Суд лишил продюсера Разина прав на песни «Ласкового мая»

Переход прав на песни «Ласкового мая» от автора Сергея Кузнецова продюсеру Андрею Разину отменен решением Ставропольского краевого суда, сообщила представляющая Юрия Шатунова адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

«Сегодняшнее решение станет переломным моментом в многочисленных спорах между Андреем Разиным и Юрием Шатуновым о правах как на произведения «Ласкового мая», так и на товарные знаки «Ласковый май», – заявила Мухтарова-Казарновская РИА «Новости».

Юрист отметила, что Разин в 2005 году обратился в Промышленный райсуд с иском о признании факта обладания им с 29 декабря 1992 года правами на 27 песен «Ласкового мая» на основании договора, заключенного с Кузнецовым в тот день.

Иск был удовлетворен. В 2020 году Шатунов добился права на обжалование решения, и суд отменил это решение, добавила она.

В 2016 году Пресненский суд Москвы провел почерковедческую экспертизу подписи Кузнецова на договоре 1992 года, эксперты пришли к выводу, что подпись на контракте не его.

«Ласковый май» – музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы «Мираж».