Выступление Байдена на Саммите Америк попытались прервать протестующие

Протестующие попытались прервать выступление президента США Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как следует из прямой трансляции мероприятия, сразу после начала речи Байдена из зала стали раздаваться выкрики. Он сделал паузу и усмехнулся, но затем продолжил. Пресс-пул позже заявил, что прервать Байдена пытались два человека, впрочем, расслышать выкрики не удалось. «Байдена почти сразу перебили два человека в аудитории. Пул не смог разобрать, что говорили протестующие», – передает РИА «Новости» сообщение пула.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как из зала выводят женщину, она складывает ладони у рта и продолжает выкрикивать, пока президент США приветствует со сцены собравшихся на мероприятии коллег.

Другой инцидент произошел на улице. Как видно на опубликованных в социальных сетях кадрах, женщина с мегафоном приблизилась к одному из проезжающих кортежей. Полицейские и секретная служба задержали ее, грубо повалив на землю. Один из правоохранителей при этом случайно выронил табельное оружие, которое подобрали коллеги.

Напомним, в среду Байден отправился из Вашингтона в Лос-Анджелес для участия в организованном США Саммите Америк и оступился при спуске с трапа самолета.

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