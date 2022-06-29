Победитель конкурса «Лидеры России»: Малому и среднему бизнесу требуется особая защита государства

После ухода с рынка иностранных компаний доступность различного оборудования и программного обеспечения резко снизилась. Китайские производители пока с осторожностью относятся к массовым поставкам. В нынешней ситуации бизнесу приходится различными способами обходить ограничения и здесь необходима поддержка государства, сказал газете ВЗГЛЯД Мстислав Исаков, победитель 4-го сезона конкурса «Лидеры России».

«Одним из главных вызовов для российского бизнеса во время санкций, с которым столкнулось абсолютное большинство компаний, стали проблемы с доступностью цифровых решений и оборудования», отметил победитель четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Мстислав Исаков, руководитель группы развития продуктов для партнеров в OZON и приглашенный преподаватель СберУниверситета

«Значительная часть корпоративного программного обеспечения была представлена на российском рынке западными компаниями. Эти продукты сталинедоступны или перестали поддерживаться в связи с введением санкций. Похожие сложности возникли и в области микроэлектроники – серверное оборудование и другие важные комплектующие ввозились, а та незначительная часть, производство которой было локализовано, зависела от иностранных поставок, – пояснил собеседник. – Из-за этого после введения санкций и ухода с рынка иностранных компаний доступность оборудования резко снизилась, а альтернативные производители, в частности из Китая, тоже пока с осторожностью относятся к массовым поставкам на российский рынок».

Ситуация вполне объяснима в свете того давления, которое оказывается на Россию, отметил Исаков. «Более 8 тысяч различных ограничений были наложены на нашу страну.Почти все компании столкнулись с разрывом выстроенных цепочек создания ценности, нарушением логистических связей и цепочек поставок, давлением, связанным с турбулентностью и ограничениями на финансовых рынках», – указал собеседник. Исаков напомнил, что санкции единовременно ударили по большинству отраслей, но наибольшее число ограничений было наложено на системообразующие направления, которыезначительно зависели от зарубежного программного обеспечения и оборудования – 22% рестрикций пришлось на российский финансовый сектор, еще 15% на промышленность.

В нынешней ситуации бизнесу приходится различными способами обходить ограничения и здесь, в том числе, необходима поддержка государства, особенно компаниям сегмента малого и среднего предпринимательства, констатировал собеседник.

Безусловно, государству уже сейчас удалось добиться стабилизации обстановки в экономике, отметил Исаков. При этом особой поддержки от государства требует малый и средний бизнес, которому «которому значительно сложнее формулировать консолидированную позицию и защищать свои интересы», указал собеседник. «Вызовы остались и нам предстоит еще значительная работа для возвращения на траекторию устойчивого роста экономики. Для этого важно развивать тесное взаимодействие государственных органов и бизнеса, наладить диалог», – резюмировал Исаков.

В старейшем и одном из наиболее крупных российских интернет-магазинов OZON собеседник руководит группой развития продуктов для партнеров, дополнительно занимается разработкой программ поддержки малых и средних предприятий, преподает в корпоративном университете Сбербанка. Ранее собеседник руководил направлением «Экосистема» в отечественном представительстве компании Nike: вместе с командой развивал направление электронной коммерции, цифровые приложения для бега и тренировок, а также отвечал за расширение коллаборации с локальными экосистемами в России. Также у Мстислава широкий опыт в запуске цифровых продуктов и ведении проектов цифровой трансформации как на локальном и международном уровне в рамках группы L'Oreal.

Победитель четвертого суперфинала конкурса «Лидеры России» отдельно обратил внимание на полученный в рамках проекта опыт. «Я смог проверить свои силы и лучше понять над чем стоит еще работать, что развивать. Во-вторых, новые знакомые за время конкурса стали близкими товарищами, с которыми и после конкурса мы активно продолжаем общаться и работать над совместными проектами. В-третьих, возможности – для развития, для опыта, для роста, включая грант 1 млн рублей, который получает каждый суперфиналист», – рассказал Исков.

«Безусловно, есть возможности, доступные только победителям конкурса, в частности определенные мероприятия клуба «Эльбрус», в которых я с удовольствием принимаю участие. Но важно отметить, что большая часть возможностей доступны широкому кругу участников, что позволяет развиваться многим членам, не побоюсь этого слова, «семьи Лидеров России», – заключил Исаков.

Четвертый сезон всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» завершился в Москве в конце мая. По итогам состязания были определены 106 победителей – представителей 32 регионов России и трех иностранных государств – Эстонии, Казахстана и ОАЭ.Все участники суперфинала получили образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители суперфинала – возможность поработать с ведущими управленцами страны.

Отличительной чертой четвертого сезона «Лидеров России» была широкая география участников конкурса. «У нас участвовали ребята из 150 стран мира. 70 из них попали в финал, – отметил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. – В итоге наш президент принял решение всем 70 дать российское гражданство, потому что очень яркие ребята, и представляете, что это такое – в сегодняшней ситуации беспрецедентной информационной войны, в которой бесконечное количество фейков, надо иметь характер».