В Бельгии предупредили об «эффекте домино» из-за нехватки газа

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26 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
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Газовую вражду Германии к России остановят морозы

Германия доводит газовые отношения с Россией до полного разрыва Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Заявления властей Германии все больше напоминают польскую риторику. Шольц сказал: никто в Европе не верит Газпрому, что тот снизил прокачку газа по первому «Северному потоку» по техническим причинам. А правительство ФРГ, если верить немецкой прессе, обсуждает национализацию части морской трубы второго «Северного потока». Берлин накалил ситуацию настолько, что дальнейшее ее развитие выглядит печально. Подробности...
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Развал США обещают начать с Техаса

Каждый пятый солдат армии США – техасец REUTERS/Richard Rodriguez
Республиканцы, как правящая в Техасе партия, призвали провести в 2023 году референдум об отделении штата от США. То, что процесс развала США запущен техасцами именно сейчас, довольно неожиданно, несмотря на все антирекорды экономики при Байдене. Каковы шансы на то, что некогда независимая Республика Техас станет американским аналогом ДНР?  Подробности...
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Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»

Натовские вооружения начали попадать в руки российских специалистов в качестве трофеев Cover Images/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Захваченные в боях с ВСУ французские САУ «Цезарь», вполне вероятно, были отправлены на российский «Уралвагонзавод» для изучения. Это признали в самой Франции и подтвердили уральские оружейники. Благодаря массированной и разнообразной помощи Украине на поле боя может оказаться достаточно натовской тяжелой артиллерии. Если эти системы также станут трофеями, что полезного оттуда могут извлечь наши специалисты? Подробности...
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Байден с треском провалил свое главное обещание

Многие простые американки в одночасье превратились в мощнейшую движущую силу по всей стране Keiko Hiromi/AFLO/
Global Look Press
США охватили многотысячные протесты после отмены Верховным судом конституционного права женщин на аборт. Происходящее указывает не только на углубление раскола и усиление реваншистских настроений в американском обществе, но и на серьезные перемены за пределами страны, вплоть до изменения позиции по украинскому вопросу. Раздражение и разочарование выразили многие мировые лидеры, в том числе ближайшие союзники США. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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СВО – это Реконкиста по-русски

Владимир Добрынин
Владимир Добрынин, журналист
Россия – никакой не агрессор, а самый настоящий отвоевыватель земель, которые раньше ей принадлежали, но по прихоти некоторых политиков были временно (запомните это слово) утеряны. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Чехия готовит новые антироссийские выходки

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Страной-председателем Евросоюза с 1 июля станет Чехия. Учитывая, что у власти в этой стране находятся фанатики-русофобы, полностью провалившие экономическую политику, ожидания от этого события самые мрачные. Подробности...
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Русское золото как звено новой системы международных расчетов

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Война за контроль над новой системой мировых финансовых расчетов уже ведется. И западные санкции против золота как универсальной меры стоимости и одной из весомых составляющих корзины валют играют немалую роль. Подробности...
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Докуда дойдет русская армия

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Подарок Макрона для русской армии

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Болгары сменили власть из-за России

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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Популярный певец Юрий Шатунов, знаменитый по работе в группе «Ласковый май», скончался на 49-м году жизни. Широкую известность ему принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. У Шатунова остались жена и двое детей
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В Бельгии предупредили об «эффекте домино» из-за нехватки газа

    26 июня 2022, 09:27

    Текст: Антон Никитин

    Премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа.

    «Если у Германии начнутся трудности, это окажет огромное влияние на все остальные европейские страны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

    Александр де Кро напомнил, что в настоящее время Германия – единственная страна, признавшая, что ей, возможно, придется сократить часть своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами.

    Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности. Хабек признался, что сам стал меньше принимать душ ради экономии.

    Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.

    В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.


    Посол России высказался о поставках турбин для «Северного потока»
    		    25 июня 2022, 02:00
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Россия не участвует в диалоге между Германией и Канадой по поводу поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которые оказались заблокированы из-за санкций, это германо-канадские разбирательства, заявил российский посол в Канаде Олег Степанов.

