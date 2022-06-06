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6 июня, понедельник | Последнее обновление — 13:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол России сообщил президенту Сербии о причинах отмены визита Лаврова
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кремль заявил о заинтересованности России в переговорах с США по ядерному оружию
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Москва заинтересована в переговорах с Вашингтоном по ядерному оружию, но в нынешних условиях их продолжение маловероятно, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы заинтересованы [в таких переговорах], и считаем, что в целом продолжение переговоров и обсуждение этой темы [нужно] с учетом тектонических сдвигов, которые мы сейчас наблюдаем в области европейской и даже мировой безопасности. Такие переговоры нужны, они нужны всему миру», – передает ТАСС ответ Пескова на просьбу прокомментировать заявление посла США в Москве Джона Салливана о том, что возобновление российско-американских переговоров по ядерным вооружениям в нынешних условиях маловероятно, несмотря на всю значимость этого вопроса для двусторонних отношений.
«Наверное, стоит согласиться с послом, что в настоящее время это маловероятно, хотя рано или поздно к этой теме нужно будет возвращаться», – добавил представитель Кремля.
Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что считает маловероятным возобновление российско-американских переговоров по ядерным вооружениям. «Могу точно сказать, что никаких инструкций из Вашингтона о готовности к ним я не получал. С другой стороны, это один из самых значительных вопросов в отношениях между США и Россией», – добавил посол.
Путин предупредил о последствиях поставок Украине ракет большого радиуса действия
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В случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет делать свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Ракеты тогда нужны, да. Да, но если они будут и будут поставляться, – из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим»,– цитирует его РИА «Новости».
Российский лидер добавил, что поставки Киеву американских РСЗО связаны с восполнением потерь украинской боевой техники. «А есть и заявки на поставку, скажем, артиллерии – здесь ну примерно то же самое – судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий», – отметил он.
Путин уточнил, что на момент начала российской спецоперации в боевом составе украинской армии находилось примерно 515 ракетных систем, 380 из которых были уничтожены, однако часть была восстановлена или взята из запасов, сейчас Киев располагает примерно 360 единицами такой техники.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Во вторник стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации.
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Во Франции потребовали пожизненного заключения для Зеленского
Читатели французской газеты Le Figaro потребовали пожизненного заключения для президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «мясником» и «предводителем киллеров».
Соответствующие комментарии пользователи оставили под статьей, посвященной поставкам Киеву американских реактивных систем залпового огня.
«У Зеленского есть только два варианта: пожизненное заключение или физическое и окончательное устранение. Это говорю не я, а все украинцы и русские, с которыми мне удалось обсудить конфликт. А я им доверяю», – написал один из читателей, пишет «Газета.Ru».
Другой комментатор назвал Зеленского «мясником Украины», обладающим «армией киллеров».
Один из читателей указал, что Киев «бомбит гражданские районы Донбасса» «при преступном равнодушии Запада». В свою очередь президента США французы обвинили в том, что он думает только об интересах Америки, в то время как российский лидер Владимир Путин «преподают остальному миру урок того, как вести себя с теми, кто вам угрожает».
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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В США призвали Зеленского отдать часть территорий под контроль России
Ситуация на Украине должна завершиться мирно на условиях России, пишет обозреватель American Thinker Фрэнк Говард.
«Соединенные Штаты должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России», – цитирует статью РИА «Новости».
По мнению автора статьи, при наилучшем исходе событий Украина по итогам будущих переговоров останется нейтральной в геополитическом конфликте Запада и Москвы. Такой шаг защитит национальные интересы России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Советник Госдепа предложил способ решения конфликта на Украине
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Проведение референдумов в Донецке и Луганске может положить конец украинскому кризису, заявил политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью немецкому изданию Die Welt.
«Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию – это что-то из области фантастики», – цитирует его РИА «Новости».
При этом эксперт подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.
По мнению Люттвака, ядерное оружие нельзя назвать главным козырем Москвы.
«Русские – крупнейшая европейская нация. У России ощутимое присутствие на Дальнем и Ближнем Востоке, в Арктике и на Черном море, что делает ее непобедимой», – добавил он.
Эксперт также высказался по поводу экономических санкций, введенных западными странами в ответ на спецоперацию на Украине.
«Большинство россиян даже не почувствовали ограничений, так как Россия сама производит еду и имеет свои источники энергии», – резюмировал Люттвак.
