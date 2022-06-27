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Эксперт назвал преимущества России перед Западом в «литиевом покере»
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«Нельзя перейти на электромобили, если не найти дополнительные запасы лития. Поэтому многие страны мира ведут на него охоту. Контракт с Боливией будет неплохим ходом со стороны России», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович. Появились публикации о том, что Путин готовит сырьевую ловушку для Запада – Россия готова заключить с Боливией контракт на разработку лития.
«В том, что Россия заинтересовалась месторождениями лития в Боливии, есть два момента – промышленный и стратегический», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Первый момент связан с тем, что литий – это очень важное сырье для новой энергетики. Он используется для аккумуляторов, электромобилей, систем промышленного хранения энергии и во многих современных высокотехнологичных аппаратах, – указал эксперт. – Именно поэтому в мире в целом соответствующее внимание к литию. Невозможно перейти на электромобили, если не найти дополнительные запасы лития в мире. Поэтому у многих стран мира есть интерес вести на него охоту. В противном случае его просто не хватит для масштабного перехода на электромобили».
С ростом спроса на литий связаны и перспективы роста цен на этот метал, а также на никель, медь, кобальт и другие металлы, которые нужны для производства соответствующего вида транспорта и оборудования. Цены на литий, никель и кобальт подскочили почти вдвое по сравнению с периодом до начала пандемии коронавируса, следует из данных консалтинговой компании AlixPartners LLP, на которые ссылается «Интерфакс».
«Поэтому не удивительно, что Россия, как и другие страны, пытается найти себе такое месторождение», – отметил Митрахович.
Владимир Путин готовит новую сырьевую ловушку для стран Запада, спровоцировав их зависимость от поставок лития – об этом говорится в материале, опубликованном в воскресенье в немецкой газете Die Welt. По информации издания, Боливия, которая обладает крупнейшими месторождениями лития в мире, ищет деловых партнеров для добычи сырья. Один из претендентов на заключение соглашений с латиноамериканской страной – Россия, отмечает Welt.
«Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина», – цитирует РИА Новости немецкую газету. По оценке Die Welt, у Москвы есть хорошие шансы добиться успехов в игре в «литиевый покер» – и это значит, что у Европы, помимо зависимости от нефти и газа, может появиться еще одна зависимость, от поставок лития.
Отметим, что во вторник «Интерфакс» со ссылкой на Wall Street Journal сообщил, что за последние несколько месяцев ведущие производители электрокаров – Tesla, Ford, Motor, General Motors, Rivian Automotive и Lucid Group – повысили цены на свою продукцию.
«Второй момент в этой ситуации – скорее международно-стратегический», – продолжает Митрахович. В новой ситуации «Россия пытается закрепиться в Латинской Америке, найти там себе стабильных партнеров, при этом желательно, чтобы это имело не только идеологическую базу, но еще и экономическую, промышленную», отметил эксперт. «С этим были связаны, например, наши проекты в Венесуэле. Сейчас также появляются новости про сотрудничество с Колумбией, – отметил эксперт. – Эта страна десятилетиями считалась проамериканской, но сейчас там поменялось руководство, что дает надежду на открытие каких-то возможностей для диалога и партнерства с Россией».
Кроме Венесуэлы и Колумбии, у нас есть и желание, и все возможности для взаимодействия с Боливией, Эквадором, Никарагуа, перечислил Митрахович. «В Боливии в частности пытались недавно провести госпереворот, но в итоге к власти вернулись те, кто скептически настроен к Вашингтону и, соответственно, они готовы работать с Россией», – напомнил эксперт. Напомним, что летом 2019 года в Москву приезжал тогдашний боливийский президент Эво Моралес (чьи сторонники сейчас находятся у власти), который на встрече с Владимиром Путиным обсуждал в том числе вопрос сотрудничества двух стран в разработке литиевых месторождений. «Если это партнерство будет происходить еще и на экономической базе, в части добычи и запасов лития, я думаю, это будет неплохой стратегический ход со стороны России и в промышленном плане, и в геополитическом», – полагает собеседник.
Как напоминает Die Welt, запасы этого редкоземельного щелочного металла в Боливии составляют 21 млн тонн, что превышает запасы лития в Аргентине (19 млн тонн) и Чили (9,8 млн), отмечает ТАСС. На юго-западе Боливии, на солончаке Уюни, располагается крупнейшее в мире литиевое месторождение.
«Что касается конкретной стоимости добычи, сроков, объемов – тут уже нужно смотреть детали, что скажут местные руководители, компании, которые этим будут заниматься, – отмечает Митрахович. – Ситуация здесь зависит не столько от конкретных запасов, сколько от того, выгодно ли с экономической точки зрения их добывать. А это складывается из многих факторов: биологический, логистический, рабочая сила, экологические требования. Добыча лития – это не самая благоприятная история с точки зрения экологии. Также большую роль будут играть имеющиеся технологии добычи, от этого очень сильно зависит окончательная цена. Поэтому на вопрос рентабельности ответит только будущее».