    «Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос – в первую очередь проблема между Канадой и Германией. Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России, поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами», – цитирует РИА «Новости» Степанова.

    По его словам, нет необходимости «становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств».

    Напомним, Германия столкнулась с  энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

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    СМИ: Германия планирует национализировать часть «Северного потока – 2»
    		    24 июня 2022, 12:47
    Фото: Reuters
    Текст: Александра Юдина

    Министерство финансов Германии рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части «Северного потока – 2», пишет журнал Spiegel.

    «Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода», – передает РИА «Новости» информацию источников издания.

    Отмечается, что это позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.

    Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».

    До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.

    Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.

    Напомним, Германия столкнулась с  энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.

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    FT: Германия опасается полного прекращения поставок по «Северному потоку»
    		    23 июня 2022, 10:51
    Фото: AP/TASS
    Текст: Александра Юдина

    Правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну, сообщает Financial Times.

    «Чиновники опасаются, что Газпром... может полностью прекратить поставки газа, пока «Северный поток» закрыт на ремонт, что подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона», – передает Прайм суть статьи.

    Уточняется, что немецкие газохранилища сейчас заполнены на 58%, при этом правительство хочет, чтобы к 1 ноября их заполненность составляла 90%. Однако из-за проблем с «Северным потоком» импортеры газа вынуждены закупать недостающие объемы на спотовом рынке по более высоким ценам.

    Представитель министерства экономики ФРГ заявила, что правительство поддерживает «тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате», подразумевая 11 июля – начало ремонтных работ.

    Напомним, Германия столкнулась с  энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

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    Песков прокомментировал возможность национализации Германией части «Северного потока – 2»

    24 июня 2022, 13:05

    Текст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о возможной национализации ФРГ части «Северного потока – 2», отметив, что это гипотетические рассуждения без официальных заявлений.

    «Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются», – передает РИА «Новости» его слова.

    Песков добавил, что, не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно. «Мы пока не можем оценивать, мы не имеем пока никаких ни официальных заявлений, ничего. Ну при всем уважении или неуважении, но публикация Spiegel не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений», – заключил Песков.

    Ранее в немецких СМИ появилась информация о планах министерства финансов Германии конфисковать пролегающую по территории страны часть «Северного потока – 2», что позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.

    Также в пятницу вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».

    До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.

    Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.

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    В Германии заявили о газовом кризисе

    24 июня 2022, 11:31

    Текст: Александра Юдина

    Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек изданию Der Spiegel.

    «Мы находимся в газовом кризисе <...>. Потребление газа надо сократить, где только возможно. В противном случае будет трудно», – передает ТАСС его слова.

    Хабек отметил, что Германия столкнулась с беспрецедентной для себя ситуацией. «Если поставки российского газа останутся на таком низком уровне, как сейчас, то нас уже ждет дефицит газа», – сказал он.

    Ранее федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, и напомнило об экономии.

    До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.

    Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.

    Напомним, Германия столкнулась с  энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.

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    С сокращением поставок российского газа столкнулись 12 стран ЕС

    23 июня 2022, 14:38

    Текст: Кристина Цыцура

    Двенадцать стран Евросоюза столкнулись с сокращением поставок российского газа, 10 из них распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности газовых поставок, заявил на слушаниях в Европарламенте на пленарной сессии в Брюсселе первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

    «Всего 12 стран затронуты сокращением поставок российского газа, 10 стран выпустили ранние предупреждения в рамках законодательства о безопасности газовых поставок. Риск перебоев поставок сегодня реальный», – сказал Тиммерманс, передает ТАСС.

    Отмечается, что газохранилища в ЕС сейчас заполнены более чем на 50%, что значительно выше показателя 2021 года.

    Ранее правительство Германии сообщало, что опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.

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    Британия ввела новые санкции против России
    		    23 июня 2022, 13:29
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Новые санкции Британии предусматривают запрет на импорт товаров, приносящих России доход, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги, говорится в документе, опубликованном правительством.

