«Единая Россия» предложила ввести компенсации за вред жизни или здоровью волонтеров

Госдума 30 июня рассмотрит в первом чтении законопроект, внесенный по инициативе фракции «Единой России» о введении компенсации за вред жизни или здоровью добровольцев, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Такая практика уже действует в ряде регионов. Ее же мы реализуем для поддержки добровольцев, которые сейчас помогают в гуманитарных миссиях в Донбассе. Наш законопроект предлагает распространить эту норму на всю Россию, сделать ее постоянной. Волонтеры увидят, что их труд нужен стране, и еще больше людей придет в волонтерское движение. А значит, мы сможет помочь еще большему количеству людей», – приводятся его слова на сайте партии.

Метелев напомнил, что только за прошлый год с участием добровольцев потушено больше 30 тысяч пожаров, ликвидировано свыше 100 наводнений.

«Мы помним пандемию, когда в больницы пришли десятки тысяч волонтеров-медиков, которые работали там круглосуточно в костюмах. Шли на риск, многие заболевали, но после выздоровления продолжали помогать людям. Часто сил спасателей не хватает. И волонтеры работают вместе с профильными службами, ускоряя процесс поиска людей или решения сложностей, вызванных наводнениями или пожарами. Летом прошлого года более тысячи волонтеров участвовали в ликвидации наводнения в Краснодарском крае, в Крыму», –ответил депутат.

В свою очередь замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, курирующий гуманитарную миссию партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал о работе волонтеров «Единой России», в том числе в Донбассе.

«Уже четыре года мы работаем с ребятами в самых разных зонах чрезвычайных ситуаций. Начинали в Забайкалье, а сейчас ребята работают в Херсонской области, Запорожье, ЛНР, ДНР. Зачастую работа связана с риском для жизни. И именно сегодня мы говорим о том, что закон о благотворительности, добровольчестве необходимо расширять», – сказал он.

Кроме того, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект «Единой России» о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий.

К таким лицам относятся врачи, технические специалисты, строители и многие другие, кто участвует в реализации задач специальной военной операции на Украине.

«Эти льготы будут распространяться, в первую очередь, на выездные ремонтные бригады, которые восстанавливают вооружение, военную специальную и гражданскую технику. Эти люди проявляют мужество и героизм, как и врачи, медики, находящиеся на данных территориях в командировках, оказывают помощь больным, раненым, которых меньше не становится из-за варварских обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, нацформирований и наемников. Еще одна категория – ремонтники, восстанавливающие транспортную инфраструктуру, системы жизнеобеспечения водой, газом, связью. Этот перечень шире. Уверен, что все фракции поддержат наш законопроект», – пояснил председатель комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев.