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11 июля, понедельник | Последнее обновление — 05:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: «Северный поток» остановлен на плановое техобслуживание
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«Северный поток» остановлен на плановое техобслуживание
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Поставки российского газа по «Северному потоку» – основному маршруту экспорта газа из России в Европу – временно остановлены до 21 июля для проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.
В компании-операторе проекта – Nord Stream AG отмечали, что профилактические работы на «Северном потоке» позволяют обеспечить эффективную, безопасную и надежную эксплуатацию газопровода. При этом все работы и приостановки поставок газа были запланированы заблаговременно и согласованы с партнерами по транспортировке. После остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание природный газ из России продолжит поступать в страны Западной и Центральной Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину, передает ТАСС.
Накануне власти Канады согласились отправить в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале. Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для «Северного потока». Эксперт в энергетике в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что возвращение турбины не спасет Европу от энергокризиса.
Напомним, 1 июля оператор«Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Министр представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».
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Эксперт: Возвращение турбины Газпрому не спасет Европу от энергокризиса
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«Решение вернуть турбину для «Северного потока» принимала не Канада, а весь Запад, в том числе США», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Станислав Митрахович. Ранее сообщалось, что Киев негативно воспринял решение Оттавы вернуть Берлину турбину для «Северного потока».
«Если говорить о том, почему Канада отреагировала на запрос Берлина вернуть турбину, а не на возмущение Киева, то ответ очевиден: роль Германии выше роли Украины в мире», – заявил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По словам эксперта, несколько последних недель происходил торг внутри коллективного Запада по поводу того, что делать с этими турбинами. «Некоторые придерживались точки зрения, что Россия испугается давления, пойдет на уступки, можно будет не возвращать турбины или передоговориться на других условиях. Но Москва не поддалась на такие «приемчики», указав: либо вы решаете вопрос с турбинами сейчас, либо «Северный поток» не будет работать на полную мощность, и ФРГ не сможет получать весь требуемый газ», – отметил он.
Запад пытался решить все кулуарно, но затем выяснилось, что нужна публичная просьба Берлина. «То есть нельзя сказать, что Канада подумала и решила изменить часть санкционной политики: это был ответ на запрос ФРГ. Причем решение о поставке турбины Германии было решением коллективного Запада. И, думаю, без США тут тоже не обошлось. Но вообще-то по этой процедуре должно пройти несколько турбин и другое оборудование. Поэтому это не конец истории», – спрогнозировал он.
Кроме того, напомнил аналитик, по газопроводу «Ямал» газ не идет с востока на запад, по территории Украины поставки ограничены, Литва и Финляндия от России напрямую газ тоже не получают.
«Общий объем поставок в Европе по сравнению с июнем прошлого года меньше примерно в три раза. Это стало результатом собственной европейской политики в отношении России. И сейчас мяч на стороне Запада: либо он тормозит санкционное давление, в том числе и по турбинам для «Северного потока», и по другим трекам, либо существенно сокращает энергопотребление. Впрочем, европейским странам в любом случае придется вводить нормирование потребления энергоресурсов, а химическим заводам – уменьшать объемы выработки», – подчеркнул Митрахович.
Ранее глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока». «Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», – написал Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть).
По его мнению, «даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит», в частности через Польшу и Украину. сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток», которая находилась на ремонте в Монреале, об этом ранее сообщал министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта.
Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен. Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
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Канада решила вернуть турбину для «Северного потока» Газпрому через Германию
Канадские власти вернут Германии турбину Siemens для газопровода «Северный поток», Берлин передаст ее Газпрому, сообщили источники.
Власти Канады приняли соответствующее решение. Как сообщает Reuters, Берлин подтвердил, что правительство получило «позитивный сигнал» от Оттавы. Газпрому турбину передаст Германия, чтобы Канада не нарушила введенных против российской компании санкций. Пока данных о доставке турбины нет, передает ТАСС.
Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Еврочиновник предрек серьезные потрясения из-за кризиса в энергетике
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Этой зимой Европа рискует погрузится «в очень, очень серьезные конфликты и распри» из-за нехватки энергоносителей, заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс в интервью The Guardian.
Тиммерманс подчеркнул, что предотвращение угрозы массовых беспорядков этой зимой должно получить приоритет над решением климатического кризиса. «Если наше общество погрузится в очень, очень серьезные конфликты и распри из-за отсутствия энергоресурсов, мы, конечно, не достигнем наших климатических целей. Мы определенно не добьемся того, чего нам нужно, если нехватка энергоносителей приведет к серьезным потрясениям в наших странах. Нам нужно убедиться, что люди не замерзнут предстоящей зимой», – приводит его слова RT.