    «Запрет на импорт, приобретение, поставку или доставку приносящих доход товаров, которые происходят или отправляются из России (а также на соответствующую техническую помощь, финансовые услуги, фонды и брокерские услуги)», – передает РИА «Новости» содержание документа.

    Кроме того, Великобритания запретила экспорт в Россию банкнот фунтов стерлингов и банкнот ЕС. «Запрет на экспорт или на использование в России, стерлингов или банкнот, номинированных ЕС; также запрет на предоставление доступа, поставку или доставку таких банкнот лицу, связанному с Россией; и (запрет) на предоставление доступа на использование таких банкнот в России», – говорится в документе.

    Также власти Британии ввели санкции против России, запрещающие экспорт и поставку товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию. «Запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу (а также связанную с этим техническую помощь, финансовые услуги, средства и брокерские услуги), касающиеся <…> химического и биологического оружия», – сообщается на сайте правительства.

    Помимо этого, Великобритания запретила экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок. «Запрет на экспорт или на использование в России авиатоплива и топливных добавок, а также запрет на предоставление доступа, экспорт и поставку прямым или непрямым способом таких продуктов в Россию и для использования в России (а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги)», – сказано в документе британского правительства.

    Еще Великобритания расширила пакет санкций против России в сфере товаров и технологий, связанных с морскими перевозками. Страной введены «запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу... товаров и технологий в сфере морских перевозок».

    Ранее Британия внесла в санкционный список патриарха Кирилла.

    Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.

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    Коментарии (9)
    В Германии призвали население экономить газ

    23 июня 2022, 16:56

    Текст: Вера Басилая

    Федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, и напомнило об экономии.

    «Ситуация напряженная, и нельзя исключать ее ухудшение. При этом газоснабжение Германии в настоящий момент стабильно. Безопасность снабжения Германии обеспечена», – говорится в докладе ведомства, передает РИА «Новости».

    Недостающие объемы газа предприятия могут закупать у других поставщиков «по значительно более высоким ценам». «Оптовые цены в результате снижения поставок ощутимо выросли и стабилизировались на высоком уровне... Предприятия и частные потребители должны рассчитывать на значительно растущие цены на газ. Федеральное сетевое агентство решительно поддерживает призыв экономить как можно больше газа», – добавили в ведомстве.

    До этого министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.

    Ранее правительство Германии сообщало, что опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.

    Напомним, Германия столкнулась с  энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.

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    Коментарии (14)
    Греческие СМИ: Европа переходит на уголь и готовится к суровой зиме

    23 июня 2022, 10:55

    Текст: Антон Никитин

    Европа возвращается к углю и готовится к суровой зиме, не исключая возможности полного перекрытия поставок российского газа, сообщает греческое издание Proto Thema.

    Европа переходит на уголь в ответ на сокращение поставок российского газа, при этом многие страны ищут способы вмешаться в энергетический рынок, такие как введение ограничения и чрезвычайные меры государственной поддержки, и даже призывы меньше использовать кондиционер, как предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Прайм содержание публикации.

    Переход на уголь описывается как временный, поскольку европейские официальные лица уверяют, что долгосрочные цели в отношении изменения климата не изменятся с использованием экологически чистых источников энергии. Но сейчас никто не может быть уверен, как долго продержатся «временные решения», констатирует автор статьи.

    Решение перейти на использование угля принимается европейскими странами на фоне опасения дальнейшего сокращения поставок газа из России в регион, подчеркивает греческое издание.

    На ваш взгляд

     
    Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?



    Обсуждение:  54 комментария

    Накануне немецкая Junge Welt писала, что из-за сокращения поставок российского газа германские власти задумались над возрождением угольной энергетики. Более того, в Берлине также хотят пересмотреть запрет на использование технологии сланцевой добычи газа. По мнению автора статьи, это стало «роковой вестью» для климата.

