На белорусско-литовской границе запутавшись в заграждении погиб лось

Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса

Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается, и она не должна лезть в эти вопросы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Параллельно с требованиями выполнить Минские договоренности, мы долгие годы напоминали Западу о том, что его курс на расширение НАТО плохо кончится. Во-первых, оказывается, нам врали, когда Советскому Союзу пообещали, что НАТО не будет расширяться. Альянс расширялся с тех пор пять раз. Сейчас планируется уже шестое расширение. Во-вторых, мы давно предупредили, когда они стали втягивать в НАТО Украину, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации. Они отвергли проект Договора о гарантиях безопасности в Европе, который мы предложили в 2009 году», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства РФ РИА «Новости».

«В 2021 году они проигнорировали еще один проект, который мы предложили и США, и (отдельный договор) НАТО. Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение Альянса и возможное участие в этом процессе Украины – не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», – сказал российский министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

Он также отметил, что параллельно Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб.

«Думаю, лет десять они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств. Всем, по большому счету, управляют. Западные страны отказывались от всех наших разумных предложений и компромиссов и этим оправдали наши худшие опасения, что на практике из Украины создавали плацдарм для того, чтобы угрожать и сдерживать Российскую Федерацию. Вот почему у нас не осталось другого выбора, кроме как признать эти республики. ЛНР и ДНР должны были получить от Украины особый статус и остаться в составе Украины», – пояснил глава МИД РФ.

Он напомнил, что в отношении них украинские вооруженные силы, «национальные батальоны» продолжали агрессивную линию, ежедневные обстрелы. По словам Лаврова, за годы саботажа Минских договоренностей 14 тыс. мирных жителей было убито в результате прямых обстрелов городов, гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы, детские сады. «Жаль, что в Европе складывается впечатление, что до 24 февраля сего года никто не понимал, что происходит. Это говорит только об одном – западные политики не хотели затрагивать данные темы в медийном пространстве, чтобы их население, избиратели понимали, что в реальности происходит», – заключил министр.

Напомним, в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил страны НАТО в нежелании учитывать законные интересы Москвы в ходе переговоров по гарантиям безопасности. В конце марта помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что на территории Украины усилиями Североатлантического альянса годами создавался антироссийский плацдарм, требования России по безопасности игнорировались. 20 февраля президент России Владимир Путин указал лидеру Франции Эммануэлю Макрону о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности.

В январе глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Полученный от Запада ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Госдуме назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.

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