«Вместе с тем в мире есть и другие альтернативы. Не весь литий в мире сосредоточен в Боливии», – указал эксперт. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 10% мировых запасов литиевых руд находятся на Украине и в Донбассе. В частности, Шевченковское месторождение лития располагается в Великоновоселковском районе ДНР. «И в ДНР, и в России есть свои месторождения лития, которые надо развивать», – указал Митрахович. В России, напомним, до 50% литиевых запасов сосредоточены в редкометалльных месторождениях Мурманской области.
«В любом случае своей попыткой закрепиться в Боливии по части лития, Россия посылает недвусмысленный сигнал, что европейские представления о том, что не сегодня-завтра они перейдут на электромобили, это может сорваться. В том числе из-за того, что свободного лития в мире и с точки зрения денег, и с точки зрения политической доступности может оказаться недостаточно», – резюмировал эксперт.
Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в апреле Аргентина и Чили объявили об ограничении поставок лития в Россию. Представитель Минпромторга Владислав Демидов тогда объявил приостановку Аргентиной и Чили продаж лития России источником «гигантской проблемы» для нашей страны. Очевидно, что при достижении соглашения с Боливией проблема будет решена.
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В ЕС захотели нанести России «удар в самое сердце»
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Евросоюз не должен вводить против России такие санкции, которые в итоге нанесут ему больший ущерб, заявил посол ЕС в Великобритании Жуан Вале ди Алмейда в эфире телеканала Sky News.
«Вы упомянули газ. Это чрезвычайно чувствительная тема для наших стран. Есть одна вещь, которую мы не должны никогда делать – применять санкции, которые наносят нам больший вред, чем они вредят тому, против кого они нацелены. Мы должны быть уверены, что санкции имеют поддержку наших избирателей, что они выверенные, взвешенные. (...) Но они, могу вас в этом заверить, наносят сильный удар в самое сердце экономики России», – приводит его слова ТАСС.
В воскресенье с похожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель. На полях саммита G7 в баварском замке Эльмау он прокомментировал решение США, Канады, Японии и Британии ввести запрет на импорт золота из России. «Мы готовы смотреть, изучать… Смотреть, возможно ли целиться так, чтобы это навредило экономике России, а не нашей экономике», – сказал он.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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Шольц заявил о «ясном сигнале» Путину
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Сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Так он прокомментировал встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау.
«Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», – приводит его слова ТАСС. Шольц приветствовал визит Байдена в Германию.
Между тем, как признавало ранее агентство Bloomberg, что в ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что, хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.
Переговоры канцлера и главы Белого дома проходят в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).
Лидеры обсудят, прежде всего, ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.
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В Кремле оценили угрозу запрета на импорт российского золота в страны G7
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Золото из России будет продаваться в те страны, где оно востребовано и где более законные экономические режимы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы стран G7 ввести запрет на импорт российского золота.
«Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. И как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Ранее Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
Сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
Между тем британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
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Германии предсказали «мрачные перспективы»
Прекращение поставок российского газа в Германию нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны, при этом Берлин готовит население и бизнес «к трудным временам», пишет Bloomberg.
По оценкам немецкого Бундесбанка, немецкая экономика сократится в 2023 году более чем на 3%, если прекратятся поставки энергоресурсов из России, напоминает Bloomberg. При этом после сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» крупнейшую экономику Европы уже «охватывают опасения», передает РИА «Новости» содержание статьи.
«Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится», – сообщает Bloomberg, отмечая, что в этом месяце в Германии неожиданно упал и показатель деловых ожиданий.
Местные компании готовятся к длительному сокращению потребления энергии. К примеру, BASF, крупнейший производитель химикатов в Европе, может сократить производство из-за роста стоимости газа, который используется в качестве сырья в производстве и для выработки электроэнергии.
«Германия готовит потребителей и бизнес к трудным временам», – говорится в статье. Так, глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил, что домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, призвав население экономить деньги и энергию.
«Предприятия, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии, что ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны», – резюмирует Bloomberg.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности. Хабек признался, что сам стал меньше принимать душ ради экономии.
В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В Германии заявили о подготовке Путиным «новой ловушки» Западу
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Президент России Владимир Путин якобы готовит Западу «новую сырьевую ловушку» при помощи Боливии, пишет немецкая газета Die Welt.
Журналист издания отмечает, что Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей. По его мнению, одним из претендентов является Россия, в этом и заключается «новая сырьевая ловушка Путина», передает РИА «Новости».
