Путин: Через 10 лет Россия будет жить лучше

Президент России Владимир Путин в ходе общения с молодыми предпринимателями на ВДНХ заверил, что через 10 лет качество жизни в России будет лучше.

«Да. А это (развитие экономики) в конце концов должно привести к повышению качества жизни», – заявил президент, отвечая на вопрос, будет ли Россия жить лучше через 10 лет, сообщает ТАСС.

Напомним, Путин на встрече заявил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого.

В странах Запада уже начали называть инфляцию именем президента России Владимира Путина, об этом пошутил сам российский лидер, он отметил, что инфляция происходит не из-за него, а из-за антироссийских санкций.

Ранее Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.