    Кроме того, по информации Bloomberg, правительство Австрии согласилось запустить закрытую два года назад угольную электростанцию из-за сокращения поставок российского газа.

    Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки. В Кремле объяснили, что газовый кризис является рукотворным и вызван санкциями: турбины газопровода должны проходить плановый ремонт, а компания Siemens отказалась возвращать России отправленные на ремонт турбины, объяснив это введенными ограничениями. При этом Москва подчеркивает, что остается максимально надежным поставщиком голубого топлива.

    Между тем газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.

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    Коментарии (17)
    Ретейлеры начали ввозить в Россию электронику по схеме параллельного импорта

    23 июня 2022, 10:10

    Текст: Антон Никитин

    «Связной» первым из крупных ретейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт. Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Устройства станут дороже на 10–20%, сообщают СМИ.

    Представитель сети «Связной» рассказал «Коммерсанту», что компания расширила ассортимент более чем на 100 товарных позиций за счет планшетов, ноутбуков, умных часов, игровых консолей и других товаров, ввезенных через каналы параллельного импорта. Речь идет о поставках ряда смартфонов Samsung, iPhone последнего поколения, а также игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo.

    В компании признали, что значительная часть устройств будет на 10–20% дороже аналогов, ввезенных до того, как европейские страны ввели санкции против России и иностранные компании стали покидать российский рынок.

    По словам президента «Связного» Алексея Вуколова, в целом на рынке докризисных запасов хватит еще на два-три месяца.

    На электронику, ввезенную по каналам параллельного импорта, «Связной» предоставляет официальную гарантию. «Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», – заверил ретейлер.

    Как пояснили в компании, гарантийное обслуживание всегда выполнял сервисный центр, который займется этим и для техники, ввезенной через параллельный импорт. «Но раньше затраты брал на себя производитель, а сейчас платит дистрибьютор», – объяснили там.

    Ранее сообщалось, что параллельный импорт освоили маркетплейсы Ozon и «Яндекс Маркет». Эксперты предупреждали, что стоимость доставки подорожает до 50%.

    21 июня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта в России, который разрешает компаниям ввозить товары без разрешения правообладателя.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что такое параллельный импорт и как он помогает обходить санкции.

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    Несколько крупных банков приостановили открытие счетов в валюте

    24 июня 2022, 15:52

    Текст: Кристина Цыцура

    Некоторые российские банки перестали открывать накопительные счета и вклады в долларах и евро.

    Так, речь идет о ПСБ, Росбанке, а также банках «Открытие» и «Тинькофф», сообщает газета «Известия», которая обзвонила call-центры кредитных организаций.

    В ряде банков сообщили, что открытие счетов в долларах и евро невозможно с 9 июня. В банке «Открытие» добавили, что кредитная организация открывает счета только в национальной валюте. Валютные счета в этом банке недоступны с 15 июня. Нет валютных счетов и в «Райффайзенбанк». 

    А вот в Совкомбанке открыть текущий счет в валюте можно. Эта операция будет бесплатной. С марта банк временно приостановил открытие новых вкладов в долларах и евро. При этом действующие валютные вклады обслуживаются без изменений. Накопительных счетов в валюте в банке не было изначально.

    «Известия» направили запросы в крупные банки. Так, в ВТБ, банке «Ак Барс», МКБ и «УБРиР» отметили, что ограничений на открытие депозитных и накопительных счетов в валюте, включая доллары США и евро, нет.

    В «Тинькофф банк» сообщили, что с 28 мая временно прекращает открывать вклады в валюте. 

    Ранее Минфин разрешил зачислять валюту от продажи иностранных ценных бумаг на счета за рубежом.

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    Кремль счел странным приплетать политику к ситуации с поставками по «Северному потоку»

    23 июня 2022, 14:36

    Текст: Александра Юдина

    В Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по «Северному потоку», это технологическая проблема, турбину надо вернуть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Турбина – это технологическая причина. Какие еще они называют причины? Ну, если турбину нужно обслуживать или если турбину нужно из ремонта вернуть на место ее работы, а она не возвращается. Ну, наверное, то, что турбина не возвращается, это действительно не совсем технологическая», – передает РИА «Новости» его слова.

