиться на отдых в российские летние оздоровительные лагеря, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
«То, как нужна здесь наша помощь, очень четко понимаешь на месте. Наша задача – помочь жителям Донбасса. Это стойкие и трудолюбивые люди. Братская поддержка позволит не только подтянуть социальную сферу, но и перезапустить экономику. Она здесь сильная», – заявил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в ходе рабочей поездки в Донбасс. Авдеев посетил город Докучаевск, пообщался с жителями и изучал масштаб разрушений. Он сообщил, что Владимирская область поможет восстановить местную школу, дома и наладить работу коммунальной сферы. В Докучаевск уже доставлены 55 тонн стройматериалов от владимирских предпринимателей. В ходе поездки врио также посетил Мариуполь, город также получит гуманитарную помощь от Владимирской области.
Тамбовская область, которую возглавляет врио главы администрации Максим Егоров, будет содействовать развитию Новоайдарского района ЛНР в основных сферах жизнедеятельности территории. Тамбовщина активно помогает жителям района с продуктами питания, водой, лекарствами, ветеринарным оборудованием, запчастями для сельхозтехники. Принято решение, что в конце июля 2022 года в детские лагеря Тамбовской области поедет отдыхать 100 ребят из Новоайдарского района ЛНР. Среди других принятых решений по поддержке Донбасса – о том, что Тамбовский госуниверситет проведет курсы повышения квалификации для педагогов из ДНР. «Тамбовская область всегда готова оказать помощь тем, кто в ней нуждается, и проявить человечность и заботу о ближних», – подчеркнул Егоров.
Жителей Донецкой и Луганской народных республик всестороннее поддерживает Самарская область, которую возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. В городе Снежное ДНР работают самарские специалисты в сфере ЖКХ, медработники, сотрудники строительной сферы. Губернатор сообщил, что в город также направили необходимую технику из Самарской области. Активная поддержка оказывается донбасским детям. В конце июня в Самарскую область приехали 127 детей из Донбасса. Планируется, что вскоре в Самару приедет еще 150 ребят.
Специалисты из Нижегородской области на Донбассе восстанавливают дороги, инженерные коммуникации, налаживают работу школ и больниц. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, «нижегородский подрядчик первым открыл расчетный счет на территории ДНР и приступил к ремонту дорог в Харцызске». Никитин также добавил, что область помогает Харцызску в восстановлении и развитии коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Регион также включился в поддержку подрастающего поколения из Донбасса. В школы Харцызска переданы современные компьютеры для учебы, а в библиотеки – уникальные издания Аркадия Гайдара и произведения классической литературы. Губернатор Никитин рассказал, что запланировано взаимодействие Арзамасского педагогического института и выпускников школ Харцызска для дальнейшего обучения детей из ДНР в Самарской области.
Опыт помощи освобожденным территориям Украины и ЛДНР со стороны российских регионов оценил эксперт ЭИСИ Константин Комков. «Считаю, что практика поддержки территорий ЛНР и ДНР со стороны российских регионов очень важна. Почему? Прежде всего, шефство регионов над районами ЛНР и ДНР важно для моральной поддержки наших земляков, друзей и братьев из республик. Во-вторых, это помогает адаптировать законодательство, нормативные и управленческие компетенции, которые есть на освобожденных территориях, под российскую специфику. В-третьих, на освобожденные территории приезжают специалисты в своих отраслях (например, в ЖКХ): это помогает восполнить кадровый дефицит. В-четвертых, речь идет и про культурный обмен, потому что в составе делегаций регионов есть, например, волонтерские организации», – заключил Комков.
В ДНР предотвратили попытку контрнаступления ВСУ в Запорожье
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Украинские военные предприняли попытку перейти в контрнаступление в Запорожской области, но были остановлены союзными войсками ударами из реактивных систем залпового огня «Ураган», в ближайшее время контратака украинских войск на этом направлении невозможна, сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
«Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе – это Запорожская область, но перейти в контрнаступление не удалось. Только они начали накапливаться – живая сила, техника – туда прилетели наши «Ураганы», и все, больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», – передает ТАСС его слова.