По словам Тиммерманса, если этой зимой многие люди будут вынуждены страдать от холода из-за того, что не смогут позволить себе заплатить за отопление, это будет иметь катастрофические последствия и для преодоления климатического кризиса.
«Я достаточно долго занимаюсь политикой, более 30 лет, чтобы понять, что люди больше всего беспокоятся о нынешнем, а не о долгосрочном кризисе. Если мы не справимся с текущим кризисом, мы, безусловно, собьемся с пути преодоления долгосрочного кризиса», – подчеркнул он.
Тиммерманс отметил, что его цель состоит в том, чтобы не позднее 1 ноября заверить население ЕС в том, что оно не столкнется с отопительным кризисом этой зимой. «Я искренне верю, что если мы не можем дать эту гарантию, то общество окажется на грани, как это происходит повсюду из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, стремительного роста цен на продовольствие», – заявил вице-президент Еврокомиссии. Он добавил, что Россия «использует все средства, чтобы посеять раздор в наших обществах, поэтому мы должны подготовиться к очень трудному периоду».
Европе придется прибегнуть к использованию угля, констатировал вице-президент ЕК. «Если бы мы прямо сейчас просто сказали, что больше не будем использовать уголь, мы бы не сумели убедить население некоторых стран-членов ЕС и способствовали бы еще большему росту напряженности в нашем обществе», – отметил Тиммерманс.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят. По его словам, новые санкции против России могут привести к катастрофе на мировом энергетическом рынке. Российский лидер также отмечал, что попытки европейцев заместить российские энергоресурсы приводят лишь к росту цен на газ.
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Граждан стран ЕС готовят к тем лишениям, которые им предстоит перенести ради «победы над Путиным». Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить.
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В США произошел взрыв на газовом заводе
В американском городе Медфорд штата Оклахома в субботу произошел взрыв на заводе СПГ OneOk, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Жители ближайших домов эвакуированы. Другие подробности не приводятся, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты пытаются заставить весь мир, включая Европу, отказаться от более дешевых энергоносителей и переходить на более дорогие ресурсы. Он подчеркнул, что Россия на совещании глав МИД G20 показала готовность выполнять все принятые на себя обязательства по поставкам дешевых энергоносителей, нефти и газа.
Напомним также, в июне американский СПГ обошел российский трубопроводный газ по объемам поставок в Евросоюз.
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В Кремле назвали способ нарастить объемы поставок по «Северному потоку»
Отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что существует определенная регламентная работа на газопроводах, эти работы проводятся каждый год. Никаких новых работ никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придет, это позволит нарастить объемы. Вопрос только один – почему это не сделали сразу», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Канада должна решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северного потока» до начала профилактических работ на магистрали. Он отметил, что не просит канадцев доставить турбину в Россию.
Газета ВЗГЛЯД оценила шансы на возобновление работы трубы на полную мощность.
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Импортер газа Uniper запросил помощи у властей Германии
Немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации, говорится в заявлении финского концерна Fortum, материнской компании Uniper.
«Наша дочерняя компания Uniper сегодня подала запрос правительству Германии об оказании поддержки в соответствии с недавно принятым законодательством», – цитирует сообщение ТАСС.
В заявлении указывается, что с середины июня немецкая компания из-за снижения поставок газа из России на 60% оказалась под финансовым давлением. Теперь она вынуждена закупать газ у альтернативных поставщиков по ценам, значительно превышающим установленные в контракте с Газпромом котировки.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
Путин призвал ориентировать поставки нефти на восток и юг
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Российские компании топливно-энергетического комплекса должны работать на долгосрочную перспективу, приоритетом должны стать газификация регионов и экспорт на юг и восток, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать и над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов – наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для диверсификации экспорта на перспективные рынки юга и востока», – цитирует Путина РИА «Новости».
Правительство уже занимается проработкой вариантов развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры для поставок нефти и нефтепродуктов дружественным странам, а также газотранспортной инфраструктуры для поставок внутри страны и на восточном направлении.
Также в пятницу глава государства отметил, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.
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Запорожская область запросила помощь у России из-за отключения газа Украиной
Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной, заявил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.
«Мы обратились к правительству Российской Федерации с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. Прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения», – написал Балицкий своем Telegrаm-канале.
Напомним, газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод.
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Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию
Власти Канады отправят в Германию принадлежащую «Газпрому» газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
«Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для «Северного потока-1» в Германию», – цитирует заявление министра «Интерфакс».
По словам Уилкинсона, разрешение на вывоз турбины было выдано после обстоятельных обсуждений с «европейскими друзьями и союзниками», а также Международным энергетическим агентством.
Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
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Канада и Германия приблизились к соглашению по турбине для «Северного потока»
В ближайшие несколько дней может быть принято положительное решение по вопросу возвращения в Россию из Канады газовой турбины для трубопровода «Северный поток», сообщили в канадской администрации.
Канада и Германия близки к достижению договоренности, сейчас они ведут переговоры с Украиной, которая против возвращения турбины. Однако, как пишет Globe and Mail, «еще многое предстоит сделать», передает РИА «Новости».
Канада заявляет, что у России есть «еще одна дополнительная турбина», которую российская сторона «может ввести эксплуатацию». Оттава утверждает, что, отказываясь от такого шага, Москва пытается «оказать экономическое давление на Европу». Возврат российской турбины призван во многом «устранить этот рычаг давления», указывает источник газеты.
Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
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Кремль предложил Европе помощь в ситуации с растущими счетами за электричество
Россия отвергает утверждения о том, что Москва использует газ или нефть в качестве «оружия политического давления», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия способна гарантировать европейцам отсутствие зашкаливающих счетов за электричество и тепло.
«Мы полностью отвергаем любые намеки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Это не так», – приводит его слова ТАСС.
«Россия последовательно выполняет все свои обязательства. Россия по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы. Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло и так далее, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах», – добавил представитель Кремля.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты пытаются заставить весь мир, включая Европу, отказаться от более дешевых энергоносителей и переходить на более дорогие ресурсы.
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Украина нарушила газоснабжение в Запорожской области
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Газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод, сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.
«Вчера в газовых плитах жителей освобожденной Запорожской области пропал газ. <…> Газа лишил нас украинский режим, перекрыв/перебив газопровод на пока еще контролируемой территории, к северу от Орехова», – написал Селиванов в своем Telegram-канале.
Представитель ГУ МВД отметил, что украинская пропаганда при этом «сразу обвинила во всем Русский мир. «Ну, как обычно – «сами себя обстреляли», «сами себе газ отключили». Интересно, зачем?» – добавил он.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Путин: Попытки европейцев заместить энергоресурсы из России ведут лишь к росту цен
Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это лишь ведет к росту цен на газ, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем – это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств», – сказал Путин на совещании с членами правительства России в пятницу, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что в очередной раз стало ясно, что санкционные ограничения в отношении России несут гораздо больше ущерба тем, кто их вводит.
Ранее сообщалось, что немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
В ФРГ увидели «положительные сигналы» от Канады по вопросу турбины для Nord Stream
Власти Германии назвали конструктивными переговоры с Канадой о возвращении турбины Siemens для «Северного потока», но они пока не завершены, сообщили на брифинге представители правительства Германии.
Так, представитель Минэкономики Сузанне Унград отметила, что «контакты продолжаются». «Есть хороший конструктивный диалог с канадским правительством», – передает ТАСС ее слова.
«Я могу подтвердить, что из Канады поступают положительные сигналы, но не могу подтвердить, что поставка уже осуществляется», – подтвердил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.
Почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против России и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Немцы теряют терпение и требуют от канцлера Германии Олафа Шольца «говорить с русскими» и «включить «Северный поток – 2».
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Газпром продолжил подавать газ для Европы через Украину
Российская компания «Газпром» продолжает подавать газ для Европы транзитом через Украину в объеме 40,1 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».
Заявка на прокачку через «Сохрановку» по-прежнему отклонена Киевом, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Газпрома.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», - 40,1 млн куб. м на 9 июля», – сказал он. Накануне объем прокачки составлял 41,1 млн куб. м.
Ранее сообщалось, что 9 июля транзит газа через территорию Украины может составить около 40 млн куб.
В мае сообщалось, что украинская сторона прекратит транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажора. Компания якобы не может контролировать пограничную компрессорную станцию станцией «Новопсков» в Луганской области.
В российской компании не подтвердили угрозы для станции. Отмечается, что перенести все объемы на станцию «Суджа» в Курской области нельзя из-за технических ограничений.
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