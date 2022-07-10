Киев негативно воспринял решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока».

«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», – написал Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), сообщает РИА «Новости».

По его мнению, «даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит», в частности через Польшу и Украину.

Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.

Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.

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