Автор считает, что у России сейчас особенно хорошие шансы добиться успеха в игре в литиевый покер, и если Москва преуспеет, то у Европы, помимо нефти и газа, может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы.
«Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», – резюмировалось в материале.
По данным американской геологической службы, Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития – 21 млн тонн. По этому показателю она опережает Аргентину и Чили.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США потерпели поражение в попытке лишить Россию поддержки латиноамериканских стран.
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В Европе усомнились в возможности введения ценовых лимитов на российскую нефть
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Желание Запада ввести предельные цены на закупки российской нефти будет сложно реализовать без Китая, Индии и других крупных покупателей, отсутствие единой позиции в мире станет препятствием для воплощения данной идеи, заявили опрошенные немецким телеканалом Das Este эксперты.
Как заявил Das Erste Александр Сандкамп из Кильского института мировой экономики, такой механизм может заработать только в том случае, если его поддержат все важные страны-покупатели российской нефти, включая Китай, Индию или Индонезию. Он усомнился, что в настоящее время будет достигнуто такое единство, передает РИА «Новости».
По его словам, отсутствие единой позиции может помочь России направить больше своего экспорта нефти в страны за пределами Европы и Северной Америки.
«Крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, вряд ли будут выполнять такие требования. Возникает вопрос, как США и страны «Большой семерки» намерены склонить эти страны присоединиться», – подчеркнул эксперт по сырьевым товарам швейцарского банка UBS Джованни Стауново.
Ранее стало известно, что страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на российскую нефть. Власти США также заявляли, что работают с союзниками над введением ценовых лимитов на закупки российской нефти.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Четыре страны решили запретить импорт российского золота
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Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию, говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства Бориса Джонсона.
Как отмечается в сообщении, эти ограничения, которые скоро вступят в силу, распространятся на импорт вновь добытого и переработанного золота и не коснутся уже приобретенного, передает ТАСС.
«Новый экспорт российского золота более не будет разрешен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите Группы семи (G7), начинающемся сегодня», – сообщили на Даунинг-стрит, заметив, что Джонсон призовет своих коллег по «семерке» ввести аналогичные меры.
«С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», – говорится в сообщении.
Отмечается, что объем экспорта золота из России составил в 2021 году 12,6 млрд фунтов (15,5 млрд долларов). Объем российского импорта, попавшего под британские санкции, достиг 13,5 млрд фунтов (16,5 млрд долларов).
В свою очередь президент США Джо Байден подтвердил, что страны «Большой семерки» откажутся от покупки золота из России. «Большая семерка» вместе объявит о запрете на импорт российского золота – основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось также, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
Между тем, британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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В Бельгии предупредили об «эффекте домино» из-за нехватки газа
Премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа.
«Если у Германии начнутся трудности, это окажет огромное влияние на все остальные европейские страны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.
Александр де Кро напомнил, что в настоящее время Германия – единственная страна, признавшая, что ей, возможно, придется сократить часть своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности. Хабек признался, что сам стал меньше принимать душ ради экономии.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Пушков объяснил цель западных санкций против России
Санкции против России нацелены на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщение Reuters о том, что лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.
«Санкционная война против России нацелена на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны. Отдельные меры, принимаемые в рамках этой войны, могут содержать исключения, как в случае с европейским эмбарго на поставки российской нефти, или же, в зависимости от степени необходимости для Запада, подвергаться корректировке. Однако пересмотра общего курса, сколько бы ни констатировали в западных СМИ неэффективность санкций против России, не предвидится», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Reuters сообщило, что Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США согласовали запрет на импорт нового золота из России. Сообщалось также, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
Между тем, британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Французов призвали немедленно начать экономить свет и отопление
Ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обеспокоены стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России, пишет издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на соответствующее открытое письмо.
Послание содержит призыв к населению и бизнесу «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов.
«Мы призываем к осознанности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас – каждый потребитель, каждая компания – изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов», – передает РИА «Новости» содержание письма.
Энергетический кризис, как утверждается, может стать серьезной угрозой для социального и политического единства Франции.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
США заявили о введении санкций против 500 чиновников России
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Соединенные Штаты введут визовые ограничения в отношении примерно 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине, также будут применены санкции против «частных военных компаний», военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками, говорится в справке Белого дома.
«Министерство финансов и Государственный департамент США введут блокирующие санкции против частных военных компаний, действующих на Украине, российских военных подразделений, которые были причастны, что достоверно известно, к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права на Украине, а также назначенных Россией высокопоставленных должностных лиц на осажденных или занятых силами РФ территориях, в том числе министров и мэров спорных городов. Государство наложит визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц в связи с нарушением суверенитета, а также угрозой ему и территориальной целостности или политической независимости Украины, или подавлением инакомыслия в России», – приводит ТАСС текст документа.