    Песков отметил, что здесь «все весьма очевидно, здесь нет двойного дна никакого». «И наши германские визави прекрасно знают все технологические циклы обслуживания... газопровода. Они это прекрасно знают, это работает уже много лет, работает исправно, безупречно. Поэтому здесь странно приплетать ко всему политику», – добавил Песков.

    Ранее представитель Кремля заявил, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов, аккуратно относится к своему реноме.

    Как ранее сообщила газета Financial Times, правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну – при том, что немецкие газохранилища сейчас заполнены на 58%, а правительство хочет, чтобы к 1 ноября их заполненность составляла 90%.

    Напомним, Германия столкнулась с  энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

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    Дипломаты в Канаде осудили твит посла Германии об «использовании» Россией газа как оружия

    24 июня 2022, 06:56

    Текст: Елизавета Булкина

    Российское посольство в Канаде выступило с критикой заявления в «Твиттере» немецкого посла в североамериканской стране Сабин Шпарвассер о том, что Россия использует энергоносители в качестве оружия против Евросоюза.

    «ЕС загнал себя в угол собственной санкционной политикой, заявляет о намерении избавиться от российских нефти и газа, объявляет Россию противником и хочет задушить российскую экономику. При этом покупает российский газ, но обвиняет Россию в использовании газа как оружия. Все верно, посол Шпарвассер?» – говорится в сообщении, опубликованном в четверг в «Твиттере» российского посольства, передает ТАСС.

    Напомним, двенадцать стран Евросоюза столкнулись с сокращением поставок российского газа, 10 из них распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности газовых поставок.

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    Украинцев предупредили о «сверхсложной» зиме

    23 июня 2022, 10:34

    Текст: Антон Никитин

    Зима для украинцев ожидается «сверхсложной», поэтому уже сейчас надо готовиться к холодам, сообщил глава минрегиона Украины Алексей Чернышов.

    «Очевидно, что эта зима будет сверхсложной. Как мы переживем эту зиму – зависит от каждого из нас. Готовиться к холодам надо как раз сейчас», – написал он в Facebook* (продукт компании Meta* – признана экстремистской и запрещена в РФ). Слова украинского министра передает ТАСС.

    Чернышов добавил, что этой зимой отопительный сезон начнется своевременно, но тепло придется экономить. «Оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18–20 градусов, но не ниже 16 градусов, как и в квартирах бережливых европейцев», – пояснил Чернышев, пообещав, что «тарифы на тепло не изменятся».

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что на 1 июня запасы в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) составляли 10 млрд кубометров. Для нормального прохождения отопительного сезона запасы газа должны достигать порядка 19 млрд кубометров.

    Отметим, что «бережливые», по словам Чернышева, европейцы из-за сокращения поставок из России уже начали использовать газ, закупленный на зиму. Об этом сообщало Bloomberg.

    С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.

    В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 года по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип «качай или плати», когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Магазины Nike продолжили работу в России после заявления компании об уходе из страны

    23 июня 2022, 20:07

    Текст: Вера Басилая

    Магазины американского производителя одежды и обуви Nike продолжают свою работу в России после заявления компании об уходе из страны, точная дата их закрытия неизвестна.

    «До конца месяца будем работать. Точной даты (закрытия – прим.ВЗГЛЯД) нет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника магазина.

    Ранее Nike заявил об уходе с российского рынка.

    В сообщении на сайте компании говорилось, что в связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в стране. А магазины сети, которые временно были закрыты – больше не откроются.

    В мае Nike отказалась продлить франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, владеющей крупнейшей монобрендовой сетью магазинов в России. Также в мае компания приняла решение прекратить сотрудничество с московским футбольным клубом «Спартак» в связи с неучастием команды в еврокубках в следующем сезоне.

    Американская компания Nike Inc. – один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).

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