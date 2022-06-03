Маск анонсировал появление прототипа человекоподобного робота

Эксперты оценили желание Байдена покупать российскую нефть по цене ниже рынка

«Власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью. Только сложно представить, чтобы Россия продавала нефть Индии или Китаю дороже, чем Вашингтону», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Запад задумался об отказе от эмбарго на российскую нефть и о желании покупать ее по цене ниже рынка.

«Потолок цен на российскую нефть – это та самая идея, которую изначально развивала министр финансов США. Уже на протяжении месяца она призывает не вводить против российской нефтяной индустрии такие санкции, которые приводят к сокращению экспорта», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Собеседник отметил, что «стоимость нефти в мире очень четко коррелируется со стоимостью топлива на американском рынке», а эти показатели там «постоянно растут», что приводит к недовольству местных граждан. «В конечном счете это ведет к потенциальному провалу Демпартии на всех предстоящих выборах, включая президентские в 2024 году».

«Теперь они пытаются хоть каким-то образом исправить ситуацию. А для этого необходимо насытить мировой рынок нефти, ликвидировав или хотя бы снизив дефицит. То есть к американской власти пришло понимание, что санкции против российской нефти приведут к сокращению экспорта из России», – акцентирует Юшков.

«Также министр финансов США продвигала идею о том, что европейцы не должны вводить эмбарго на российскую нефть, но могут ввести импортную пошлину. Это было необходимо для того, чтобы поставки российской нефти сохранялись в прежнем объеме, но сократились доходы Москвы», – объяснил эксперт.

«Но согласится ли Россия на такие условия? – задается вопросом собеседник, – Вполне возможно, что Москва сама откажется поставлять нефть Вашингтону». «Мы уже видели, как санкции разворачиваются против Европы. Так, например, Германия национализировала «дочки» Газпрома, и российское руководство запретило торговать с этими компаниями, превратив их в пустышки», – рассуждает Юшков.

Эксперт предположил, что Россия может пойти на полное ограничение прямых поставок нефти в США, если стоимость топлива, предложенная США, не будет адекватной. «Сложно представить, чтобы Индия и Китай покупали сырье по 70–80 долларов за баррель, а в США по 50 долларов», – подчеркнул специалист.

В свою очередь, эксперт в области энергетики Станислав Митрахович указывает на то, что «Запад понял, насколько сложно отказаться от российской нефти». «Мне кажется, что Джо Байден пытается каким-то образом уменьшить объемы закупаемого у Москвы сырья, пока не вступят в силу принятые шестым пакетом санкции», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Собеседник обращает внимание, что условия, которые диктуют в США, могут вызвать недовольство практически всех участников рынка. «У России уже есть направления, по которым она может продавать нефть ниже рыночной стоимости. Например, азиатские страны. Опять же, фиксация цены может не понравиться другим странам. Ведь если сегодня установятся предельные цены для России, то уже завтра это может коснуться Саудовской Аравии», – заключил Митрахович.

Ранее стало известно о том, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Как следует из слов Байдена, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».

Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене». В этом случае Россия сможет экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».

Кроме того, Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе». Он планирует подробнее изложить свою точку зрения в четверг.

Кроме того, в администрации США начали выступать против ужесточения санкций к России, сообщает Bloomberg. В частности, Белый дом и Госдеп выступают за ужесточение санкций, но Минфин США считает, что новые санкции окажут негативное влияние на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть.

Противники ужесточения санкций опасаются, что рост цен на бензин ослабит позиции демократов в преддверии промежуточных выборов. В этой связи предлагается установить потолок цен на нефть, который якобы ограничит доходы России от продажи нефти.

Вместе с тем Литва признала «парадоксальный результат» санкций против России. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Несмотря на санкции, доходы Кремля как бы не снижаются», – отметило он. По его словам, «это происходит, прежде всего, из-за роста цен», в связи с чем «значительного воздействия» санкции «на финансы России не имеют». Науседа сказал, что «вечно такое продолжаться не будет».

Он также признал, что страны Запада «не могут преградить» России «путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам».

Напомним, Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.

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