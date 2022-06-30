Эксперт спрогнозировал сроки перехода на цифровое право в России

Первые цифровые нормативные акты появятся уже в конце этого года, а вскоре и все правовые документы будут цифровыми, такой прогноз дал в четверг на полях X Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Он напомнил, как в 2011 году казался совершенно прорывным портал, regulation.gov.ru, без которого сейчас невозможно представить работу специалистов, имеющих дело с нормативными актами. Замминистра рассказал о том, как путем оцифровки КоАП РФ был превращен в систему справочников. Задача ставилась сделать систему нормативно-справочной информации, передает слова Херсонцева РАПСИ.

То, к чему стремится Минэконом развития, заявил Херсонцев, это – переход на полностью цифровой административный процесс, который обеспечит прозрачность системы контроля и надзора. «Это будет очень серьезная прорывная история. Я думаю, что «пилот» мы постараемся в течение года запустить», – сказал замминистра.

В Минцифры был разработан так называемый Конструктор цифровых регламентов. По словам Херсонцева, сейчас тестируются действия Минюста по государственной регистрации нормативных актов, «которые никто на бумаге не видел».

В завершение дискуссии замминистра анонсировал, что скоро «все право будет цифровым» и присутствующие «точно доживут» до этого времени.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил готовить юристов по защите персональных данных в медицине

«Цифра» в здравоохранении полезный и позитивны инструмент. Но самый важный вопрос здесь – защита персональных данных. Если информация о количестве заказов в «Яндекс.Еде» сообщает лишь о том, как много вы едите, то утечка персональные данные в здравоохранении – это риск здоровью и жизни человека. Как пациентов, так и самих медиков», – заявил Даванков, чьи слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Очевидна потребность отрасли в наличии юристов по защите данных, а также организации дополнительного образования медиков в этом конкретном направлении», – уверен политик.

Отдельное внимание Даванков уделил перспективам и проблемам развития телемедицины. «Прежде всего, это шанс на нормальную медицинскую помощь для пациентов из отдаленных регионов, – отметил депутат. – Кроме того, это огромный новый рынок для отечественных медицинских и IT-компаний».

Вице-спикер обратил внимание на то, что сейчас доступ к онлайн-консультациям сильно затруднен для граждан, так как требует наличия электронной цифровой подписи, и предложил обсудить возможности дебюрократизации этой услуги.

«Внедрение электронных медицинских карт могло бы облегчить процедуры в сфере телемедицины. Как эффективно организовать этот процесс в масштабах страны – тема для обстоятельного разговора на площадке Госдумы», – подчеркнул Даванков.