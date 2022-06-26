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Германии предсказали «мрачные перспективы»
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Прекращение поставок российского газа в Германию нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны, при этом Берлин готовит население и бизнес «к трудным временам», пишет Bloomberg.
По оценкам немецкого Бундесбанка, немецкая экономика сократится в 2023 году более чем на 3%, если прекратятся поставки энергоресурсов из России, напоминает Bloomberg. При этом после сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» крупнейшую экономику Европы уже «охватывают опасения», передает РИА «Новости» содержание статьи.
«Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится», – сообщает Bloomberg, отмечая, что в этом месяце в Германии неожиданно упал и показатель деловых ожиданий.
Местные компании готовятся к длительному сокращению потребления энергии. К примеру, BASF, крупнейший производитель химикатов в Европе, может сократить производство из-за роста стоимости газа, который используется в качестве сырья в производстве и для выработки электроэнергии.
«Германия готовит потребителей и бизнес к трудным временам», – говорится в статье. Так, глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил, что домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, призвав население экономить деньги и энергию.
«Предприятия, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии, что ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны», – резюмирует Bloomberg.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности. Хабек признался, что сам стал меньше принимать душ ради экономии.
В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Посол России высказался о поставках турбин для «Северного потока»
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Россия не участвует в диалоге между Германией и Канадой по поводу поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которые оказались заблокированы из-за санкций, это германо-канадские разбирательства, заявил российский посол в Канаде Олег Степанов.
«Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос – в первую очередь проблема между Канадой и Германией. Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России, поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами», – цитирует РИА «Новости» Степанова.
По его словам, нет необходимости «становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств».
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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СМИ: Германия планирует национализировать часть «Северного потока – 2»
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Министерство финансов Германии рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части «Северного потока – 2», пишет журнал Spiegel.
«Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода», – передает РИА «Новости» информацию источников издания.
Отмечается, что это позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Песков прокомментировал возможность национализации Германией части «Северного потока – 2»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о возможной национализации ФРГ части «Северного потока – 2», отметив, что это гипотетические рассуждения без официальных заявлений.
«Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что, не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно. «Мы пока не можем оценивать, мы не имеем пока никаких ни официальных заявлений, ничего. Ну при всем уважении или неуважении, но публикация Spiegel не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений», – заключил Песков.
Ранее в немецких СМИ появилась информация о планах министерства финансов Германии конфисковать пролегающую по территории страны часть «Северного потока – 2», что позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
Также в пятницу вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
В Германии заявили о газовом кризисе
Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек изданию Der Spiegel.
«Мы находимся в газовом кризисе <...>. Потребление газа надо сократить, где только возможно. В противном случае будет трудно», – передает ТАСС его слова.
Хабек отметил, что Германия столкнулась с беспрецедентной для себя ситуацией. «Если поставки российского газа останутся на таком низком уровне, как сейчас, то нас уже ждет дефицит газа», – сказал он.
Ранее федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, и напомнило об экономии.
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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С сокращением поставок российского газа столкнулись 12 стран ЕС
Двенадцать стран Евросоюза столкнулись с сокращением поставок российского газа, 10 из них распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности газовых поставок, заявил на слушаниях в Европарламенте на пленарной сессии в Брюсселе первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
«Всего 12 стран затронуты сокращением поставок российского газа, 10 стран выпустили ранние предупреждения в рамках законодательства о безопасности газовых поставок. Риск перебоев поставок сегодня реальный», – сказал Тиммерманс, передает ТАСС.
Отмечается, что газохранилища в ЕС сейчас заполнены более чем на 50%, что значительно выше показателя 2021 года.
Ранее правительство Германии сообщало, что опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Британия ввела новые санкции против России
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Новые санкции Британии предусматривают запрет на импорт товаров, приносящих России доход, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги, говорится в документе, опубликованном правительством.
«Запрет на импорт, приобретение, поставку или доставку приносящих доход товаров, которые происходят или отправляются из России (а также на соответствующую техническую помощь, финансовые услуги, фонды и брокерские услуги)», – передает РИА «Новости» содержание документа.
Кроме того, Великобритания запретила экспорт в Россию банкнот фунтов стерлингов и банкнот ЕС. «Запрет на экспорт или на использование в России, стерлингов или банкнот, номинированных ЕС; также запрет на предоставление доступа, поставку или доставку таких банкнот лицу, связанному с Россией; и (запрет) на предоставление доступа на использование таких банкнот в России», – говорится в документе.
Также власти Британии ввели санкции против России, запрещающие экспорт и поставку товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию. «Запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу (а также связанную с этим техническую помощь, финансовые услуги, средства и брокерские услуги), касающиеся <…> химического и биологического оружия», – сообщается на сайте правительства.
Помимо этого, Великобритания запретила экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок. «Запрет на экспорт или на использование в России авиатоплива и топливных добавок, а также запрет на предоставление доступа, экспорт и поставку прямым или непрямым способом таких продуктов в Россию и для использования в России (а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги)», – сказано в документе британского правительства.
