Россия играет важную историческую роль в Европе, и после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно», заявил бывший госсекретарь (1973–1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969–1975) Генри Киссинджер, сообщила газета «Коррьере делла сера».

Он заявил, что увидел в президенте России Владимире Путине «умного аналитика, понимающего международную ситуацию с российской точки зрения».

«Таким он и останется, и это должно учитываться, когда война закончится», – передает слова Киссинджера ТАСС.

Экс-госсекретарь подчеркнул, что Россия была частью европейской истории на протяжении 500 лет, она участвовала во всех больших кризисах и причастна к «некоторым крупным триумфам европейской истории».

«Задача дипломатии, и западной, и российской – вернуться к историческому курсу, в котором Россия – часть европейской системы. И Россия должна играть важную роль», – сказал Киссинджер.

По его словам, Запад был не слишком внимательным, предлагая Украине войти в НАТО. «Потому что это означало, что вся территория от Берлинской стены до российских границ оказалась бы под НАТО, в том числе территории, с которых в истории совершались нападения на Россию. Пришел момент понять, как завершить этот конфликт [на Украине] с политической и военной точки зрения. Нельзя просто продолжать сражаться без цели», – указал Киссинджер.

Ранее Киссинджер заявил, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.