Накануне сообщалось, что украинская сторона использует жилой дом в Авдеевке и учебные заведения Запорожья и Змиева для размещения вооружения и оборудования огневых позиций.
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Союзные силы выбили ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР
Союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в Донецкой Народной Республики, где находился укрепрайон Вооруженных сил Украины, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Населенный пункт Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов. Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ», – сообщил Киселев ТАСС.
Также, по словам Киселева, был нанесен ракетный удар по большому скоплению ВСУ на окраине города Северска. Помощник министра отметил, что в результате удара украинские формирования понесли большие потери.
В понедельник Киселев сообщал, что подразделения союзных сил после освобождения Лисичанска находятся на подступах к Артемовску. В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили до 350 человек и 20 бронемашин из состава двух механизированных и одной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска в ДНР.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Казаки из ЛНР показали захваченные знамена украинских частей
Захваченные знамена украинских частей продемонстрировал командир 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных.
«Все взято в бою. Знамя 10-го горно-штурмового батальона «Эдельвейс». Знамя батальона «Донбасс». Знамя 72-й (механизированной) бригады «Черные запорожцы». Это знамя национальной гвардии – батальон (оперативного назначения) имени генерала Кульчицкого», – перечислил Полуполтинных, передает РИА «Новости».
Также он продемонстрировал трофейные знамена 108-го отдельного горно-штурмового батальона и 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.
В конце июня Полуполтинных рассказывал, как бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили собственный флаг.
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В ДНР отменили мораторий на смертную казнь
Депутаты Донецкой народной республики отменили мораторий на исполнение смертных приговоров в ДНР, сообщила пресс-служба республиканского парламента.
«Данная правовая норма вступит в силу после опубликования закона Донецкой народной республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики», который был принят 8 июля в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой народной республики II созыва», – цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».
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Союзные войска освободили от ВСУ Владимировку и Триполье в ДНР
Силы Донецкой и Луганской народных республик и России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком», – сообщается в Telegram-канале народной милиции.
В начале июля союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное Знамя Победы.
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Врач Мясников с бригадой медиков приехал в ЛНР
Врач и телеведущий Александр Мясников в рамках гуманитарной миссии «Единой России» прибыл в Луганскую народную республику, он проведет встречи со студентами-медиками для определения потребностей в специалистах, лекарствах и медизделиях.
«Я знаю, что больницы ЛНР недоукомплектованы кадрами. Медикаменты сейчас привозят из России, и надо заранее понимать, чего именно не хватает. Даже по оснащению оборудованием больница Луганска очень впечатляет. Здесь делается многое. Сюда надо привозить студентов, чтобы они учились работать. Учились патриотизму, командному духу», – приводит слова Мясникова сайт «Единой России».
Он также подчеркнул, что на этом визите работа коллектива его больницы в народной республике не закончится.
«Моя больница и другие московские больницы готовы помогать. Будем ездить. Заранее выделять, каких специалистов не хватает. Здесь есть потенциал, с которым можно работать, чтобы медицина сильно продвинулась», – сказал Мясников.
Он также ознакомился с работой мобильной медчасти отряда ВДВ.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, курирующий деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России», доставил в Луганскую республиканскую больницу системы малоинвазивной хирургии для малотравматичных вмешательств, шовный материал, баллоны для хирургов. Вместе с ним оказывать помощь местным врачам снова приехал сын и еще несколько врачей.
«В ЛНР в общей сложности уже прибыли около 150 медиков-добровольцев. Некоторые во второй и третий раз. Большинство стараются поехать поближе к передовой, где они нужнее. Сейчас в Сватово повторно приехала группа из Башкортостана. Мы уже и в Первомайске были, Новоайдаре, Рубежном – объехали практически всю республику», – рассказал Хубезов.