Накануне сообщалось, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
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Захарова напомнила главе МВД Германии о прослушке немецких чиновников со стороны США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МВД Германии Нэнси Фезер об угрозе «прослушки» Россией немецких чиновников, заявила, что прослушиванием всегда занимались и занимаются американцы.
«Нэнси Фезер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы», – написала Захарова в Telegram-канале.
В прошлом году в Европе разразился скандал, когда в СМИ появилась информация о прослушке американскими спецслужбами с датской территории целого ряда европейских политиков, в том числе занимавшей тогда пост канцлера Германии Ангелы Меркель.
Ранее Захарова, комментируя заявление посольства ФРГ о работе «без ограничений» российских журналистов в стране, напоминала о блокировке в Европе СМИ России, добавив, что ждет комментариев о свободе слова.
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Итальянские аграрии сообщили о снижении мировых цен на зерно
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Мировые цены на зерно снизились до уровня, наблюдавшегося в апреле, после заявления российского лидера Владимира Путина, заявила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
«Уход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны, где блокада рискует вызвать беспорядки и голод. Такие страны, как Египет, Турция, Бангладеш и Иран закупают более 60% своей пшеницы в России и на Украине; Ливан, Тунис Йемен, Ливия и Пакистан также сильно зависят от поставок из России и c Украины», – передает ТАСС сообщение ассоциации.
Отмечается также, что речь идет о снижении на 10% – понизились котировки и на фуражную кукурузу.
Ранее Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна.
Российский лидер заявил, что Запад перекладывает продовольственные проблемы «с больной головы на здоровую», когда возлагает ответственность за них на Россию. Российский лидер также добавил, что в случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря.
В США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе
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Президенту США Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди европейских союзников Штатов, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине, заявил в статье в Washington Post колумнист Дэвид Игнатиус.
По его словам, к этому привели успехи российских войск на поле боя, которые вызвали беспокойство и у президента США, передает РИА «Новости».
«Самой неотложной задачей для Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта», – написал Игнатиус.
В итоге на этой неделе европейским лидерам «вроде удалось взять себя в руки» и ввести запрет на импорт российской нефти морским путем, а Германия согласилась предоставить Киеву средства ПВО и танки, добавил эксперт.
Накануне стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Напомним, в четверг зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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В России оценили идею советника Госдепа о референдумах в Донбассе
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«Слова Люттвака – это позитивный сигнал для России, он показывает, что часть западной элиты устала от украинского кризиса и готова идти на компромиссы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее в Госдепе заявили, что референдумы в ДНР и ЛНР остановят конфликт в Донбассе.
«Чем успешнее будут для России обстоять дела на фронте, чем дальше ВС РФ будут продвигаться в идущей сейчас битве за Донбасс, тем слабее будут позиции украинской стороны и тем больше заявлений, подобных словам Люттвака, мы будем слышать от западных политиков и экспертного сообщества», – пояснил американист Малек Дудаков.
По его словам, Москва надеется, что разум возобладает, и Запад официально предложит прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров как можно скорее. «Вероятно, это будет сделано, когда российские военные выйдут к границам народных республик. Очевидно, что сейчас Госдеп готовит почву именно к такому сценарию. «Вы не наступаете дальше – а мы готовы зафиксировать итоги будущих референдумов в ДНР и ЛНР, если они пройдут под наблюдением международных специалистов», – считает аналитик.
Впрочем, не исключено, что Запад предложит начать диалог, когда армия России дойдет до Днепра, добавил собеседник. «Другое дело – нужно ли нам сейчас идти на компромисс? Или военно-политическое руководство РФ решит освобождать другие территории Украины и уже потом садиться за стол с лучшими картами. Вопрос открытый», – добавил политолог.
Что касается вопросов на референдуме, то, по словам Дудакова, Запад не согласится на предложение вхождения Донбасса в состав России, но одобрит предоставление республикам либо независимости, либо очень широкой автономии в составе Украины.
Ранее политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что проведение референдумов в Донецке и Луганске может положить конец украинскому кризису. «Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию – это что-то из области фантастики», – цитирует его РИА «Новости». При этом эксперт подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.
Накануне сообщалось, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники сообщил, что союзники, в частности, рассматривают итальянский план, который предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса.
«Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины», – утверждает телеканал, цитируя неназванных западных чиновников, которые говорят о растущей обеспокоенности тем, что происходящее на Украине «может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров».
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В США испугались последствий решения Байдена по Украине
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Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, предупредил эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье для журнала American Thinker.
Как отмечает автор статьи, сначала президент США заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты для ударов по России, однако несколько дней спустя глава американской администрации поменял свое мнение и объявил о решении «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами», передает РИА «Новости».