Еще Великобритания расширила пакет санкций против России в сфере товаров и технологий, связанных с морскими перевозками. Страной введены «запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу... товаров и технологий в сфере морских перевозок».
Ранее Британия внесла в санкционный список патриарха Кирилла.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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В Германии призвали население экономить газ
Федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, и напомнило об экономии.
«Ситуация напряженная, и нельзя исключать ее ухудшение. При этом газоснабжение Германии в настоящий момент стабильно. Безопасность снабжения Германии обеспечена», – говорится в докладе ведомства, передает РИА «Новости».
Недостающие объемы газа предприятия могут закупать у других поставщиков «по значительно более высоким ценам». «Оптовые цены в результате снижения поставок ощутимо выросли и стабилизировались на высоком уровне... Предприятия и частные потребители должны рассчитывать на значительно растущие цены на газ. Федеральное сетевое агентство решительно поддерживает призыв экономить как можно больше газа», – добавили в ведомстве.
До этого министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Ранее правительство Германии сообщало, что опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Несколько крупных банков приостановили открытие счетов в валюте
Некоторые российские банки перестали открывать накопительные счета и вклады в долларах и евро.
Так, речь идет о ПСБ, Росбанке, а также банках «Открытие» и «Тинькофф», сообщает газета «Известия», которая обзвонила call-центры кредитных организаций.
В ряде банков сообщили, что открытие счетов в долларах и евро невозможно с 9 июня. В банке «Открытие» добавили, что кредитная организация открывает счета только в национальной валюте. Валютные счета в этом банке недоступны с 15 июня. Нет валютных счетов и в «Райффайзенбанк».
А вот в Совкомбанке открыть текущий счет в валюте можно. Эта операция будет бесплатной. С марта банк временно приостановил открытие новых вкладов в долларах и евро. При этом действующие валютные вклады обслуживаются без изменений. Накопительных счетов в валюте в банке не было изначально.
«Известия» направили запросы в крупные банки. Так, в ВТБ, банке «Ак Барс», МКБ и «УБРиР» отметили, что ограничений на открытие депозитных и накопительных счетов в валюте, включая доллары США и евро, нет.
В «Тинькофф банк» сообщили, что с 28 мая временно прекращает открывать вклады в валюте.
Ранее Минфин разрешил зачислять валюту от продажи иностранных ценных бумаг на счета за рубежом.
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Кремль счел странным приплетать политику к ситуации с поставками по «Северному потоку»
В Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по «Северному потоку», это технологическая проблема, турбину надо вернуть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Турбина – это технологическая причина. Какие еще они называют причины? Ну, если турбину нужно обслуживать или если турбину нужно из ремонта вернуть на место ее работы, а она не возвращается. Ну, наверное, то, что турбина не возвращается, это действительно не совсем технологическая», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков отметил, что здесь «все весьма очевидно, здесь нет двойного дна никакого». «И наши германские визави прекрасно знают все технологические циклы обслуживания... газопровода. Они это прекрасно знают, это работает уже много лет, работает исправно, безупречно. Поэтому здесь странно приплетать ко всему политику», – добавил Песков.
Ранее представитель Кремля заявил, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов, аккуратно относится к своему реноме.
Как ранее сообщила газета Financial Times, правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну – при том, что немецкие газохранилища сейчас заполнены на 58%, а правительство хочет, чтобы к 1 ноября их заполненность составляла 90%.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Дипломаты в Канаде осудили твит посла Германии об «использовании» Россией газа как оружия
Российское посольство в Канаде выступило с критикой заявления в «Твиттере» немецкого посла в североамериканской стране Сабин Шпарвассер о том, что Россия использует энергоносители в качестве оружия против Евросоюза.
«ЕС загнал себя в угол собственной санкционной политикой, заявляет о намерении избавиться от российских нефти и газа, объявляет Россию противником и хочет задушить российскую экономику. При этом покупает российский газ, но обвиняет Россию в использовании газа как оружия. Все верно, посол Шпарвассер?» – говорится в сообщении, опубликованном в четверг в «Твиттере» российского посольства, передает ТАСС.
Напомним, двенадцать стран Евросоюза столкнулись с сокращением поставок российского газа, 10 из них распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности газовых поставок.
Четыре страны решили запретить импорт российского золота
Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию, говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства Бориса Джонсона.
Как отмечается в сообщении, эти ограничения, которые скоро вступят в силу, распространятся на импорт вновь добытого и переработанного золота и не коснутся уже приобретенного, передает ТАСС.
«Новый экспорт российского золота более не будет разрешен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите Группы семи (G7), начинающемся сегодня», – сообщили на Даунинг-стрит, заметив, что Джонсон призовет своих коллег по «семерке» ввести аналогичные меры.
«С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», – говорится в сообщении.
Отмечается, что объем экспорта золота из России составил в 2021 году 12,6 млрд фунтов (15,5 млрд долларов). Объем российского импорта, попавшего под британские санкции, достиг 13,5 млрд фунтов (16,5 млрд долларов).
Ранее сообщалось также, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
Между тем, британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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В Бельгии предупредили об «эффекте домино» из-за нехватки газа
Премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа.