Главврач Луганской республиканской больницы Олег Вольман рассказал, что в ЛНР сейчас работает большая бригада медиков-добровольцев из России. Это травматологи, анестезиологи, хирурги, кардиологи, нейрохирурги и сосудистые хирурги.
«Они разъехались по различным учреждениям республики. Оказывают хирургического и терапевтическую помощь. Занимаются высокотехнологичными методами лечения. Благодаря российским коллегами в наши клиники поступает новое медицинское оборудование. Мы чувствуем, что мы не одни и делаем общее дело на благо жителей», – заключил врач.
В ЛНР сообщили, что до 80% мобилизованных в ВСУ в Донбассе не умеют обращаться с оружием
Подавляющее большинство мобилизованных в ВС Украины в Донбассе сейчас не имеют навыков обращения с оружием, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«По нашим данным, эта цифра колеблется от 60% до 80%», – передает ТАСС его слова.
Ранее Марочко рассказал, наемники из каких стран едут воевать за Украину, а также о том, что их ожидает. Говоря о наказаниях, Марочко указал, что речь идет «как минимум о 15 годах заключения и самое максимальное – это либо высшая мера наказания, либо пожизненный срок».
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ВСУ обстреляли Алчевск из американских HIMARS
Украинские военные провели обстрел из американских РСЗО HIMARS города Алчевск в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 12.40 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», – цитирует сообщение представительства ТАСС.
До этого в субботу украинские военные провели обстрел из РСЗО HIMARS города Ирмино в ЛНР.
Напомним, ВСУ впервые применили HIMARS в ЛНР 28 июня.
При обстреле Донецка погибли две женщины
В ходе обстрела со стороны Украины в Кировском районе Донецка погибли две женщины, также есть и другие пострадавшие, заявил глава города Алексей Кулемзин.
«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 годов рождения», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».
Различные ранения получили пять мирных жителей города.
Ранее ранение при обстреле получил житель города Горловка в ДНР. Также украинские военные обстреляли из американских РСЗО HIMARS города Алчевск в ЛНР.
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В ДНР заявили о 52 обстрелах со стороны ВСУ за сутки
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Вооруженные силы Украины за сутки 52 раза обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 317 боеприпасов по 17 населенным пунктам, сообщило представительство республики в СЦКК.
«За истекшие сутки Представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)», – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
ВСУ выпустили 317 единиц различных боеприпасов.
«Под вражеским огнем оказались районы семнадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Ленинский, Калининский, Куйбышевский, Кировский, Буденовский, Ворошиловский, Киевский, и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Степано-Крынка, Железная Балка, Пантелеймоновка, Озеряновка, Новобахмутовка, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Луганское, Сигнальное», – указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ в воскресенье подвергли жилые районы Донецка массированному обстрелу из орудий калибра 155 мм, являющегося стандартным в НАТО.
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Склад боеприпасов загорелся в Шахтерске из-за обстрела ВСУ
Склад боеприпасов горит в городе Шахтерске в ДНР после ночного ракетного обстрела со стороны украинских войск, снаряды детонируют, разлетаясь в радиусе пяти-шести километров.
В ближайших домах есть повреждения, выбиты стекла, органами власти была организована эвакуация жителей из наиболее опасных участков.
Движение в сторону Шахтерска ограничено.
«Я первый раз услышала один взрыв, а дальше уже все больше и больше... До утра, бесконечно, без остановки и на данный момент что-то еще взрывается», – рассказала РИА «Новости» местная жительница.
Напомним, в ДНР из-за обстрелов за сутки погибли семь мирных жителей.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Минобороны заявило об эвакуации более 25 тыс. людей за сутки из опасных районов спецоперации
Из опасных районов спецоперации за сутки эвакуировано свыше 25 тыс. мирных жителей, из них 4 тыс. 175 детей, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 тыс. 64 человека, в том числе 4 тыс. 175 детей», – цитирует Мизинцева РИА «Новости».