Автор публикации привел слова источника из администрации Байдена, согласно которым передаваемые Украине системы смогут «поражать цели на удалении до 80 километров». «Безусловно, когда украинские войска получат эти ракетные системы, ничто не помешает им поражать цели на территории России», – предположил обозреватель.
Публицист отметил, что такой разворот в политике Байдена случился сразу после того, как Соединенные Штаты поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В ответ, как напомнил Семпа, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет.
«Остается лишь гадать, чем все это закончится», – подчеркнул автор, призвав Байдена «не дразнить русского медведя». «Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной», – предупреждает Семпа.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Во вторник стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Американский генерал призвал срочно отправить Украине истребители
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Командующий Национальной гвардией Калифорнии генерал Дэвид Болдуин выразил мнение, что власти США и страны Запада должны как можно скорее рассмотреть вопрос о поставке Украине истребителей, в том числе американского производства, сообщило издание Politico.
Командующий калифорнийской Нацгвардией, которая ранее занималась обучением украинских военных, заявил, что лучшим «краткосрочным решением» стала бы отправка самолетов советского производства МиГ, которые есть у восточноевропейских союзников Вашингтона. По его словам, этот вариант представляется целесообразным, поскольку украинские летчики «уже обучены обращению с ними», передает ТАСС.
«[Самолеты] МиГ – это лучшее краткосрочное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это вариант, который должен быть изучен как можно скорее», – добавил Болдуин.
По его словам, с момента начала российской специальной военной операции на Украине представители Национальной гвардии штата Калифорния помогали Киеву формировать запросы Пентагону на поставку украинской стороне различных вооружений. Также, как проинформировал Болдуин, военнослужащие калифорнийской Нацгвардии, в особенности летчики, на ежедневной основе контактируют с украинскими военными, чтобы обмениваться с ними идеями и соображениями по поводу тактики ведения боевых действий.
В четверг постпред России при ООН Василий Небензя в СБ ООН обвинил страны Запада в совершении военного преступления из-за поставок Украине вооружений, которые используются Киевом для обстрела мирных кварталов Донбасса.
Напомним, в марте Варшава предложила США забрать польские МиГ-29 в Германию. Ранее американские СМИ сообщили, что Польша может передать Украине «советские самолеты», взамен получив от США американские истребители F-16. По словам источников, такой шаг стал бы ответом на призыв Киева закрыть небо над Украиной. США поддержали возможность передачи Украине советских самолетов из Польши. Вопреки этому Польша опровергла сообщения о решении передать Украине боевые самолеты.
В начале марта украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
Истребители МиГ-29 стоят на вооружении армии Польши с 1989 года и находятся на 22-й тактической авиабазе в Мальборке и 23-й базе в Минске-Мазовецком. Первые самолеты были приобретены в СССР, последующие получены из Чехии и Германии.
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США разрешили двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу
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Итальянская нефтяная компания Eni и испанская Repsol в ближайшее время могут начать поставки венесуэльской нефти в Европу, чтобы восполнить потери от эмбарго на российскую нефть, сообщает со ссылкой на источники сообщает аагентство Reuters.
Объемы нефти, которые получат Eni и Repsol, невелики, а влияние на мировые цены на нефть будет скромным, заявил один из собеседников агентства, сообщает газета «Ведомости».
«Но зеленый свет Вашингтона на возобновление давно замороженных потоков венесуэльской нефти в Европу может дать символический импульс президенту Венесуэлы Николасу Мадуро», – пишет агентство.
Другие источники сообщили, что возобновить поставки разрешил Госдепартамент США, они рассказали, что в разосланных Eni и Repsol письмах Госдеп уверял компании, что им не грозят штрафы за перевозку венесуэльских нефтяных грузов.
Две европейские компании совместно с венесуэльской PDVSA владеют предприятиями в стране. По словам источников, Eni и Repsol могут зачесть сырую нефть в счет невыплаченных долгов и просроченных дивидендов при условии поставок нефти в Европу без перепродажи «где-либо еще».
При этом Вашингтон не сделал подобных поправок в отношении американской нефтяной компании Chevron, индийской Oil and Natural Gas и французской Maurel & Prom SA, которые «также лоббировали интересы США».
Ранее Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. «Правительство Венесуэлы провело проверку и может подтвердить данные о том, что США разрешили своим и европейским компаниям вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», – сообщила она.
Напомним, власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
Британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
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Володин: Арсенал средств по сдерживанию России исчерпан
Анализируя шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что арсенал средств по сдерживанию России исчерпан.
«Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.
«Для Российской Федерации возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 миллиарда долларов в год. Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется «в плюсе», – отметил спикер ГД.
Володин заметил, что Европа «из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы» будет «переплачивать более 250 млрд евро ежегодно», не считая дополнительных затрат «на переход предприятий на новые марки нефти».
«Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их еще более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось», – резюмировал Володин, добавив, что преодолев все санкции, Россия станет только сильнее.
Напомним, в пятницу Совет Евросоюза окончательно утвердил шестой пакет санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Новые санкции ЕС предполагают частичный и постепенный отказ от поставок российской нефти. Так, «ЕС принял решение запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской сырой нефти займет шесть месяцев, восемь месяцев – для продуктов нефтепереработки», – указано в документе.
Тем не менее китайские СМИ утверждают, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.
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Посол США допустил взаимное закрытие посольств Москвой и Вашингтоном
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Американский посол в Москве Джон Салливан не исключил того, что Россия и США могут закрыть свои посольства на территории друг друга. При этом он отметил, что в Вашингтоне не хотели бы идти на этот шаг.
«Могут, есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой» , – передает ТАСС ответ Салливана на соответствующий вопрос. При этом, по его словам, в американской администрации вряд ли можно найти сторонника закрытия посольств.
«Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», – добавил Салливан.
Посол указал, что ранее российская сторона заявляла об опасности разрыва отношений между странами. По его словам, эта ситуация могла бы означать закрытие диппредставительств в обеих странах. Дипломат выразил надежду на то, что подобный сценарий не будет реализован.
«Уверяю вас, это не идет от Соединенных Штатов. Это не входит в намерения президента Байдена или правительства США. И мы сейчас мало что еще можем добавить на эту тему. Мы три месяца находимся в ситуации полностью, как мне представляется, измененных взаимоотношений», –заключил он.
В понедельник Салливан заявил, что Россия и США не могут взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом.
Посол США оценил работу ЦБ России по укреплению рубля
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан назвал талантливой работу главы Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля.
«Председатель Центрального банка – исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», – передает ТАСС слова посла.
Вместе с тем Салливан выразил мнение, что влияние санкций и мер экспортного контроля со временем значительно возрастет. «Если бы я был гражданином России, меня бы беспокоило их влияние на российскую экономику – влияние, которое, я полагаю, будет существенным», – отметил он.
По словам дипломата, у России и США десятилетия ушли на то, чтобы выстроить торговые отношения. «Американские компании брали на работу здесь тысячи людей – инженеров, которые трудились как в Москве, так и за ее пределами, в Екатеринбурге, например, и в других городах», – уточнил Салливан.
Теперь на восстановление сотрудничества, как полагает посол США, потребуется много времени. «Годы, если не больше. Компаниям потребуется много времени. Это при условии, что люди сами этого захотят, пока же они уезжают, то есть пока мы об этом даже не думаем», – заключил дипломат.
Ранее Салливан не исключил того, что Россия и США могут закрыть свои посольства на территории друг друга. При этом он отметил, что в Вашингтоне не хотели бы идти на этот шаг.
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Молдавия намерена купить у Запада противотанковые ракеты и дроны-камикадзе
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Молдавии необходимо новое вооружение, и власти могут обсудить с партнерами закупку противотанковых ракет и дронов-камикадзе для оборонных целей, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый в эфире телеканала Jurnal TV.
«Любая военная помощь, которая будет получена Молдавией, будет использована для обороны. У нас, к примеру, нет танков, закупать их и содержать для нас очень дорого, лучше было бы развивать возможности борьбы с танками, это могут быть ракеты или дроны-камикадзе, которые стоят дешевле... из наших возможностей закупать, содержать технику и управлять ей мы и будем исходить при обсуждениях помощи с партнерами», – цитирует РИА «Новости» Носатого.
Он рассказал, что сейчас Молдавия получает бронежилеты, каски, средства коммуникации, системы оповещения, нелетальное оружие. При этом Носатый считает, что оружие молдавской армии тоже нужно, поскольку имеющееся устарело.
«У нас в армии есть чуть больше 6,5 тыс. военнослужащих, армия оборудована тем, что осталось с советских времен, – это техника 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого века, которой место в музее, правда, в последнее время мы получали кое-что от партнеров, в первую очередь я имею в виду США», – добавил министр.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что власти республики ведут предварительные переговоры с западными партнерами о поставках в страну летального оружия.
До этого глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.
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