Курский депутат отправился добровольцем для участия в СВО

Эксперты назвали причины вывода российского гарнизона с острова Змеиный

Французские САУ СAESAR были развернуты на острове Кубанский, в 36 километрах от Змеиного. Вероятный масштабный удар по острову грозил потерей личного состава, и потому было принято решение об эвакуации гарнизона, – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. В четверг Минобороны сообщило о выводе военнослужащих с острова Змеиный.

«Можно предположить, что из данных разведки стало известно: ВСУ готовили масштабный удар по этому острову, который отразить наличными силами было бы сложно. Не исключено, что предполагалось использование поставленных Западом французских самоходных артиллерийских установок CAESAR», – отметил военный эксперт Константин Сивков.

Он напомнил, что эти САУ были развернуты на острове Кубанский, расположенный в Одесской области близ устья Дуная, в 36 километрах от Змеиного. «Подобные удары по острову грозили потерей личного состава, и потому было принято такое решение», – отметил эксперт.

Схожее мнение высказал и источник Telegram-канала «Рыбарь», который указывает: после переброски в Одесскую область артиллерийских установок CAESAR и оперативно-тактических комплексов «Точка-У» плотность артиллерийского огня со стороны одесского побережья кратно возросла, поэтому и было решено эвакуировать военнослужащих ВС России со Змеиного. «Следующий этап битвы за остров Змеиный – это уничтожение морского и воздушного десанта ВСУ на подступах», – считает источник.

О том, что ВС России вывели гарнизон, находящийся на острове Змеиный, в четверг оповестило Минобороны России. В сообщении, которое было помещено в официальном Telegram-канале ведомства, указывалась не военная, а политическая причина. Россия тем самым продемонстрировала мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в Минобороны.

«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», – отмечено в сообщении.

Уточняется, что такой шаг «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».

«Если руководство Российской Федерации приняло такое решение, значит оно правильное. Взвешены все за и против, и, с учетом обвинений в адрес России, что мы чуть ли не устраиваем мировой голод, решено не препятствовать вывозу зерна», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. По его оценке, «это решение продуманное, выверенное и действительно демонстрирует всем, кто кричит, что мы не даем вывозить зерно, что с нашей стороны препятствий нет».

«Очевидно, что это жест доброй воли со стороны России. Москва таким образом отреагировала на утверждение ООН о том, что мы препятствуем вывозу зерна из Украины. То есть наша страна сейчас снимает градус напряженности, принимая во внимание выводы организации», – заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«Я думаю, что следующим шагом может быть заявление России о полной демилитаризации острова Змеиный. Ну а в дальнейшем необходимо не допустить размещения там гарнизона ВСУ», добавил эксперт. Он также отметил, что дальнейшие шаги должны предпринимать уже в ООН. «Именно Организация Объединенных Наций обращалась к Москве с просьбой обеспечить беспрепятственный вывоз зерна из Украины. Раз они об этом попросили, то им и гарантировать определенный статус острова, в том числе в вопросах повторной милитаризации», – пояснил собеседник.

«При этом стоит понимать, что Россия имеет все необходимые возможности для контроля этой территории, а также вопроса вывоза продовольствия со стороны Крыма. Так что мы просто демонстрируем свою готовность учитывать мнение ООН», – акцентировал Бартош.

В среду состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Как сообщает ТАСС, была затронута тема вывоза зерна и удобрений из украинских портов. Лавров подробно изложил российские оценки текущего положения дел на Украине, в том числе в контексте проблемы поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

Также напомним, что в начале прошлой недели ВСУ предприняли вторую по счету крупномасштабную попытку отбить остров Змеиный. Как сообщил тогда представитель Минобороны Игорь Конашенков, ракетные и артиллерийские удары по дислокации наших военных наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.

Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, зачем Украина упорно атакует остров Змеиный.

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