Он уточнил, что с начала операции было эвакуировано 2 млн 434 тыс. 298 человек, из них 383 тыс. 402 – дети.
Госграницу России пересекло 383 тыс. 48 личных автомобилей. За последние сутки – 4,8 тыс. автомашин.
Ранее Мизинцев сообщал, что украинская сторона использует учебные заведения в Сумской области и в ДНР для размещения опорных пунктов и складов оружия.
В ДНР заявили о трех погибших бойцах Народной милиции
В боевых действиях в субботу погибли трое военнослужащих Донецкой народной республики, также потери понесли и ВСУ, сообщила Народная милиция ДНР.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибли трое и пять защитников Донецкой народной республики получили ранения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что украинские боевики также понесли потери в результате действий сил ДНР и России.
«На Угледарском направлении совместными действиями военнослужащих армии ДНР и ВС Российской Федерации была уничтожена группа украинских нацистов, которые планировали зайти на позиции военнослужащих армии ДНР. Потери противника составили до 12 человек личного состава и два бронеавтомобиля», – пояснили в Народной милиции.
Утром в субботу союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в ДНР, где находился укрепрайон ВСУ.
ВСУ обстреляли город в ЛНР из HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) город Ирмино в ЛНР, выпустив две ракеты, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 05:30 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Ирмино с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», – говорится в сообщении СЦКК в Telegram-канале.
ВСУ впервые применили HIMARS в ЛНР 28 июня.
Между тем Пентагон собирается поставить Киеву высокоточное вооружение с большой дальностью, а также дополнительные РСЗО HIMARS.
В ЕР призвали сенаторов поработать в Донбассе во время парламентских каникул
Сенаторам от закрепленных за Донбассом регионов необходимо продолжить гуманитарную миссию в период парламентских каникул и подключиться к вопросам синхронизации законодательства, заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на пленарном заседании верхней палаты парламента.
«При этом, коллеги, просьба понимать, что это не отпуск на Азовское море. Это важнейшая государственная и гуманитарная задача. Прошу подойти к этому с максимальной самоотдачей и ответственностью. Координировать эту работу будут сенаторы Карелин, Вайнберг и Кравченко», – приводятся его слова на сайте «Единой России».
Турчак отметил, что надо быть готовыми ехать туда не на несколько дней, а всерьез, до полного достижения результата.
Он напомнил, что многие субъекты России взяли шефство за отдельными городами и территориями Донбасса. «Мы предлагаем сенаторам от закрепленных регионов подключиться к работе на этих территориях в период лета, подключиться к вопросам синхронизации законодательства, организации работы по выстраиванию системы представительной власти, работы избирательных комиссий. И, конечно, всех сенаторов прошу продолжить в Донбассе гуманитарную миссию», – добавил Турчак.
Первый вице-спикер Совфеда также поблагодарил коллег, которые с первых дней СВО включились в работу по оказанию помощи Донбассу.
«По нашей линии в Луганскую и Донецкую народные республики и на освобожденные территории Херсона, Запорожья, Харькова доставлено уже более 10 тыс. тонн гуманитарных грузов. Это продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, строительные материалы. В том числе большая партия пиломатериалов, которые были собраны при участии нашего Совета по развитию лесного комплекса под руководством Юрия Воробьева. Знаю, вы лично собирали и направляли туда технические средства разведки, защиты бойцов Народной милиции ЛНР и ДНР. Эту работу координировал Николай Журавлев. Также огромное человеческое спасибо за это», – отметил Турчак.
По его словам, на освобожденных территориях на сегодняшний день открыты 26 гуманитарных центров «Единой России», оказывается медицинская помощь, оформление гражданства, поиск родных и близких.
В среду Турчак заявил, что в городе Изюме Харьковской области открылся еще один центр гуманитарной помощи «Единой России». Этот второй гуманитарный центр «Единой России» в Харьковской области.
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