«Если у Германии начнутся трудности, это окажет огромное влияние на все остальные европейские страны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.
Александр де Кро напомнил, что в настоящее время Германия – единственная страна, признавшая, что ей, возможно, придется сократить часть своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности. Хабек признался, что сам стал меньше принимать душ ради экономии.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Магазины Nike продолжили работу в России после заявления компании об уходе из страны
Магазины американского производителя одежды и обуви Nike продолжают свою работу в России после заявления компании об уходе из страны, точная дата их закрытия неизвестна.
«До конца месяца будем работать. Точной даты (закрытия – прим.ВЗГЛЯД) нет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника магазина.
Ранее Nike заявил об уходе с российского рынка.
В сообщении на сайте компании говорилось, что в связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в стране. А магазины сети, которые временно были закрыты – больше не откроются.
В мае Nike отказалась продлить франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, владеющей крупнейшей монобрендовой сетью магазинов в России. Также в мае компания приняла решение прекратить сотрудничество с московским футбольным клубом «Спартак» в связи с неучастием команды в еврокубках в следующем сезоне.
Американская компания Nike Inc. – один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
Пушков объяснил цель западных санкций против России
Санкции против России нацелены на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщение Reuters о том, что лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.
«Санкционная война против России нацелена на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны. Отдельные меры, принимаемые в рамках этой войны, могут содержать исключения, как в случае с европейским эмбарго на поставки российской нефти, или же, в зависимости от степени необходимости для Запада, подвергаться корректировке. Однако пересмотра общего курса, сколько бы ни констатировали в западных СМИ неэффективность санкций против России, не предвидится», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Reuters сообщило, что Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США согласовали запрет на импорт нового золота из России. Сообщалось также, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
Между тем, британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Силуанов объяснил переход на рублевую схему выплат по евробондам
Иных способов довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи по евробондам в рублях, у России не осталось, переход на рублевую схему не означает дефолта, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«НРД (Национальный расчетный депозитарий – прим. ВЗГЛЯД), являющийся платежным агентом по еврооблигациям РФ, внесен Европейским союзом в «санкционный» список и больше не может осуществлять расчеты в евро. Кроме того, страны-эмитенты других резервных валют (Великобритания и Швейцария) ввели запреты на расчеты по государственному долгу России. В связи с этим нам не остается иного способа довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи в российских рублях», – цитирует РИА «Новости» Силуанова.
По его словам, переход на рублевую схему выплат по евробондам РФ не означает дефолта, это связано с форс-мажорным обстоятельством. Силуанов отметил, что Российская Федерация не отказывается от исполнения обязательств по государственным ценным бумагам и как ответственный заемщик предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов.
Министр объяснил, что дефолтом является отсутствие платежа со стороны должника, то есть России. «Платеж будет проведен, но проблема в том, что его не смогут получить наши инвесторы. Почему не смогут? Две причины. Первая – иностранной инфраструктуре (банкам-корреспондентам, расчетно-клиринговым системам, депозитариям) запрещено проводить любые операции, связанные с Россией. Вторая – иностранным инвесторам прямо запрещено получить платежи от нас», – пояснил он.
Как отметил Силуанов, в этих условиях возникает ситуация, когда должник хочет заплатить и у него для этого есть все финансовые возможности, но он не может исполнить платеж, как это ранее было оговорено. «Что в этой ситуации – ситуации форс-мажора – может и должен сделать должник? Он должен выбрать тот способ, который ему в этих условиях доступен. Это рубль и российская инфраструктура», – отметил министр.
«Есть все основания полагать, что создание искусственных преград для РФ по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык «дефолт». Заявить можно что угодно, и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт. Вся эта ситуация выглядит как фарс... И самое главное, непонятна цель доведения ситуации до абсурда», – добавил Силуанов.
По мнению министра, если цель в том, чтобы начать обращать взыскание на замороженные резервы, то Минфин России с самого начала был готов выкупать у Банка России остатки на заблокированных счетах и расплачиваться ими с инвесторами.
«Нам сказали «нет». Если же задача в том, чтобы найти и заблокировать другие активы России за границей и на них обращать взыскание, то таких коммерческих активов у России нет, а все официальные активы имеют дипломатический иммунитет. Если все же мы дойдем до той стадии отношений, что и на дипломатические активы будет обращено взыскание, то это равноценно разрыву дипломатических отношений и прямому конфликту. И это уже будет другой мир с совершенно другими правилами. И нам тогда придется реагировать иначе – не в правовом поле», – пояснил министр.
Он также высказал мнение, что в данной ситуации дефолтом было бы правильно признать отказ иностранных финансовых посредников от исполнения своих обязательств, поскольку это наносит урон деловой репутации западных финансовых институтов. «Последствия таких решений будут значимыми для всей мировой финансовой системы, прежнего доверия к западной финансовой инфраструктуре, очевидно, уже не будет», – уверен глава российского Минфина.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета в рублях.
До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что механизм расчетов с держателями российских еврооблигаций будет аналогичен механизму оплаты российского газа в рублях.