Также президент США Джо Байден объявит о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 млрд долларов.
«Эти меры тщательно выверены таким образом, чтобы повысить расходы России, минимизируя при этом затраты американских потребителей», – говорится в заявлении Белого дома, передает РИА «Новости».
Между тем G7 введет новые санкции, в том числе против оборонной промышленности РФ. Меры будут направлены в том числе против военного производства и цепочек поставок, отмечается в сообщении DPA.
Ранее Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
Во вторник сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
Между тем британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
В Кремле не согласились с утверждением о наступившем «дефолте»
В Кремле не согласны с утверждением о якобы наступившем «дефолте» России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, не согласны», – ответил Песков на соответствующий вопрос РИА «Новости».
Ранее агентство Bloomberg заявило, что в России якобы произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам, который «мало беспокоит россиян».
Напомним, Bloomberg указывало на уникальную ситуацию, при которой у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность.
В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала
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Бросить бизнес в России решились менее 3% японских компаний
Лишь четыре из 168 (2,4%) крупных японских компаний, ведущих свою деятельность в России, приняли решение окончательно уйти с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины, сообщило агентство Киодо со ссылкой на последний доклад статистического центра Teikoku Databank.
Отмечается, что в случае Японии доля решивших покинуть российский рынок является самой низкой среди стран Группы семи (G7). По мнению агентства, японские компании тем самым занимают осторожную позицию, надеясь в будущем возобновить работу в России. Кроме того, многие фирмы не обладали заранее составленным планом действий на случай необходимости покинуть Россию, что также повлияло на их осторожность, передает ТАСС сообщение Киодо.
К настоящему времени свои предприятия в России временно остановили автоконцерны Toyota Motor, Nissan Motor и один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone. О закрытии магазинов одежды Uniqlo объявила компания Fast Retailing.
Напомним, с 17 июня Япония ввела запрет на поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и других видов оборудования. Всего в списке товаров, которые из Японии запрещено экспортировать в Россию, уже свыше 300 наименований. Кроме того, санкции Токио распространяются более чем на 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более чем на 200 российских компаний и организаций. Ведущие банки Японии из-за санкций против России потеряли 2,7 млрд долларов. При этом импорт из России в Японию резко вырос.
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным жестко контролировать импортозамещение
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым сообщил, что договорился с главой российского государства Владимиром Путиным очень жестко контролировать процесс импортозамещения.
«Это вопрос номер один. И мы договорились, что очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения», – цитирует ТАСС Лукашенко.
По его словам, сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос, прежде всего, России, огромной страны, по тем товарам, которые производят белорусы. «Мы рады тому, что мы в полном объеме востребованы на российском рынке. Сегодня уже вопрос не стоит, как продать, как это было раньше. Задача нашего правительства – ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными».
Лукашенко заявил, что в последние дни речь об импортозамещении шла с президентом России.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона начала грузить минеральные удобрения в порту в Ленинградской области.
До этого Лукашенко заявлял, что белорусская сторона в условиях санкционного давления Запада хочет часть грузов перенаправить в порты Петербурга. Он отмечал, что речь идет около 20 млн тонн груза.
Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что часть имеющихся в регионе портовых терминалов могут передать Белоруссии для максимально быстрого начала отгрузки.
В марте Лукашенко сообщал, что Белоруссия в течение двух лет обзаведется своим портом в России для транзита белорусских грузов. Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу белорусского коллеги отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений.
Продажи отечественных телеэкранов увеличили в Челябинске
Компания «Билтех» из Челябинска увеличивает продажи промышленных мониторов, занимая нишу иностранных производителей, в линейке серийной продукции представлено 21 изделие.
«В линейку серийно выпускаемой продукции входят различные модели. Среди них – промышленные дисплеи (плоскопанельные, настольные, настенные). Также изготавливаются панельные и малогабаритные промышленные компьютеры», – сообщается на сайте производителя.
Максимальный срок для изготовления серийной продукции составляет полтора-два месяца. Некоторые образцы «Билтех» производит по индивидуальным заказам. Их компания готова поставить в период от месяца до трех.
Сообщается, что ежемесячно производитель реализует до 200 изделий. При необходимости оборудование усиливают, чтобы технику можно было эксплуатировать в жестких условиях при вибрации и широком диапазоне температур. Производство налажено в Челябинске, там же ведется разработка, конструирование и сборка оборудования. Часть комплектующих – отечественного производства.
Ранее проект импортозамещения по обработке металлов решили запустить в Подмосковье.